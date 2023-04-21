Франция отказалась предоставить Украине подробную карту Беларуси, - Le Monde
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Франция отказалась предоставить Украине подробную карту Беларуси. Отмечается, что Украина обратилась за картой и к другим партнерам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.
По данным издания, Киев обратился в Париж с просьбой предоставить DTED (Digital Terrain Elevation Data) – цифровую карту высот с детализированным рельефом, указанием помех (линий электропередачи, ветряные турбины) и нахождением радаров и зенитных батарей. DTED постоянно обновляются на основе спутниковых снимков.
Эта информация должна позволить Украине планировать атаки беспилотников и обеспечивала бы им безопасное движение на сверхнизких высотах ночью или в условиях плохой видимости, отмечают в Le Monde.
"Объясняя отказ, Париж заявил, что его поддержка будет безграничной, пока речь пойдет только о защите украинской территории, но не может быть и речи об участии в операциях на чужой территории", – сообщает издание.
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А суки, які хочуть знищити Україну -- це срані московити.
Тобто ті у блюдки, яким ти служиш, г нидо.
І розкажіть, будь-ласка, як це практично зробити "зовсім недавно можна було туди їздити за внутрішнім паспортом і картографувуати досхочу".
Скільки мільйонів таких картографістів треба було послати, щоб зробити деталізовану карту з кожним яром та кожним підвищенням?