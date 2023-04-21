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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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Зеленский (16549) коррупция (8388) пожизненное заключение (52) петиция (326)

Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении за коррупцию во время войны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении для депутатов и работников государственных структур за коррупцию во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

В ответе на петицию Зеленский напомнил, что Уголовный кодекс Украины определяет, какие общественно опасные деяния являются уголовными правонарушениями, и какие наказания применяются к совершившим их лицам.

Также президент сообщил, что в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за коррупционные преступления, совершенные в условиях военного или чрезвычайного положения.

"В то же время сообщаю, что высказанные в электронной петиции предложения направлены в Верховную Раду Украины для рассмотрения при разработке соответствующих законопроектов", – отметил Зеленский.

Читайте: Общественный антикоррупционный совет при Минобороны начал свою работу
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Топ комментарии
+50
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21.04.2023 22:06
+39
і що він відповів? передоручив кабміну? у нього завжди так ..бесхребетне створіння медуза
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21.04.2023 22:04
+38
Єто что теперь Андрея Елдака посадят когда они с братом торговали посадами в держ. аппарате?
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21.04.2023 22:04
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Корочє, послав зебілів і всіх інших
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21.04.2023 22:04 Ответить
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21.04.2023 22:06 Ответить
+Злодіям, корупціонерам допомагати не будуть, це ж як у прірву, там збирають, відривають від себе, від рішення своїх проблем,дають нам, а тут крадуть??! У Світі від цього наростає зневага і розчарування від України??Чи не так? Невже доля українського народу і України залежить від якоїсь наволочі, виродках, бидлу яке хоче вкрасти, нажитися на чому "угодно", на крові, горі, злиднях... їм похер, було б бабло...?Хто більший ворог українського народу, пуйло із своїми опричниками, чи злодій який краде у вдови, у дітей, у солдат, що своїм життям жертвують захищаючи Батьківщину...? Напевно той хто краде і той хто його прикриває, "кришує"?!! Треба напевно подати у ВР законопроект про смертну кару за зраду і корупцію під час війни, в КНР, США вона є, і знищувати цю срань так само як рашистів, які на нас напали!! Щоб їх Господь Бог скарав лютими карами! Амінь!!! Чесна і порядна Влада,органи ПРАВОПОРЯДКУ, Патріоти, просто Люди де ВИ...?
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16.10.2023 06:33 Ответить
Єто что теперь Андрея Елдака посадят когда они с братом торговали посадами в держ. аппарате?
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21.04.2023 22:04 Ответить
і що він відповів? передоручив кабміну? у нього завжди так ..бесхребетне створіння медуза
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21.04.2023 22:04 Ответить
Проблеми з гумором? Співчуваю. То був сарказм.
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21.04.2023 23:13 Ответить
Навіть якщо приймуть, СН цей закон стосуваться не буде!
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21.04.2023 22:05 Ответить
Це пусте:
" Ворон ворону око не виклює!"...
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21.04.2023 22:05 Ответить
У відповіді на петицію Зеленський нагадав

