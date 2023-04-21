10 885 23
По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По всей территории Украины 21 апреля объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту тревог.
Как уточнил УП спикер Воздушных сил Юрий Игнат, масштабная воздушная тревога объявлена из-за взлета в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область –ред.).
В настоящее время самолет находится в районе Тамбова.
Российский истребитель МиГ-31К может нести аэробалистическую ракету "Кинжал".
Приблизительно с 18:56 воздушную тревогу начали отменять в разных регионах страны. По состоянию на 19:11 воздушная тревога действовала только в Луганской области и в АР Крым.
Топ комментарии
+5 Tierre
показать весь комментарий21.04.2023 19:17
+5 Tierre
показать весь комментарий21.04.2023 20:12
+3 Юрій Ан 612fed4e
показать весь комментарий21.04.2023 19:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ідіот Кличко зупинив вже транспорт
То там вище, вирішують рівень загроз..
Буданови наприклад чи інші екстрасенси...
Збирали би побільше народу на зупинках?
Хто про це думав?
Я й кажу - кінчений клінічний ідіот.
Ви мабуть не здогадуєтесь, що подібне міняє усі меркантильні життєві погляди людини...
В Києві транспорт ще не ходитиме мінімум годину
Якраз усі з роботи.
А оце мені якось зовсім не зрозуміло. Там то чого?