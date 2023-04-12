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Новости Политика Украины
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Рада примет "взвешенное решение" о запрете церквей, управляемых из России, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

стефанчук,брінк

Верховная Рада рассмотрит и примет взвешенное решение относительно предложений Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), касающихся, в частности, принятия законопроекта 8371 о запрете в Украине церквей, управляемых из России,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

"Вчера (11 апреля - ред) у меня состоялся откровенный разговор с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций... По итогам встречи с членами ВСЦиРО сегодня я получил письмо, где значится, что церкви и религиозные организации поддерживают рассмотрение в украинском парламенте и принятие за основу указанного документа... Со своей стороны я как председатель Верховной Рады Украины отмечу, что все эти и другие предоставленные нам со стороны ВСЦиРО предложения мы рассмотрим и примем взвешенное решение", - написал он.

Стефанчук уточнил, что на этой встрече проговорил с представителями ВСЦиРО ряд законодательных инициатив, а особое внимание стороны уделили проекту закона №8371, который не будет допускать деятельность каких-либо религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния религиозных организаций, руководящий центр которых находится вне Украины, в государстве, которое совершает военную агрессию против Украины.

Читайте: Осуждаем злоупотребление РФ религиозными чувствами в войне против Украины, - Совет Церквей

По словам спикера, ВСЦиРО – против российской церкви в Украине и все члены совета осознают, что Россия не имеет права влиять на украинские религиозные организации.

Спикер Верховной Рады также добавил, что представители ВСЦиРО единодушно признают неотвратимость юридической ответственности любого лица за нарушение законодательства Украины, "независимо от того, в рясе человек или нет".
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Топ комментарии
+25
Всі зважені рішення мають мати в кінці речення НА № УЙ. Вся московсьа церква має йти виключно туди. Не зробимо зараз будемо мати наслідки. Рубіть той ліс вже.
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12.04.2023 22:47
+13
«Моя країна тяжко та здавна хвора. По всьому її тілу ... розповзлись метастази гидкої ракової пухлини - московського патріархату. Ракові клітини у чорних рясах розсікають вулицями у чорних мерседесах, відпускають гріхи братовбивства блатарям із золотимі фіксами у роті, а за це самі наче фіксами сяють золотом аляпуватих хрестів та швейцарських годинників. Вони не платять податків моїй країні, збираючи з неї шалену данину, принесену забобонними малоросами, і відправляючи її до казни государєвой у бєлокамєнную столицю. Їхній бізнес, крім торгівлі облудою та шаманського камлання - завозити без мита "благодійні" товари від алкоголю до автівок на сотні мільйонів баксів, і торгувати ними так само прибутково, як вони торгують іменем Христовим... Вони публічно клянуть геїв та розпалюють вогонь ксенофобії, тим часом влаштовують таємні оргії з семінаристами ... Вони взагалі рідко бувають щирими, це б поламало весь їхній бізнес... Але інколи вони все ж відверті - відверті у своїй лютій, патологічній ненависті до всього українського. Ненависті до нас»

