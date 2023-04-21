Нельзя недооценивать россиян, НАТО должно быть готово к "долгосрочным мерам", - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Невозможно предсказать, сколько будет длиться война, но НАТО должна быть готова к "долгосрочным мерам".
Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Я не буду спекулировать по этому поводу, потому что война или войны по своей природе – непредсказуемы. И мы никогда не должны недооценивать россиян. Они доказали, что стремятся вести агрессивные действия против Украины. Война началась не в прошлом году. Это началось в 2014 году. Но именно поэтому месседж всем союзникам и партнерам по НАТО и Контактной группе по обороне в Украине состоит в том, что мы должны быть готовы к долгосрочным мерам, чтобы поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно", - отметил он.
По словам Столтенберга, НАТО будет рядом с Украиной в будущем, "сколько будет нужно".
"Это будет трагедия для украинцев, если победит президент Путин, но также и опасно для союзников по НАТО. Это продемонстрирует всем авторитарным лидерам, что когда они используют военную силу, чтобы получить то, что они хотят, это сделает мир более опасным, а союзников НАТО более уязвимыми. Мое послание союзникам по НАТО заключается в том, что в наших интересах безопасности гарантировать, что Украина победит. И победит как суверенная страна, так", – подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Це буде значно корисніше, ніж щоденні заяви і результат буде не за горами.
Я в цьому сумніваюсь.
Просто это не то шо - на, дякую за 10-15-20 самолетов, это - пилоты, а главное техники и аэродромы(у нас простреливается вся территория)
ну б*же, как же трудно то ..... в том числе нашим партнерам шо типо - ну нельзя так вот - "взять и дать"!
ну дали завтра тебе ф-16 - 15 штук - их завтра тупо ракетами разнесет русня.
где ты их посадишь, у тя есть защищенные капониры для них? Техсостав обучен?
ну-ну и шо?
Давай-те?
Ну - на! и их завтра разнесли ракетами ватники.
я надеюсь что вы так сказал, типо шоб просраться троллям шоле?
Якби в нас була «пристріляна територія», то наша власна авіація, та системи ППО, вже б не існували як вид військ.
То не треба розповідати про неготовність, та час потрібний для підготовки, після 14 місяців активної війни.
просто ти так написав тіпа як єрмаки - ииииии - Дай.те
НУ - НА!
але є нюансік.
за шо я й закономірно ВЗБЄСІЛСЯ, я ж православний.
та нє, давай не будемо за це бо не нам то знати і не треба?
до речі - без допомоги Заходу, ЗСУ би вже не так могли мочитись з ватниками.
ну от, нєхрін взагалі триндіти - чо то не так, чо не то і не ето дали - мля, дають - бери та дякуй.ТЕ
че ты там на бутылке высрал то?