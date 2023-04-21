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Нельзя недооценивать россиян, НАТО должно быть готово к "долгосрочным мерам", - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг

Невозможно предсказать, сколько будет длиться война, но НАТО должна быть готова к "долгосрочным мерам".

Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Я не буду спекулировать по этому поводу, потому что война или войны по своей природе – непредсказуемы. И мы никогда не должны недооценивать россиян. Они доказали, что стремятся вести агрессивные действия против Украины. Война началась не в прошлом году. Это началось в 2014 году. Но именно поэтому месседж всем союзникам и партнерам по НАТО и Контактной группе по обороне в Украине состоит в том, что мы должны быть готовы к долгосрочным мерам, чтобы поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно", - отметил он.

По словам Столтенберга, НАТО будет рядом с Украиной в будущем, "сколько будет нужно".

"Это будет трагедия для украинцев, если победит президент Путин, но также и опасно для союзников по НАТО. Это продемонстрирует всем авторитарным лидерам, что когда они используют военную силу, чтобы получить то, что они хотят, это сделает мир более опасным, а союзников НАТО более уязвимыми. Мое послание союзникам по НАТО заключается в том, что в наших интересах безопасности гарантировать, что Украина победит. И победит как суверенная страна, так", – подчеркнул он.

Также читайте: Битва на изнурение в Украине превращается в войну логистик, - Столтенберг
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Топ комментарии
+4
Так точно, не можна недооцінювати.
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21.04.2023 21:10
+4
То підкиньте Ф-16 та ракети з дальністю 300 км!
Це буде значно корисніше, ніж щоденні заяви і результат буде не за горами.
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21.04.2023 21:12
+3
К@ц@пи не можуть змиритися з тим, що українці дають їм підсрачника.
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21.04.2023 21:17
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Так точно, не можна недооцінювати.
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21.04.2023 21:10 Ответить
То підкиньте Ф-16 та ракети з дальністю 300 км!
Це буде значно корисніше, ніж щоденні заяви і результат буде не за горами.
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21.04.2023 21:12 Ответить
А наступний Миколайчик тоді що під подушку кластиме?
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21.04.2023 21:19 Ответить
Дають те що просить Залужний. А що там вимагають всякі зелені шути, рєзнікові, данілови нікому не цікаво
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21.04.2023 21:24 Ответить
Гадаєте що Залужний просить ракети з дальністю не більше 70 км?
Я в цьому сумніваюсь.
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21.04.2023 21:52 Ответить
Мистер, вы понимаешь шо навчання на Ф-16 это...... ну, уже .
Просто это не то шо - на, дякую за 10-15-20 самолетов, это - пилоты, а главное техники и аэродромы(у нас простреливается вся территория)
ну б*же, как же трудно то ..... в том числе нашим партнерам шо типо - ну нельзя так вот - "взять и дать"!
ну дали завтра тебе ф-16 - 15 штук - их завтра тупо ракетами разнесет русня.
где ты их посадишь, у тя есть защищенные капониры для них? Техсостав обучен?
ну-ну и шо?
Давай-те?
Ну - на! и их завтра разнесли ракетами ватники.
я надеюсь что вы так сказал, типо шоб просраться троллям шоле?
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21.04.2023 21:25 Ответить
Як вважаєте, якби почали навчати рік тому, пілоти та наземні служби вже б освоїли машини?
Якби в нас була «пристріляна територія», то наша власна авіація, та системи ППО, вже б не існували як вид військ.
То не треба розповідати про неготовність, та час потрібний для підготовки, після 14 місяців активної війни.
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21.04.2023 21:49 Ответить
ну так навчаються
просто ти так написав тіпа як єрмаки - ииииии - Дай.те
НУ - НА!
але є нюансік.
за шо я й закономірно ВЗБЄСІЛСЯ, я ж православний.
та нє, давай не будемо за це бо не нам то знати і не треба?
до речі - без допомоги Заходу, ЗСУ би вже не так могли мочитись з ватниками.
ну от, нєхрін взагалі триндіти - чо то не так, чо не то і не ето дали - мля, дають - бери та дякуй.ТЕ
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21.04.2023 21:58 Ответить
Вони упороті -- іх тре добре відхерачити -- шоб вони заспокоілись .
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21.04.2023 21:14 Ответить
К@ц@пи не можуть змиритися з тим, що українці дають їм підсрачника.
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21.04.2023 21:17 Ответить
Для них це ганьба навіки
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21.04.2023 21:19 Ответить
Це не тільки ганьба, щє й все що вони казали про українців, віддзеркалилось на них самих. Фашистська хунта, держава 404, failed state, маріонетка зовнішнього керування Китаєм. Так само і "до останнього українця" перетвориться на "до останнього русліка".
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21.04.2023 21:23 Ответить
руслык, ну ти поняв?
че ты там на бутылке высрал то?
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21.04.2023 21:26 Ответить
Що що?
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21.04.2023 21:31 Ответить
ну що, що написане, те й відповідальченне, а що, не те що хтілосі почути, ну то й то що не хтілось то й почулось, а що?
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21.04.2023 21:40 Ответить
Мордор трясе і він посиплеться. Іншого рашистам в Європі не дано. Слава воїнам ЗСУ!
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21.04.2023 22:22 Ответить
А не легше НАТО просто надати Україні всю необхідну зброю і на фіг завалити кацапів? Чи вам це не вигідно?
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21.04.2023 22:43 Ответить
Нова хвиля міграції русні призовного віку складе до 3 млн. істот.
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22.04.2023 09:20 Ответить
 
 