(Є.Дикий).
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12.04.2023 23:19
+9
зважене і поділене
це принцип роботи вр і всіх зелених
народ просить заборонити, вигнати мп а вони пишуть про з"яок церков з росією
це означає, що не прийшов і вигнав попа який прославляє руське військо, ***** і кирила
а як що слідство докаже що піп керується з раші а суд винесе рішення, лиш тоді попа притягнуть
але він подасть апеляцію і далі служитиме, а там буде видно
про заборону мп я не прочитав
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12.04.2023 22:54
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Правила форума Совет форумчан
усіх обріжуть?
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12.04.2023 22:46 Ответить
це ти жорстко.. не впеванений що дядя саша невтіка обрізал ....хіба що лена по 8 підтвердить
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12.04.2023 23:11 Ответить
А вага цього рішення буде в один пшик?
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12.04.2023 22:46 Ответить
Всі зважені рішення мають мати в кінці речення НА № УЙ. Вся московсьа церква має йти виключно туди. Не зробимо зараз будемо мати наслідки. Рубіть той ліс вже.
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12.04.2023 22:47 Ответить
про заборону мп не йдеться...
ці підари захищають мп
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12.04.2023 22:56 Ответить
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12.04.2023 22:47 Ответить
Це привіділось чи берда?
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12.04.2023 23:02 Ответить
ЗЕ президент.
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12.04.2023 23:10 Ответить
глядя на футболку возникает мысль.а никто ещё на ****** эту ЧМОгевару не наколол?
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12.04.2023 23:12 Ответить
у них її немає(((((((((
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12.04.2023 23:26 Ответить
дибільний і малохольний... мабуть кандидат на роль юзіка, в 69 квартал, розповсюджує заразу - культ особистості...
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12.04.2023 23:26 Ответить
зважене і поділене
це принцип роботи вр і всіх зелених
народ просить заборонити, вигнати мп а вони пишуть про з"яок церков з росією
це означає, що не прийшов і вигнав попа який прославляє руське військо, ***** і кирила
а як що слідство докаже що піп керується з раші а суд винесе рішення, лиш тоді попа притягнуть
але він подасть апеляцію і далі служитиме, а там буде видно
про заборону мп я не прочитав
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12.04.2023 22:54 Ответить
Я вас повністю в усьому підтримую. Але по факту - за народ , особливо той ,що ходить в той мп - не був би таким впевненим. У нас той народ більшістю проросійський - всіх президентів (проросійських) обирали проросійською більшістю. Просто так склалося, що 1, 3 і 5 президенти самі були ще досить проукраїнськими. Але наш нарід вже на наступних виборах в темпі виправляв ситуацію і обирав Кучму, навіть рецидивіста Яника і під час війни в 2019 р. Те, що зараз маємо. А для гарантії, щоб було як надьожно помириться с путіним пасредине - мерву нардепів СН і ОПЗЖ. І майже ніхто зараз навіть під час війни не переходить в ПЦУ у більшості областей. Все у нас якось поки що тримається на пасіонарній, патріотичній частині населення.
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13.04.2023 01:06 Ответить
Аби він вагу не зламав ... рєшала
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12.04.2023 22:58 Ответить
"Зважене рішення" явно жере, як не в себе...
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12.04.2023 23:00 Ответить
Зважене рішеня це московська церква збирає речі та йде додому. Без скандалу, без бійки. Просто йде.
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12.04.2023 23:01 Ответить
Ви як завжди плететеся в хвості подій.. .немає стратегічного бачення і державного мислення.
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12.04.2023 23:01 Ответить
обісрались, бо в МПЦ набагато більше вассалів чим в пеціної УПЦ ... але це питяння часу...поки не вимруть бабці та діди буде весело
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12.04.2023 23:01 Ответить
Знову ні про що ...немає "яєць" у цих чуваків ...навіть попри рік війни...
мп явно тільки громада і вижене...владі рішучості бракує...
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12.04.2023 23:07 Ответить
"Зважене рішення" - це не заборонять московський сатанат, а попросять онуфрія оголосити автокефалію і звернутись до Вселенського Патріарха Варфоломія щоб узяв їх під свій омофор. Чув по радіо якісь члени релігійної комісії про таке базікали.
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12.04.2023 23:08 Ответить
УПЦ/мп не є членом Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО)???
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12.04.2023 23:13 Ответить
та ні, касапська секта є членом Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.... А Березовський був на цій зустрічі? А він що сказав?
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12.04.2023 23:16 Ответить
Важко собі уявити, що в цивілізованих демократичних країнах, наприклад у таких релігійних як США чи ЄС, держава придушувала б одну зі своїх богаточисленних релігійних конфесій. Для демократії це гірше чим слон у посудній крамниці.
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12.04.2023 23:17 Ответить
То не церква, то філіал ФСБ раїсі
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12.04.2023 23:21 Ответить
