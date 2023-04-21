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Битва на изнурение в Украине превращается в войну логистик, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг,єнс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война РФ против Украины превращается в логистическую.

Об этом он сообщил перед заседанием контактной группы в Рамштайне, отвечая на вопросы медиа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

По его словам, насколько важно обсуждать конкретные типы вооружений, настолько и важно говорить о том, что вся военная помощь функционирует нужным образом.

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Он отметил, что речь идет о боеприпасах, запчастях, топливе и других компонентах.

"Эта битва на истощение превращается в войну логистик", — заявил Столтенберг.
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Здогадайтесь, у кого логістика краща?
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21.04.2023 16:46 Ответить
Тобто дороги не просто так будували?
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21.04.2023 16:52 Ответить
Только вот эти дороги теперь на оккупированных территориях. На западе и северо-западе Украины хорошие дороги сделали до 2019 года.
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21.04.2023 16:56 Ответить
шось ти пиз4иш
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21.04.2023 17:29 Ответить
Только об этом никто не расскажет на ура-пропагандистском ************. Там все быстро и с песней. А всякие Подоляки и Будановы только добавляют ура-оптимизма.
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21.04.2023 16:54 Ответить
 
 