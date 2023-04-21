Кабмин запретил взимать долги за коммуналку с переселенцев

Кабмин принял постановление о запрете взыскания коммунальной задолженности с выехавших из временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия.

Об этом заявил на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

По его словам, речь идет исключительно о накопившейся задолженности после начала полномасштабного российского вторжения.

"Справедливое решение, которое будет действовать до конца военного положения.

Одновременно одобряем проект закона о компенсации ущерба предприятиям, поставляющим электричество, газ, воду и тепло в прифронтовые или временно оккупированные территории. Вскоре мы освободим все наши земли, поэтому важно сейчас сохранить способность работы критической инфраструктуры в условиях военного времени", - написал Шмыгаль.

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Как добавили в Минреинтеграции, запрет распространяется на территории, где ведутся боевые действия или временно оккупированные РФ.

"Речь идет о лицах, которые были вынуждены покинуть свои дома и эвакуировались в более безопасные регионы.

Потребители должны предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирным домом документы, подтверждающие их отсутствие в доме. Это прежде всего справка внутренне перемещенного лица, документ о временном убежище в иностранном государстве или документы по работе, по лечению, обучению, прохождению военной службы", - заявили в министерстве.