А уяви но собі, наприклад, ситуацію де в цивілізованій країні ,представники "однієї з найчисленнішої релігійною конфесії", відмовляються провести службу за загиблим солдатом, або живому стусанів дають прямо у стінах храму.
Уявив? Нє?
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12.04.2023 23:23 Ответить
Так на те вони найчисленні. Парафіяни мають вибір. Не бачу нічого неймовірного в Європі чи Америці у церквах теж повно протиріч, наприклад, щодо ЛГБТ та одностатевих шлюбів.
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12.04.2023 23:30 Ответить
Комуністи також були найчисельнішими, де вони зараз?
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12.04.2023 23:43 Ответить
Ну так, звичайно. "Парафіяни" мають вибір - або ходити до Бога в своїй церкві, або до руссково воєнного *******, але вже за кількасот кілометрів східніше. Хто забув туди дорогу, або не знав її взагалі - всі можуть розраховувати на допомогу та дружню підтримку.
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12.04.2023 23:48 Ответить
Отже, сотні років парафіяни ходили до Бога у свої церкви даремно? Чи не справжній там був Бог? Чи не дійсні були там усі обряди, вінчання, хрещення, поминальні служби? Значить, ті парафіяни після смерті не потраплять до раю, до пекла потраплять? Ви вже визначитеся вам, що треба, намолене місце з іконами для спілкування з Богом, або вас цікавить чорнильний друк на документі про реєстрацію церкви. Чи поки туди не прийшло нове НКВС, Бог таки там був справжній і люди недаремно прожили своє життя в мiре з Ним?
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13.04.2023 08:39 Ответить
Яка, в біса, конфесія? Це - філія ФСБ, яка повинна бути знищена в Україні! Кацапські ******** ріжуть нашим хлопцям голови, а кацапські попи продовжать засирати людям мізки?!
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12.04.2023 23:39 Ответить
Вони за кілька століть до створення ФСБ вже засирали ваші мізки, а тут знайшла коса на камінь. Українським парафіянам просто треба забути дорогу в ті церкви. Не може бути ніякої стабільності в країні, де державний караючий орган намагається регулювати тонкі матерії в мізках своїх громадян. Це веде до розколу, збільшення психологічної тріщини у відносинах. Це веде до розколу, збільшення психологічної тріщини у відносинах між своїми громадянами. Нам ще лише релігійних воєн не вистачає.
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13.04.2023 00:01 Ответить
Філії ФСБ, яка маскується під церкву, не місце в Україні. Крапка. А її зомбосекта це або переживе, або хай піздує на рассєю за кацапськими попами. Досить вже сраної толерастії, за яку українці кров'ю платять!
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13.04.2023 00:20 Ответить
Ви така захисниця релігії видно по вашому нецензурному тексту, що Ви віруюча зі стажем. Вам би коня та шашку, Ви б усіх порубали і крапка. Це про такіх як Ви, кацапи кажуть, i в горящую избу войдёт i слона за хобот возьмёт?
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13.04.2023 06:09 Ответить
банда ФСБ-РПЦ не є релігійною і не відносилась ніколи ні до світового христианства ні до людства. Будь-яких теологичних документів на існування від Вселенського патріархату не має, а є самосвятом і осередками ворої військової організації в період війни на знищення України. Підлягає забороні як антидержавна, антирелігійна структура, майно конфіскації, а хто там приймає участь - кримінал за один тільки факт участі.
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12.04.2023 23:47 Ответить
Отже всі хрещення, вінчання, недійсні? По новій треба вступати в Християнство? А ті, що померли, вони в рай не потраплять?
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13.04.2023 00:05 Ответить
В США действительно хватает религиозности, особенно среди республиканцев. Но вот ЕС - уже не то пальто. Сплошные атеисты там. Сейчас основной бастион католицизма - Южная Америка, а не Западная Европа
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13.04.2023 00:46 Ответить
Да, отчасти Вы правы. Но зато в Западной Европе веруют очень искренне, глубоко и совсем не на показ. Они веруют индивидуально, не лезут в душу к своему соседу со своей религией, поэтому не так заметна их религиозность. Да и ихние атеисты тоже в основном агностики. А вот Поляки наоборот показались мне какими то радикальными упоротыми католиками просто поголовно.
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13.04.2023 05:52 Ответить
«Моя країна тяжко та здавна хвора. По всьому її тілу ... розповзлись метастази гидкої ракової пухлини - московського патріархату. Ракові клітини у чорних рясах розсікають вулицями у чорних мерседесах, відпускають гріхи братовбивства блатарям із золотимі фіксами у роті, а за це самі наче фіксами сяють золотом аляпуватих хрестів та швейцарських годинників. Вони не платять податків моїй країні, збираючи з неї шалену данину, принесену забобонними малоросами, і відправляючи її до казни государєвой у бєлокамєнную столицю. Їхній бізнес, крім торгівлі облудою та шаманського камлання - завозити без мита "благодійні" товари від алкоголю до автівок на сотні мільйонів баксів, і торгувати ними так само прибутково, як вони торгують іменем Христовим... Вони публічно клянуть геїв та розпалюють вогонь ксенофобії, тим часом влаштовують таємні оргії з семінаристами ... Вони взагалі рідко бувають щирими, це б поламало весь їхній бізнес... Але інколи вони все ж відверті - відверті у своїй лютій, патологічній ненависті до всього українського. Ненависті до нас»

