20% возвращенных из российского плена военных считались пропавшими без вести
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Почти 20% возвращенных из российского плена украинцев имели статус пропавших без вести.
Об этом рассказал представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Всего с начала полномасштабного вторжения Украина вернула из плена РФ 2235 человек, около 20% имели статус пропавших без вести, хотя не было никакого подтверждения и доказательных фактов того, что они находятся в плену.
"Если есть хоть маленькая надежда, что человек жив, мы будем требовать от российской стороны возвращения его домой. Работа не прекратится, пока мы не вернем всех, живых и погибших", – отметил Охрименко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...