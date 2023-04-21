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Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: Украинские войска освободят еще больше территорий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об уверенности, что Украина готова отвоевать больше территории на фоне подготовки к ожидаемому контрнаступлению против российских сил.

"Я уверен, что теперь они смогут освободить еще больше земли", – сказал Столтенберг журналистам в кулуарах встречи на авиабазе Рамштайн в Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По его словам, одним из главных вопросов во время встречи был учет "всех возможностей, систем, поставок, которые нужны украинцам для того, чтобы иметь возможность отвоевать больше земли".

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Глава НАТО отметил, что Германия и США поставили несколько батарей ПВО Patriot, которые, по его словам, "работают в Украине". Он отказался предоставить другие подробности или точное количество поставленных систем Patriot.

Столтенберг добавил, что в настоящее время Альянс сосредоточен на обеспечении победы Украины, а после окончания войны – на том, чтобы Киев имел "силы сдерживания для предотвращения новых атак".
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Топ комментарии
+9
Примерно так:
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21.04.2023 20:55
+7
І Кубань теж?
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21.04.2023 20:54
+2
Кацапи , тікайте з нашоі землі поки не пізно 😠
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22.04.2023 00:20
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І Кубань теж?
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21.04.2023 20:54 Ответить
і зелений, і малиновий і жовтий клин..і навіть сірий клин
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21.04.2023 20:59 Ответить
Десь там на далекому сході є база стратегічних бомберів - Українка, якщо не зраджує пам'ять. Так їх теж...
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21.04.2023 21:34 Ответить
Примерно так:
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21.04.2023 20:55 Ответить
Ф-16 дали? Без воздуха, вы просто подставляете Украинцев
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21.04.2023 21:04 Ответить
біільше кордонів 91р. ?
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21.04.2023 21:06 Ответить
Нах это ложка к обеду, если Нато нех не может закрыть небо над Украиной. Великобритания и США подписали Будапештский меморандум, или для них это бумажка? и они за свои обязательства не отвечают
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21.04.2023 21:06 Ответить
Мені вже набридло пояснювати.
Почитайте, що значить "меморандум". Потім подивіться: хто з підписантів його ратифікував та прийняв відповідні закони.
Якщо Україна нічого не зробила для ратифікації цього папірця, то чого винні всі решта?
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21.04.2023 21:33 Ответить
Отмазка так себе, если честно.
Все равно что лишить малолетку невинности, пообещав ей жениться, а потом отморозиться с мотивацией, что это же она, юная глупая слабая (а Украина была именно такой) не сообразила подписать договор в форме, принятой среди зубастых мастодонтов-******.
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22.04.2023 11:55 Ответить
А чего мучится и в лоб идти, можно и в обход через Белгород-Курск-Воронеж-Ростов-Краснодар и до дворца ***** в Геленджике или до Грузии, отрезать полностью всю групировку парашки в Украине, будет потом чем "торговаться" на политических переговорах о мире!
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21.04.2023 22:24 Ответить
Кацапи , тікайте з нашоі землі поки не пізно 😠
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22.04.2023 00:20 Ответить
Київ ,має сили,але можливо вже потрібно припинити практику прикриватись українцями,і виправити ситуацію в яку нас в 2008 році завела продажна політика канцлера Меркель.
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22.04.2023 13:21 Ответить
в першу чергу наші політики продажні винуваті. Як би не це, як би не їх любов до кацапського бабла, до корупції, і їх нелюбов до України і українців, завдяким яким ми тільки то й робили що втрачали, втрачали ресурси, людей, і час, навіть Меркель небагато чого змогла би зробити.
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22.04.2023 15:21 Ответить
 
 