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Новости Война в Украине
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Кабмин (13801) переселенцы (517)

Кабмин запретил взимать долги за коммуналку с переселенцев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

комуналка

Кабмин принял постановление о запрете взыскания коммунальной задолженности с выехавших из временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия.

Об этом заявил на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

По его словам, речь идет исключительно о накопившейся задолженности после начала полномасштабного российского вторжения.

"Справедливое решение, которое будет действовать до конца военного положения.

Одновременно одобряем проект закона о компенсации ущерба предприятиям, поставляющим электричество, газ, воду и тепло в прифронтовые или временно оккупированные территории. Вскоре мы освободим все наши земли, поэтому важно сейчас сохранить способность работы критической инфраструктуры в условиях военного времени", - написал Шмыгаль.

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Как добавили в Минреинтеграции, запрет распространяется на территории, где ведутся боевые действия или временно оккупированные РФ.

"Речь идет о лицах, которые были вынуждены покинуть свои дома и эвакуировались в более безопасные регионы.

Потребители должны предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирным домом документы, подтверждающие их отсутствие в доме. Это прежде всего справка внутренне перемещенного лица, документ о временном убежище в иностранном государстве или документы по работе, по лечению, обучению, прохождению военной службы", - заявили в министерстве.
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Топ комментарии
+4
А що по логіці наших податковців треба і за згорілу хату платити комунальні ?
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21.04.2023 20:10
+4
Так тарифи "за доставку" ніхто ж не відміняв. Та й практика нарахувань "зі стелі" (якщо ти не подаєш дані за спожиті послуги вчасно) діє. І воно все нараховується автоматично. От і ростуть "борги".
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21.04.2023 20:18
+2
Одночасно схвалюємо проєкт закону Джерело: https://censor.net/ua/n3413684\\\\\\\\\\

дуже радий, видно що всі члєнкіні прихвалили цей проєкт.
а ще б аєропорт новий вибагатобудувати на Европу, всі членкескині були б радесенькі.
будівникеса проєкту можливо депутаткинь запросить шоб проєкторівкинес більше було в проєкті на Европу аєропорту?
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21.04.2023 20:01
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одночасно схвалюємо проєкт закону Джерело: https://censor.net/ua/n3413684\\\\\\\\\\

дуже радий, видно що всі члєнкіні прихвалили цей проєкт.
а ще б аєропорт новий вибагатобудувати на Европу, всі членкескині були б радесенькі.
будівникеса проєкту можливо депутаткинь запросить шоб проєкторівкинес більше було в проєкті на Европу аєропорту?
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21.04.2023 20:01 Ответить
Кто на ком стоял?
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21.04.2023 20:15 Ответить
ну шо ви як маленький, тсссс...,
я ж притягую дурачків...
ну ось!!!!
"дякую"
спали.ли
"круто"
чо, не можна було зрозуміти шо "hook" чи як там, шоб крикуни потрапили. ну наприклад - Ви... ггггг
Ану кажи звыдки ви, та не з.ъжджай.те!!!!!!
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21.04.2023 20:25 Ответить
Льотовисько, а не єропорт.
Філологині недавно с пасовиська, хоч на сірники вже кажуть - шпички.
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21.04.2023 20:43 Ответить
А що по логіці наших податковців треба і за згорілу хату платити комунальні ?
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21.04.2023 20:10 Ответить
Так тарифи "за доставку" ніхто ж не відміняв. Та й практика нарахувань "зі стелі" (якщо ти не подаєш дані за спожиті послуги вчасно) діє. І воно все нараховується автоматично. От і ростуть "борги".
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21.04.2023 20:18 Ответить
Так
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21.04.2023 20:26 Ответить
Авжеж ''за доставку'' до неіснуючого (згоріла хата) споживача... Верх цинізму! Треба гнати на*єр таких надавачів послуг!
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21.04.2023 20:31 Ответить
Кормильцав нельзя абижать (ну там в основном кармильцы, которым нинада нахлебники с альфацентавры) Нормальные люди простите меня за этот пост
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21.04.2023 20:32 Ответить
Війна на виснаження. На виснаження не тільки армії, а й усього нашого народу. Якщо продовжиться зростання споживчих цін, тарифів на електрику і комунальні послуги (а після цього піднімуть ціни постачальники усіх інших виробів, як це вже було не один раз) та при цьому підвищаться податки, що нам обіцяють урядовці, то у злиденному стані опиниться більша частина нашого суспільства (по оцінках міжнародних фінансових організацій - до 70 % населення). Але піднімати ціни і тарифи, а тим паче - податки немає ніякої причини і сенсу. Більше того, енергетична галузь, завдяки терміновим масовим іноземним поставкам трансформаторів, генераторів та іншого спеціального обладнання після масових обстрілів інфраструктури наших міст і сіл, починаючи з жовтня минулого року, майже повністю безкоштовно оновила і модернізувала інфраструктуру і збільшила капіталізацію своїх компаній.
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21.04.2023 22:28 Ответить
 
 