Не зря зеля юр. фак заканчивал
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21.04.2023 22:05 Ответить
Не буде він сам себе і своїх зелених дружків довічно ув'язнювати.
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21.04.2023 22:06 Ответить
Поки діидуть руки до тих двох законопроетів - багато води утече -- не тяніть Резіка за яиця .
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21.04.2023 22:08 Ответить
зеленського й так чекає довічне увязнення по статті державна зрада
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21.04.2023 22:08 Ответить
самого себе? це як?
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21.04.2023 22:09 Ответить
Яке довічне ув'язнення?!
Невже ідіотам не зрозуміло, що в Украіні немає судової системи?!
Да хоч смертну кару введіть, нічого не зміниться!
Бо жодного корупціонера ще не посадили до в'язниці!
В США, Рєзніков вже б навколішках стояв би перед генпрокурором, вимолюючи собі п'ятирічний термін в обмін на співробітництво!
А у нас, це падло і досі міністр оборони!!!
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21.04.2023 22:11 Ответить
Чому не посадили жодного? На ютуб каналі Є питання постійно розказують кого садять із корупціонерів.
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21.04.2023 22:12 Ответить
Керманичів Запоріжжя посадили?
Керівництво міноборони, теж непогано себе почуває.
До митника у якого 700 000 баксів знайшли, жодних претензій!
Чувак, який дав хабаря у 20 000 000 долларів , теж на свободі!
Зате, якийсь дурень спалився на 2-3 тисячах долларів, от він і буде статистикою борцунів з корупцією.
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21.04.2023 22:18 Ответить
Кого садять? Найдуть цапа відбувайла і посадять, може
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21.04.2023 23:26 Ответить
Це виходить, що довічно мають посадити не тільки самого Ze, а і всю його банду за мародерство.
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21.04.2023 22:11 Ответить
КАрочьє, *********** такіє вАпроси нє рьєшаіть. А якщо не вирішує то для чого ці петиції писати? Треба писати тому хто вирішує...
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21.04.2023 22:13 Ответить
Брату Єрмака?!
А сенс?!
САМ же сказав, що «всі корупціонери виїхали» і «системної корупції немає».
Тож немає кого саджати!
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21.04.2023 22:18 Ответить
Як це нема кого?!! А Порошенка!!!
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22.04.2023 00:59 Ответить
Зеленський відповів на петицію про довічне ув'язнення за корупцію під час війни - так нікого ж в керівництві не залишиться!
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21.04.2023 22:13 Ответить
Пожизненное вообще никому давать нельзя (ни за какие преступления), максимальный срок 24 года, лучше казните, чем запирать людей до конца их дней (не гуманно, смертная казнь более мягкое наказание)!
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21.04.2023 22:14 Ответить
Уявіть собі, що страчено невинну людину?
Що будете робити?
Високопосадовці будуть розповідати як їм шкода, така трагедія, та драматично просити пробачення у родичів людини, яка загинула!
Візьмете на себе таку відповідальність?
Я б не зміг!
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21.04.2023 22:21 Ответить
смертные приговоры нужно выносить, только когда нет сомнений (никаких) в виновности, когда преступление ОЧЕВИДНО
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21.04.2023 22:33 Ответить
Навіть в штатах, трапляється дуже багато судових помилок і багато смертних вироків, виносять виключно на основі непрямих доказів.
А непрямі докази, збільшують ймовірність помилки в рази!
Якщо є ймовірність того, що серед десяти злочинців засуджених до страти, виявиться одна невинна людина, то це вже дуже погано і смертну кару застосовувати не правильно і аморально.
Бо невинну людину вже не повернеш.
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21.04.2023 22:40 Ответить
Тому що в нашій корупційній системі уже було багато випадків коли вішали вбивства на інших людей... і потім за багато років це виявлялось і відпускали.... а так б казнили і з кінцями
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21.04.2023 23:28 Ответить
Як завжди, Вовина відповідь «х@й да ніх@я», вибачте за мій французький…
Він вже два тижнімовчить про те, що своїми указами призначив ефесбешників в СБУ…
А ви про якусь петицію…
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21.04.2023 22:14 Ответить
Хтось може мені нагадати будь-яку іншу реакцію боневтіка на петицію, окрім "направлено до ..." чи "передано в ..."?
Якщо перефразувати Бісмарка, то можна сказати: "петиції до ЗЕ! коштують менше, ніж кількість байтів, які вони займають"
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21.04.2023 22:15 Ответить
тихо ушел в лес записывать очередной видосик.
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21.04.2023 22:19 Ответить
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21.04.2023 22:26 Ответить
Якщо хтось не знає, зараз за крадіжку пляшки горілки дають не менше пять років. Хто не вірить гугліть. Поки переважно з іспитовим терміном, якщо раніше не судимий.
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21.04.2023 22:35 Ответить
Тому що красти треба вагони, тоді ти не лох...
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21.04.2023 23:25 Ответить
як казала моя бабця,-крук круку ока не виклює)))https://youtu.be/wWqxbpGUytA
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21.04.2023 22:38 Ответить
Хіба ще є ті хто вірить в петиції? ЗЕбілів до уваги не беру
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21.04.2023 22:46 Ответить
Ви, що хочете щоб зелені потвори через рік сиділи?
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21.04.2023 22:56 Ответить
Зеленський боїться, що якщо здати усіх негідників, то вони мовчати не будуть, і здадуть його самого. Тому мовчання президента у справі здачі СБУ під ФСБ РФ показує, що це не була помилка, це було зроблено свідомо. Зеленський буде і сам змушений відповідати, якби йому не хотілось врятувати себе та свої подільників від відповідальності. І тут доведеться говорити, бо ці ріки крові ніхто не пробачить. Це вже Факт який трапився ! Західні Партнери це бачать також.
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21.04.2023 22:57 Ответить
османське посміховище,само себе не посадить на довічне...
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21.04.2023 22:58 Ответить
Зеленский ответил: идите вы все.... за русским кораблем. А мы как воровали, так и будем воровать. Вы что там все охерели, це все зараз не на часі
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21.04.2023 22:59 Ответить
Своїх??? Нізяяяяя!!!!!
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21.04.2023 23:14 Ответить
В дисциплінарному статуті вказані покарання військовослужбовців за не виконання наказів!!! І вам це ні грамульки не завадило прийняти "справедливіше" покарання!!!
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21.04.2023 23:33 Ответить
Забезпечення ЗСУ стане в рази кращим, якщо законодавчо на час дії воєнного стану прирівняти корупцію держслужбовців до державної зради (що по факту так і є) з арештом без права вийти на волю під заставу
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21.04.2023 23:52 Ответить
Тетяна Ніколаєнко, Цензор.НЕТ:
"Перше питання Олексію Резнікову: ви впевнені, що сотні мільйонів доларів треба витратити на другорядні потреби і що це не злочин?
https://censor.net/ua/r3410609
"Щодня ви читаєте повідомлення про смерті наших військових. Щодня на сході України їм дуже бракує артилерійських снарядів, мінометних мін та ******** ПТРК. Втім, українські можновладці чомусь в таких умовах вважають за можливе витратити мільярд доларів на радянську зброю 50-річної давнини...ціни виглядають завищеними у 5-7 разів..."
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22.04.2023 00:11 Ответить
Наївний піпл не представляє глибину проблеми:
наприклад, у нас у вищихи ДЕРЖАВНИХ навчальних закладах прийдеться на довічно посадити:

