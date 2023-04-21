Обе армии экономят снаряды, ВСУ готовятся освобождать территории, - разведка Эстонии

ВСУ готовятся к освобождению Украины от оккупантов, в то время как россияне пытаются построить оборону. В то же время, обе стороны экономят боеприпасы, что оказалось в некотором снижении интенсивности военных действий.

Об этом сказал на брифинге глава Разведывательного центра Минобороны Эстонии Марго Гросберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Глава разведки Эстонии считает, что на следующей неделе существенных изменений на фронте не последует. По его мнению, ВСУ сейчас готовятся к освобождению Украины от окупантов, а войска РФ усиленно выстраивают оборону. В частности, в районе Запорожья и Херсона оборонные сооружения строятся сразу по нескольким направлениям, сказал Гросберг.

"В последнее время интенсивность боевых действий снизилась, поскольку обе стороны пытаются экономить боеприпасы", – сказал он.

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Гросберг также отметил, что для успеха наступления ВСУ критически важна боевая подготовка подразделений, а не дата или участок начала наступления.

"Для любых операций, особенно наступательных, принципиально важна синхронизация действий разного рода войск и по времени, и в пространстве", - подчеркнул он.