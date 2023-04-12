Рада примет "взвешенное решение" о запрете церквей, управляемых из России, - Стефанчук

Верховная Рада рассмотрит и примет взвешенное решение относительно предложений Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), касающихся, в частности, принятия законопроекта 8371 о запрете в Украине церквей, управляемых из России,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

"Вчера (11 апреля - ред) у меня состоялся откровенный разговор с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций... По итогам встречи с членами ВСЦиРО сегодня я получил письмо, где значится, что церкви и религиозные организации поддерживают рассмотрение в украинском парламенте и принятие за основу указанного документа... Со своей стороны я как председатель Верховной Рады Украины отмечу, что все эти и другие предоставленные нам со стороны ВСЦиРО предложения мы рассмотрим и примем взвешенное решение", - написал он.

Стефанчук уточнил, что на этой встрече проговорил с представителями ВСЦиРО ряд законодательных инициатив, а особое внимание стороны уделили проекту закона №8371, который не будет допускать деятельность каких-либо религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния религиозных организаций, руководящий центр которых находится вне Украины, в государстве, которое совершает военную агрессию против Украины.

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По словам спикера, ВСЦиРО – против российской церкви в Украине и все члены совета осознают, что Россия не имеет права влиять на украинские религиозные организации.

Спикер Верховной Рады также добавил, что представители ВСЦиРО единодушно признают неотвратимость юридической ответственности любого лица за нарушение законодательства Украины, "независимо от того, в рясе человек или нет".