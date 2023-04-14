Общественный антикоррупционный совет при Минобороны начал свою работу
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Сегодня состоялось учредительное заседание Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте Минобороны.
"В ходе учредительного заседания члены Общественного антикоррупционного совета избрали председателем Евгения Грушовца, заместителем - Анастасию Шубу, а секретарем Совета Виктора Прудковского", - говорится в сообщении.
Государственный секретарь Минобороны Украины Константин Ващенко поздравил новоизбранных членов первого состава совета с началом рабочего процесса и убежден в конструктивной деятельности Совета. Он заверил, что Министерство обороны приложит максимум усилий для создания соответствующих условий для продуктивной деятельности этого органа.
Согласно сообщению, в состав совета вошли:
1. Геращенко Александр Владимирович – от ОО "Центр протидії рейдерству та корупції";
2. Григорян Артак Владиевич – от ОО "Всеукраїнське об’єднання "Автомайдан";
3. Грушовец Евгений Анатольевич - от ВОО "Асоціація правників України";
4. Кальницкий Виталий Владимирович - от ОО ""АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА";
5. Кривошея Геннадий Григорьевич – от ОО "Разом проти корупції";
6. Масюк Виталий Владимирович – от ОО "НОВА ЧЕСНА УКРАЇНА";
7. Николаенко Татьяна Владимировна – от ОО "СОРОРІТАС";
8. Оджиковский Виталий Олегович – от ВОО "Асоціація правників України";
9. Остапенко Дмитрий Николаевич – от ВОО "Асоціація правників України";
10. Пионтковский Константин Анатольевич - от ОО "Всеукраїнське об’єднання "Автомайдан";
11. Прудковский Виктор Вячеславович – от ОО "АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА";
12. Свирко Олег Станиславович – от ОО "СОРОРІТАС";
13. Трегуб Елена Николаевна – от ОО "Незалежна антикорупційна комісія";
14. Шуба Анастасия Вадимовна от – ОО "АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА";
15. Яровая Богдана Эдуардовна – от ОО "СОРОРІТАС".
Пожалуйста, подождите...
"Верховна Рада 277 голосами повернула доплати військовим у розмірі 30 тис. грн. І скасувала мільйонні зарплати керівникам держпідприємств та держчиновникам, обмеживши їх 60 тисячами.
У середовищі слуг потім були розборки , але дякуємо, всім слугам, які проголосували за справедливість.
Нагадаю, що виплати у військових забрав Уряд.
Європейська Солідарність і колеґи з инших фракцій робили все, аби це повернути.
Тепер чекаємо на швидкий підпис законопроєкту спікером Стефанчуком і президентом Зеленським. Без зволікань.
Також ВР звернулася сьогодні до парламентів країн НАТО із закликом на Вільнюському саміті Альянсу дати чітку перспективу Україні. Я є співавтором цієї важливої заяви.
Рік тому, коли переговорна група у Стамбулі, сформована Банковою, погоджувалася на нейтральність Украіни в обмін на припинення бойових дій з боку рф, ми критикували цю позицію.
Членство в НАТО - це безальтернативна позиція безпекових ґарантій Україні.
Ірина Геращенко, т/г
До Міноборони входить Головне управління розвідки, яке наказом 87 ДСК від 26.10.2022 "Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану" здійснило примусове відчуження нерухомого майна, яке належить на праві приватної власності громадянину України Мартинову Андрію Миколайовичу (РНОКПП 2810918031).
Джерело: https://nashaversia.com.ua/materials/news/Vlasniki_rekvizovanih_Ministerstvom_oboroni_kvartir_zvernulisya_po_zahist_do_Zelenskogo/54102
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Зараз Міжнародний кримінальний суд ООН шукає зустрічі з двома любителями всиновлювати українських дітей, бо таке "всиновлення" порушує Женевську конвенцію.
Женевською конвенцією від 12.08.1949 про захист цивільного населення під час війни, а точніше, статтею 33 визначено такі правила ведення війни:
"Пограбування забороняються.
Репресалії стосовно осіб, які перебувають під захистом, та їхнього майна забороняються."
Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text
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Відповідно, ГУР МО порушило два правила ведення війни, і підписант згаданого наказу має сісти поруч з Путіним та його омбудскідською на лаву підсудних.
Я не знайомий з Мартиновим А.М., але якщо промовчу, така ж доля спіткатиме і на мене (я теж є цивільною особою і є власником майна), тому не буду здивований, якщо він або ті, хто має з ним інвестиційні угоди:
- звернуться до Міністерства закордонних справ України в порядку статті 17 Закону України "Про міжнародні договори України" з повідомленням про порушення Україною статті 33 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни";
- звернуться до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до Представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні, до Представниці УВКБ ООН в Україні Кароліни Ліндхольм Біллінг зі скаргою про порушення офіційними особами виконавчої влади України прав власності цивільної особи.
І ще одне питання: навіщо лакеї Зеленського так тyπ0 б®ешyть? От згадуваний раніше Веніславський, як і купа інших, відпрацьовують методичку про якісь "понад трильйон гривень" на ці цілі. Коли Зеленський і його посіпаки відібрали виплати у військових, кишеньковий міністр Єрмака Рєзніков чітко назвав суму "зеленої оптимізації" - 100 мільярдів. Сумарно всі виплати разом сягають до 150 мільярдів, але певна частина таки збереглася, бо слуг встигли вчасно зупинити - вони б і це обрізали. Тож, ціна питання чітко озвучені Рєзніковим 100 мільярдів. Вони були. Їх змародерили, то простог верніть украдене.
Сума, звісно, значна. Але у нас за рік набагато більші втрати через корупційне завищення цін при держзакупівлях без системи "Прозорро" та громадського контролю. Он, лише на харчуванні військ тільки в 6 тилових областях Рєзніков планував змародерити приблизно 4 мільярди. А ще небачена чиновницька розкіш - закупівлі дорогих автомобілів для органів влади, дикі суми на розкіш для зелених посадовців, пропаганда, дорожній дерибан, просто вкрадені сотні мільярдів...
- Але,это анкоррада?
- Да,что желаете?
- У нас тут,в чеснейшем минобороны,коррупция завелась,***** такая крашанки по семнадцать покупает,нужно ее поймать,мы вам за это зарплату сто,премию двести,по три секретутки и пять помощников,само собой охрана,шофера,мерсы s класса,хорошие офисы и командировки во всякие Швейцарии.
- Немедленно выезжаем.
- Торопиться не нужно,насладитесьпроцессом.
- Как пожелаете.
Це виключно, за умови ПАТРІОТИЗМУ, ПРОФЕСІЙНІСТІ ТА ПОРЯДНОСТІ привладних….
Усі антикорупційні структури, із їх окладами цього НЕБАЧУТЬ!!!