- 60% науково-педагогічного персоналу за факт купівлі собі дисертацій при входженні на посаду,

- РЕШТУ 30-35% - за факти поточної корупційної діяльності під час ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ роботи на посадах у вузах.
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22.04.2023 00:07 Ответить
узяв під асабистий контроль!
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22.04.2023 03:31 Ответить
Беруть сумніви, що ЗЄ міг сформулювати подібну відповідь сам. Для цього його КВН-івської освіти не вистачило б.
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22.04.2023 04:08 Ответить
Ті хто пишуть такі петіціі мабуть не розуміють що жодна краіна усвіті ще не перемогла повністью корупцію які б покарання не здійснювались.Корупція починаеться з низу(отблагодарить вчителя,медсестру,шо кум сват ''порішав і т.д.)
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22.04.2023 05:40 Ответить
Під лежачий камень вода не тече
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22.04.2023 08:13 Ответить
Да их на полдня даже не посадят,всех кто имеет дело с гостендерами огромное количество,на них не то что тюрем,пуль не хватит.
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22.04.2023 06:20 Ответить
Петиціями систему не зламати.А от коли вже виходиш на Майдан-дороблюй справу до кінця.Корупціонерів з революційної "сцени і "броневичків" не у владу знову пхати,а на стовпах порозвішувати...Ото було б саме те,що треба.Коли в країні не діють закони,треба прибрати причину,їхньої бездіяльності.
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22.04.2023 07:10 Ответить
Ну звісно собі рідненьким на відміну від ЗСУ відповідальність не збільшать.
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22.04.2023 07:13 Ответить
А що ж сам президент? От хто чув в щоденних зверненнях чи виступах щось про неприпустимість корупційних діянь??? Я не чув.
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22.04.2023 10:46 Ответить
Приклад як наказують корупціонерів. Полтава, чиновник вкрав на10 млн, покаявся, вернув 2 млн і працюй собі дальше.
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01.05.2023 06:52 Ответить
 
 