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20% возвращенных из российского плена военных считались пропавшими без вести

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Почти 20% возвращенных из российского плена украинцев имели статус пропавших без вести.

Об этом рассказал представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Всего с начала полномасштабного вторжения Украина вернула из плена РФ 2235 человек, около 20% имели статус пропавших без вести, хотя не было никакого подтверждения и доказательных фактов того, что они находятся в плену.

"Если есть хоть маленькая надежда, что человек жив, мы будем требовать от российской стороны возвращения его домой. Работа не прекратится, пока мы не вернем всех, живых и погибших", – отметил Охрименко.

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