Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении за коррупцию во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении для депутатов и работников государственных структур за коррупцию во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

В ответе на петицию Зеленский напомнил, что Уголовный кодекс Украины определяет, какие общественно опасные деяния являются уголовными правонарушениями, и какие наказания применяются к совершившим их лицам.

Также президент сообщил, что в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за коррупционные преступления, совершенные в условиях военного или чрезвычайного положения.

"В то же время сообщаю, что высказанные в электронной петиции предложения направлены в Верховную Раду Украины для рассмотрения при разработке соответствующих законопроектов", – отметил Зеленский.

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