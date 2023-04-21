Стефанчук об электронном голосовании в Раде: Пока нет необходимости
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Пока нет необходимости вводить в Верховной Раде механизм электронного (онлайн) голосования, но со временем народные депутаты могут вернуться к этому вопросу.
Об этом Глава ВР Руслан Стефанчук рассказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Любая идея, существующая в Верховной Раде, должна созреть. Мне досадно, что, будучи фактически первым в Европе, подавшим законопроект о введении электронного голосования еще в начале пандемии COVID-19, он до сих пор не принят. В Украине этот вопрос заполитизировали. Мы его отложили", - сказал Стефанчук.
В то же время, он выразил мнение, что в условиях войны парламент справляется со своими обязанностями и без соответствующего механизма. Глава ВР напомнил, что с первого дня полномасштабного вторжения депутаты работают в своем помещении на улице Михаила Грушевского в Киеве. "Пока насущной необходимости вводить электронное голосование нет, но, думаю, что со временем мы вернемся к этому вопросу", — подытожил спикер украинского парламента.
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Бо не кормити свою армію будемо кормити чужу. Живете там не відчуваючи реальність, і кому війна, а кому "мать родна"
Чому не заслухаєте вора резнікова, та інших, з диванами коштів, чому вони не тюрмі. На сьогодні нам світ допомагає, але через ваше воровство, може бистро допомога зупинитись.
А ви ще хочете електронне голосування зробити, щоб проводити сесії з мальдівів, та ще плещеш що ми будемо перші у Європі, жлоби у Європі до такого не додуваються там всі порядні та відповідальні люди.