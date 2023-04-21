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Новости Политика Украины
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ВР (28728) голосование (1382) Стефанчук Руслан (578)

Стефанчук об электронном голосовании в Раде: Пока нет необходимости

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

руслан,стефанчук

Пока нет необходимости вводить в Верховной Раде механизм электронного (онлайн) голосования, но со временем народные депутаты могут вернуться к этому вопросу.

Об этом Глава ВР Руслан Стефанчук рассказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Любая идея, существующая в Верховной Раде, должна созреть. Мне досадно, что, будучи фактически первым в Европе, подавшим законопроект о введении электронного голосования еще в начале пандемии COVID-19, он до сих пор не принят. В Украине этот вопрос заполитизировали. Мы его отложили", - сказал Стефанчук.

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В то же время, он выразил мнение, что в условиях войны парламент справляется со своими обязанностями и без соответствующего механизма. Глава ВР напомнил, что с первого дня полномасштабного вторжения депутаты работают в своем помещении на улице Михаила Грушевского в Киеве. "Пока насущной необходимости вводить электронное голосование нет, но, думаю, что со временем мы вернемся к этому вопросу", — подытожил спикер украинского парламента.
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Топ комментарии
+8
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21.04.2023 18:13
+6
Зелепухи, вам сухарі треба сушити , а не про електронне голосування патякати!
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21.04.2023 18:09
+4
з такою ряхою в мацковский ********** саме час записатися.. а ви про голосування
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21.04.2023 18:13
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Зелепухи, вам сухарі треба сушити , а не про електронне голосування патякати!
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21.04.2023 18:09 Ответить
Бегемот Крот и гнида Стефанчук , ПНХ !
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22.04.2023 10:22 Ответить
закінчиться тим що люди оберуть якусь нову партію, яка за давньою традицією забуде свої обіцянки і буде голосувати знаходячись на морях.
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21.04.2023 18:12 Ответить
з такою ряхою в мацковский ********** саме час записатися.. а ви про голосування
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21.04.2023 18:13 Ответить
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21.04.2023 18:13 Ответить
Ця вр вже давно не на часі начасі тепер опа.
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21.04.2023 18:15 Ответить
Электронное голосование явно планируется вместе с электронными выборами. Коля каклета из теробороны Таиланда поддерживает эти решения своей дупой.
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21.04.2023 18:20 Ответить
поедут на Мальдивы-введете...
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21.04.2023 18:42 Ответить
"Любая идея, существующая в Верховной Раде, должна созреть" - ліцезрійте люди яка ряха созрела?
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21.04.2023 18:42 Ответить
Вас, придурків, взагалі треба замінити якимось штучним інтелектом. Для країни це буде дешевше, ефективніше та менш шкідливо.
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21.04.2023 18:46 Ответить
Что самое интересное, ChatGPT уже умнее чем некоторые наши Безмозглi. И это не стеб.
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21.04.2023 18:49 Ответить
стефанчук ви, та депутати безвідповідальні особи, можна сказати верніше гниди продажні, в період війни зменшити запрлату військовим це злочин, за який потрібно буде відповідати,
Бо не кормити свою армію будемо кормити чужу. Живете там не відчуваючи реальність, і кому війна, а кому "мать родна"
Чому не заслухаєте вора резнікова, та інших, з диванами коштів, чому вони не тюрмі. На сьогодні нам світ допомагає, але через ваше воровство, може бистро допомога зупинитись.
А ви ще хочете електронне голосування зробити, щоб проводити сесії з мальдівів, та ще плещеш що ми будемо перші у Європі, жлоби у Європі до такого не додуваються там всі порядні та відповідальні люди.
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21.04.2023 18:48 Ответить
Що значить поки що?! 😠😡🤬
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21.04.2023 19:01 Ответить
А можна ЗСУ на нулі- онлайн будуть перебувати?
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21.04.2023 20:42 Ответить
 
 