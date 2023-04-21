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По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тривога

По всей территории Украины 21 апреля объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту тревог.

Как уточнил УП спикер Воздушных сил Юрий Игнат, масштабная воздушная тревога объявлена из-за взлета в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область –ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Киева должна останавливать маршрутки во время воздушной тревоги, - КГГА

В настоящее время самолет находится в районе Тамбова.

Российский истребитель МиГ-31К может нести аэробалистическую ракету "Кинжал".

Приблизительно с 18:56 воздушную тревогу начали отменять в разных регионах страны. По состоянию на 19:11 воздушная тревога действовала только в Луганской области и в АР Крым.

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу 01
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Топ комментарии
+5
Тому, що це - ідиотизм - накоплювати побільше людей на зупинках під час тривог.
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21.04.2023 19:17
+5
Ні, виганяють на вулицю - на вулиці - воно ж беспечніше. А співробітники сидять так само у відділенні, але не обслуговують клієнтів, а каву п'ють - чудовий захист від ракет..
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21.04.2023 20:12
+3
І як би поступили при повній відсутності бомбосховищ?
Збирали би побільше народу на зупинках?
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21.04.2023 19:00
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В курсі.
Ідіот Кличко зупинив вже транспорт
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21.04.2023 18:43 Ответить
А чому він "ідіот"? В Европі б як поступили?..
То там вище, вирішують рівень загроз..
Буданови наприклад чи інші екстрасенси...
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21.04.2023 18:49 Ответить
І як би поступили при повній відсутності бомбосховищ?
Збирали би побільше народу на зупинках?
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21.04.2023 19:00 Ответить
Тому, що це - ідиотизм - накоплювати побільше людей на зупинках під час тривог.
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21.04.2023 19:17 Ответить
Ага, а, якщо та тривога тривала б до комендантської години і в людини не було грошей на таксі.
Хто про це думав?
Я й кажу - кінчений клінічний ідіот.
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21.04.2023 19:48 Ответить
добре, що ні ви, ні ваші близькі жодного разу не постраждали під час "прильотів"...
Ви мабуть не здогадуєтесь, що подібне міняє усі меркантильні життєві погляди людини...
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22.04.2023 15:55 Ответить
у Меня кошка Мася когда тревога нервничает
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21.04.2023 18:52 Ответить
вот щас крутится и мявчит
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21.04.2023 18:53 Ответить
Так вивези її в срашу, щоб не "нервнічала"
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21.04.2023 18:56 Ответить
Кота їй треба!
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21.04.2023 19:16 Ответить
Тобто клієнтів Приватбанку закривають на час тривоги всередині відділення ?
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21.04.2023 19:43 Ответить
Ні, виганяють на вулицю - на вулиці - воно ж беспечніше. А співробітники сидять так само у відділенні, але не обслуговують клієнтів, а каву п'ють - чудовий захист від ракет..
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21.04.2023 20:12 Ответить
а що ви їм заздрите?.. Раджу переїхати з Києва трохи до Харкова.. там ви теж матимете можливість подумати над змістом людського життя.
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22.04.2023 15:59 Ответить
Де я кому заздрю? Я пишу про те, що це - маразм, який жодним чином не добавляє безпеки, але добавляє незручностей.
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22.04.2023 16:51 Ответить
Вже відбій!
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21.04.2023 18:57 Ответить
То херня.
В Києві транспорт ще не ходитиме мінімум годину
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21.04.2023 19:01 Ответить
Зато таксисты нехило заработают
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21.04.2023 19:03 Ответить
Ну да.
Якраз усі з роботи.
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21.04.2023 19:04 Ответить
Сидять на болту!
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21.04.2023 21:40 Ответить
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21.04.2023 19:30 Ответить
"Станом на 19:11 повітряна тривога діяла лише на Луганщині та в АР Крим."

А оце мені якось зовсім не зрозуміло. Там то чого?
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21.04.2023 22:16 Ответить
 
 