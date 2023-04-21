Обе армии экономят снаряды, ВСУ готовятся освобождать территории, - разведка Эстонии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ готовятся к освобождению Украины от оккупантов, в то время как россияне пытаются построить оборону. В то же время, обе стороны экономят боеприпасы, что оказалось в некотором снижении интенсивности военных действий.
Об этом сказал на брифинге глава Разведывательного центра Минобороны Эстонии Марго Гросберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Глава разведки Эстонии считает, что на следующей неделе существенных изменений на фронте не последует. По его мнению, ВСУ сейчас готовятся к освобождению Украины от окупантов, а войска РФ усиленно выстраивают оборону. В частности, в районе Запорожья и Херсона оборонные сооружения строятся сразу по нескольким направлениям, сказал Гросберг.
"В последнее время интенсивность боевых действий снизилась, поскольку обе стороны пытаются экономить боеприпасы", – сказал он.
Гросберг также отметил, что для успеха наступления ВСУ критически важна боевая подготовка подразделений, а не дата или участок начала наступления.
"Для любых операций, особенно наступательных, принципиально важна синхронизация действий разного рода войск и по времени, и в пространстве", - подчеркнул он.
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до лета, вангую, пукина уберут и как бы... это я просто так вижу, экспэрд.
если честно то надо гнать козлов которые звиздят любУю хрень - ну невозможно предсказать ничего.
Аллах просто не насытился еще.... ну да, смешно мля
не ну реально, может завтра Медвелев сдохнет и все, давай Агрохимия примирится до крыма. Мне то крым то ... ну как то до ж..ппы то
а вам?
Иди, иди, иди, ТЫ!!! иди воюй за крым. тебе оно надо то?
не, ну я просто спрашиваю, мне - отнюдь оно нах не надо то.
может блокада будет, но не наступление, такое только Вермахт мог делать - гнал красножёппую падаль отовсюду то
Як змінилися часи..
Раніше під час війни дані розвідки, тим більш про стратегічні задачі, просто були заборонені, а тепер всі світові медіа розказують від розвідок про контрнаступ, а розвідка України так взагалі називає терміни конкретні, коли Херсон звільнять, коли Крим, і наприклад щодо Херсону справдилися слова Буданова