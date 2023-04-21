Финляндия отправит Украине новый пакет военной помощи

Финляндия отправит военное снаряжение украинским военным, участвующим в учениях в рамках Европейской вспомогательной военной миссии ЕС для Украины (EUMAM-Ukraine).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Отмечается, что президент Финляндии Саули Нийнист одобрил отправку в пятницу. Это уже 15 партия военной помощи Финляндии Украине.

"Украине нужны разные виды поддержки. Мы участвуем в учебной миссии ЕС, тренируя украинских военных и оказывая необходимую материальную помощь", – сказал министр обороны Антти Кайкконен.

В министерстве уточнили, что при принятии решения о пакете помощи учитывались потребности как Украины, так и ресурсное положение Сил обороны Финляндии.

Ведомство заявило, что не будет обнародовать информацию о содержании помощи, способе доставки или сроках прибытия из соображений безопасности.

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