Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: Украинские войска освободят еще больше территорий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об уверенности, что Украина готова отвоевать больше территории на фоне подготовки к ожидаемому контрнаступлению против российских сил.

"Я уверен, что теперь они смогут освободить еще больше земли", – сказал Столтенберг журналистам в кулуарах встречи на авиабазе Рамштайн в Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По его словам, одним из главных вопросов во время встречи был учет "всех возможностей, систем, поставок, которые нужны украинцам для того, чтобы иметь возможность отвоевать больше земли".

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Глава НАТО отметил, что Германия и США поставили несколько батарей ПВО Patriot, которые, по его словам, "работают в Украине". Он отказался предоставить другие подробности или точное количество поставленных систем Patriot.

Столтенберг добавил, что в настоящее время Альянс сосредоточен на обеспечении победы Украины, а после окончания войны – на том, чтобы Киев имел "силы сдерживания для предотвращения новых атак".