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Франция отказалась предоставить Украине подробную карту Беларуси, - Le Monde

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

франція

Франция отказалась предоставить Украине подробную карту Беларуси. Отмечается, что Украина обратилась за картой и к другим партнерам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

По данным издания, Киев обратился в Париж с просьбой предоставить DTED (Digital Terrain Elevation Data) – цифровую карту высот с детализированным рельефом, указанием помех (линий электропередачи, ветряные турбины) и нахождением радаров и зенитных батарей. DTED постоянно обновляются на основе спутниковых снимков.

Эта информация должна позволить Украине планировать атаки беспилотников и обеспечивала бы им безопасное движение на сверхнизких высотах ночью или в условиях плохой видимости, отмечают в Le Monde.

"Объясняя отказ, Париж заявил, что его поддержка будет безграничной, пока речь пойдет только о защите украинской территории, но не может быть и речи об участии в операциях на чужой территории", – сообщает издание.

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Топ комментарии
+46
Не хочуть давати мапу Білорусі - хай готують мапу Франції.
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21.04.2023 19:00
+25
А обстрілювати Україну ракетами з території Білорусі та мабуть для французів норм...
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21.04.2023 19:06
+22
Дивний підхід . Це схоже на гладіаторський бій , де одному гладіатору дали мечі , ножі й списи , а іншому лише щит ..
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21.04.2023 19:06
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с,,,ки ,таки хочуть знищити Україну і її народ
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21.04.2023 18:59 Ответить
Вони просто трохи імпотентні, сраний московський боте.

А суки, які хочуть знищити Україну -- це срані московити.

Тобто ті у блюдки, яким ти служиш, г нидо.
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21.04.2023 21:46 Ответить
"Вони просто трохи імпотентні"-Ти себе видав ,прикриваючи В ТАКИЙ СПОСІБ антиукраїнську діяльність жабоїдів ,після зустрічі жабоїда макарона з китайським прорашистських дзінь 3,14 піном ,котрий розказує світові про автономію ЄС від США. забороною надавати інформацію українським ЗСУ, про розміщення ворожих обєктів на території окупованого рашистом бульбостану,з території котрого з перших днів віни куйло винищував все.щобуло на його шляху до столиці Неньки-України -Києва і з території якої.до нинішнього дня час від часу залітає рашистська смерть.як не ракетами,то шахедами."Не розказуй більше про ворогів України чіпляючи їм оправдання "імпотентність".бо стаєш їх співучасником і помічником.
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21.04.2023 22:09 Ответить
Не хочуть давати мапу Білорусі - хай готують мапу Франції.
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21.04.2023 19:00 Ответить
Его не видно, миллиард деревьев мешает.
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21.04.2023 19:10 Ответить
Десь! Де гроші на нього,там і супутник
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21.04.2023 20:04 Ответить
А що, тільки жабоїди мають такий супер-пупер супутник?
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21.04.2023 19:02 Ответить
после возвращения оттуда ваш муж стал совсем другим человеком..ети игрушки идиотские .. а ета странная фраза-карту белорашки не дам
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21.04.2023 19:02 Ответить
Китайская водка ...сер
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21.04.2023 19:37 Ответить
И опять и снова французы. Итак куча вопросов по их катерам и их вертолетам от Авакова. Чувствую, нас ждут впереди после победы еще "веселые" уголовные дела по французским контрактам и их лоббистам.
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21.04.2023 19:03 Ответить
Лоббисты, кстати, очень хорошо известны и совсем не отличаются непомерной жадностью

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21.04.2023 19:08 Ответить
Питання у Авакова??? А він не під плинтусом щє?? До нього самого серьозні питання.
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22.04.2023 10:32 Ответить
Аргументація французів на рівні минулого століття.
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21.04.2023 19:04 Ответить
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21.04.2023 19:05 Ответить
А обстрілювати Україну ракетами з території Білорусі та мабуть для французів норм...
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21.04.2023 19:06 Ответить
Дивний підхід . Це схоже на гладіаторський бій , де одному гладіатору дали мечі , ножі й списи , а іншому лише щит ..
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21.04.2023 19:06 Ответить
Класс, генштаб Украины не имеет карты Беларуси.
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21.04.2023 19:06 Ответить
Я скажу більше-не тільки карти,навіть годинника в Україні немає,звіряємось по чужому.У нас тільки депутатів і чиновників надлишок
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21.04.2023 19:14 Ответить
А коли ГУР і буданову займатись розвідкою, коли зйомки за зйомками чергових відосиків. Людина запарилась, а ви зі своїми мапами ...
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21.04.2023 19:14 Ответить
Повинні були обміняти на вагнерівців,- але,щось пішло не так
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21.04.2023 20:06 Ответить
Це ту карту шо бульбофюрер пАкАзував та так і не показав?
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21.04.2023 19:07 Ответить
Звернулись би до Ляксандра Грігоріча і він даже указкою все показав би:
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21.04.2023 19:07 Ответить
То Ригорич показує де картоплю посадив , а де морковку .
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21.04.2023 19:10 Ответить
На території України?
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21.04.2023 19:12 Ответить
Заблудився бідолага .. Переплутав .
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21.04.2023 19:13 Ответить
Як же хочеться, щоб БОГ перемістив Кацапію десь на Ла Манш...
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21.04.2023 19:07 Ответить
Ага. На дно. Тільки Ла Манша мало, тут Тихиц та Атлантичний океани, а Москву - у Маріанську впадину.
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22.04.2023 22:12 Ответить
Та крім супутника притули хто пам'ятає як якийсь хлам на орбіту запустили ,а він-не працює.і мовчок.десь за рік перед активної фазою війни
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21.04.2023 20:09 Ответить
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21.04.2023 19:09 Ответить
А є посилання на відео? Це ж просто бомба, витік цієї інфи досі розслідується
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21.04.2023 19:36 Ответить
Ось екслюзивне видання мапи білорусії, виготовлене на шкірі зубра:

