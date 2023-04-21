Стефанчук об электронном голосовании в Раде: Пока нет необходимости

Пока нет необходимости вводить в Верховной Раде механизм электронного (онлайн) голосования, но со временем народные депутаты могут вернуться к этому вопросу.

Об этом Глава ВР Руслан Стефанчук рассказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Любая идея, существующая в Верховной Раде, должна созреть. Мне досадно, что, будучи фактически первым в Европе, подавшим законопроект о введении электронного голосования еще в начале пандемии COVID-19, он до сих пор не принят. В Украине этот вопрос заполитизировали. Мы его отложили", - сказал Стефанчук.

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В то же время, он выразил мнение, что в условиях войны парламент справляется со своими обязанностями и без соответствующего механизма. Глава ВР напомнил, что с первого дня полномасштабного вторжения депутаты работают в своем помещении на улице Михаила Грушевского в Киеве. "Пока насущной необходимости вводить электронное голосование нет, но, думаю, что со временем мы вернемся к этому вопросу", — подытожил спикер украинского парламента.