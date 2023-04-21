Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении за коррупцию во время войны
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении для депутатов и работников государственных структур за коррупцию во время военного положения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
В ответе на петицию Зеленский напомнил, что Уголовный кодекс Украины определяет, какие общественно опасные деяния являются уголовными правонарушениями, и какие наказания применяются к совершившим их лицам.
Также президент сообщил, что в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за коррупционные преступления, совершенные в условиях военного или чрезвычайного положения.
"В то же время сообщаю, что высказанные в электронной петиции предложения направлены в Верховную Раду Украины для рассмотрения при разработке соответствующих законопроектов", – отметил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
" Ворон ворону око не виклює!"...
Не зря зеля юр. фак заканчивал
Невже ідіотам не зрозуміло, що в Украіні немає судової системи?!
Да хоч смертну кару введіть, нічого не зміниться!
Бо жодного корупціонера ще не посадили до в'язниці!
В США, Рєзніков вже б навколішках стояв би перед генпрокурором, вимолюючи собі п'ятирічний термін в обмін на співробітництво!
А у нас, це падло і досі міністр оборони!!!
Керівництво міноборони, теж непогано себе почуває.
До митника у якого 700 000 баксів знайшли, жодних претензій!
Чувак, який дав хабаря у 20 000 000 долларів , теж на свободі!
Зате, якийсь дурень спалився на 2-3 тисячах долларів, от він і буде статистикою борцунів з корупцією.
А сенс?!
САМ же сказав, що «всі корупціонери виїхали» і «системної корупції немає».
Тож немає кого саджати!
Що будете робити?
Високопосадовці будуть розповідати як їм шкода, така трагедія, та драматично просити пробачення у родичів людини, яка загинула!
Візьмете на себе таку відповідальність?
Я б не зміг!
А непрямі докази, збільшують ймовірність помилки в рази!
Якщо є ймовірність того, що серед десяти злочинців засуджених до страти, виявиться одна невинна людина, то це вже дуже погано і смертну кару застосовувати не правильно і аморально.
Бо невинну людину вже не повернеш.
Він вже два тижнімовчить про те, що своїми указами призначив ефесбешників в СБУ…
А ви про якусь петицію…
Якщо перефразувати Бісмарка, то можна сказати: "петиції до ЗЕ! коштують менше, ніж кількість байтів, які вони займають"
в лесзаписывать очередной видосик.
"Перше питання Олексію Резнікову: ви впевнені, що сотні мільйонів доларів треба витратити на другорядні потреби і що це не злочин?
https://censor.net/ua/r3410609
"Щодня ви читаєте повідомлення про смерті наших військових. Щодня на сході України їм дуже бракує артилерійських снарядів, мінометних мін та ******** ПТРК. Втім, українські можновладці чомусь в таких умовах вважають за можливе витратити мільярд доларів на радянську зброю 50-річної давнини...ціни виглядають завищеними у 5-7 разів..."
наприклад, у нас у вищихи ДЕРЖАВНИХ навчальних закладах прийдеться на довічно посадити:
- 60% науково-педагогічного персоналу за факт купівлі собі дисертацій при входженні на посаду,
- РЕШТУ 30-35% - за факти поточної корупційної діяльності під час ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ роботи на посадах у вузах.