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21.04.2023 19:11 Ответить
Тільки англосакси нам справжні друзі!
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21.04.2023 19:11 Ответить
легкомысленно-продуманая Франция постоянно в состоянии слегка беременной... и непонятно от кого
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21.04.2023 19:13 Ответить
Мене просто вражає те, як дехто з ******** західної еліти, особливо французи, наплював на мільйонні жертви часів Другої світової, тупо ігнорять документи ООН, які були прийняті для попередження та припинення нових агресивних війн. Адже за визначенням країна, яка надала свою територію для агресії третьої країни, так само визнається агресором. Тому жертва агресії самостійно або колективно має право захищатися від агресора, в тому числі збройним шляхом. Це відомо навіть студентам, які вчать основи міжнародного права.
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21.04.2023 19:13 Ответить
ну якщо на другому році був посол і є торгівля через Польщу, значить ми не визнаєм їх агресором,про що і сказали французи
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21.04.2023 21:32 Ответить
что вы. Белоруссия под протекторатом россии. А ее-то они и сс*тся. Поэтому делают вид что все хорошо, и сидите смирно. Карт вам не дадим.
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22.04.2023 01:03 Ответить
Ще в другій Францію без бою здали німцям... Особо нічого не помінялося..
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21.04.2023 19:14 Ответить
В другій світовій війні французи були скоріше союзниками гітлера, ніж ворогами. Вони добре озброіли гітлера своєю зброєю і технікою, майже всю війну промисловість і с/г добросовісно працювали на німців, передали майже весь флот, завдавши цим британцям додаткові проблеми. Військові сили де Голля складалися майже повністю з колоніальних військ і Іноземного легіону. Тільки завдяки сталіну Франція потрапила в число країн-переможців.
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21.04.2023 19:27 Ответить
жабоїди - пітушари
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21.04.2023 19:14 Ответить
Похоже на вброс, чтобы картофельный дуче обосрался. 😂
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21.04.2023 19:15 Ответить
Наймите людей, заплатите деньги! Такую карту можно создать из open source источников, применив немного серого вещества, сомневаюсь что тот спутник точнее LIDARa будет. Единственная проблема - размещение радаров и зениток, но это уже к Прытуле вопросы.
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21.04.2023 19:28 Ответить
ото ЕмануЕлька з`їздила до сіПіздіня. Напевно дід його Бабку витрахав до посиніння.
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21.04.2023 19:29 Ответить
А чи не соромно було просити? Сусідня країна, частина колишнього срср. Ще зовсім недавно можна було туди їздити за внутрішнім паспортом і картографувуати досхочу...
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21.04.2023 19:29 Ответить
Який тупий коментар.
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21.04.2023 19:37 Ответить
Не тупий. Суть в тому , якщо 40 років ніхріна не робити - -а потім робити, вигляд що тобі всі винні - то це не ознака розумового здоров'я
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21.04.2023 20:01 Ответить
Де в статті написано, що всі нам винні карти?

І розкажіть, будь-ласка, як це практично зробити "зовсім недавно можна було туди їздити за внутрішнім паспортом і картографувуати досхочу".
Скільки мільйонів таких картографістів треба було послати, щоб зробити деталізовану карту з кожним яром та кожним підвищенням?
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21.04.2023 21:01 Ответить
А де робота супутника Притули????? Де його дані, це ж геологорозвідувальний супутник????
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21.04.2023 19:31 Ответить
Усі бажають мати маєток у Франції.
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21.04.2023 19:34 Ответить
Гроші закатували в асфальт слуги народу - а винувата Франція .
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21.04.2023 19:58 Ответить
Вековые повадки проститутки у Франции в крови. Смотался макрон к китайцу и уже подстраивается под россию. То снаряды для Украины блокирует, то карту зажали. С начала войны все ищут как бы россию не роздражать.
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21.04.2023 20:00 Ответить
Тут какой-то дурачек, мне недавно втирал, как я должен быть благодарен французикам за их "огроменную помощь и чтобы я был им дико благодарен."
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21.04.2023 20:28 Ответить
а тут таких много. Втирают как мы всем все должны и как у нас все плохо.
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22.04.2023 01:05 Ответить
Виявляється, що граф де ля Фер - це звичайна портова повія
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21.04.2023 20:43 Ответить
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21.04.2023 21:15 Ответить
Макрон дзен пінь
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21.04.2023 21:44 Ответить
Розовые пони тупы до безобразия.
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21.04.2023 21:45 Ответить
Видимо, ФСБ поделилось с китайским МГБ половиной чемодана с компроматом на макаронника!
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21.04.2023 22:03 Ответить
Запитайте у Єрмака мапу Білорусі. В нього там багато знайомих.
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21.04.2023 23:01 Ответить
Китайський сифіліс підхопив макрончик погостювавши у ампяратора
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21.04.2023 23:52 Ответить
у лукашенка карта есть, он покажет
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22.04.2023 01:01 Ответить
 
 