(Є.Дикий).
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12.04.2023 23:19 Ответить
То хто буде з Стефанчуком важитись? Невже «Юзік»
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12.04.2023 23:19 Ответить
"ухвалить, ухвалить..." вже оскома від пустого трепу... де рішення?
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12.04.2023 23:20 Ответить
кажіть прямо УПЦ МП
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12.04.2023 23:28 Ответить
Ця опухша від обжорства і алкоголю потвора із всіею шоблою зеленчиків на девьятий рик війни із москалями починае шукати вагу щоб щось там зважити - таке майже удосконалене враження що вони галмують від обосраності усе що торкается маскви та опзжопців.
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12.04.2023 23:51 Ответить
Физиономия у него конечно как у демона чревоугодия. Прямо карикатурная)
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13.04.2023 00:47 Ответить
"Зважене рішеня" залежить від того,чи будуть вони молитися за зеленського у 2024,як молилися у 2019.
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13.04.2023 01:59 Ответить
Що так хрюкає цей пацюк!!!
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13.04.2023 03:52 Ответить
верховна зрада на чолі зі свиноподіюним немитим керівником обов'язково прийме зважене рішення... якщо встигне...
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13.04.2023 06:53 Ответить
Спалить их на хер всех вместе с бахнутыми бабками и всё, и забыли
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13.04.2023 07:43 Ответить
Запізно ви заходилися зважувати рішення, себе зважуйте, тільки ваги не поломайте,. Вулиця має все вирішити, ви не здатні. Йдіть геть!
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13.04.2023 07:44 Ответить
Зелені падлюки і Моцковський Пархат брати-близнюки!! "Зважене рішення" означає що нічого не буде зроблено щоб вигнати цю московську сволоту з України!! впевнений!! Зуб даю!!
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13.04.2023 08:08 Ответить
Они солдатам головы отрезают, а эти рпц выгнать не могут / не хотят....
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13.04.2023 08:55 Ответить
Стефанчук,падло! В тебе вже рік заборона УПЦ "не на часі". Що ти крутиш-вертиш?Що ти звиваєшся як вуж?Брехло,паскуда,пристосуванець і негідник як і всі НЕслуги народу! Які вам суки ще треба докази що УПЦ це підрозділ ФСБ а майже всі митрополити і єпископи агенти Кремля? Не перемігши внутрішнього ІДЕОЛОГІЧНОГО ворога яким є УПЦМП,неможливо перемогти його фізично.Ви елементарно не можете чи не хочете справитися з московитами в київській лаврі,підтанцьовуєте і підігруєте їм і робите вигляд що ви боретесь.Не дуріть народ,народ став розумнішим і вже багатьом відкрилися очі хто ви є насправді
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13.04.2023 10:39 Ответить
 
 