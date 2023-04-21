Нельзя недооценивать россиян, НАТО должно быть готово к "долгосрочным мерам", - Столтенберг

Невозможно предсказать, сколько будет длиться война, но НАТО должна быть готова к "долгосрочным мерам".

Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Я не буду спекулировать по этому поводу, потому что война или войны по своей природе – непредсказуемы. И мы никогда не должны недооценивать россиян. Они доказали, что стремятся вести агрессивные действия против Украины. Война началась не в прошлом году. Это началось в 2014 году. Но именно поэтому месседж всем союзникам и партнерам по НАТО и Контактной группе по обороне в Украине состоит в том, что мы должны быть готовы к долгосрочным мерам, чтобы поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно", - отметил он.

По словам Столтенберга, НАТО будет рядом с Украиной в будущем, "сколько будет нужно".

"Это будет трагедия для украинцев, если победит президент Путин, но также и опасно для союзников по НАТО. Это продемонстрирует всем авторитарным лидерам, что когда они используют военную силу, чтобы получить то, что они хотят, это сделает мир более опасным, а союзников НАТО более уязвимыми. Мое послание союзникам по НАТО заключается в том, что в наших интересах безопасности гарантировать, что Украина победит. И победит как суверенная страна, так", – подчеркнул он.

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