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Пограничник, за 3 тыс дол. помогавший переправлять уклонистов, задержан на Закарпатье

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители разоблачили военнослужащего Чопского пограничного отряда, который помогал переправлять уклонистов через государственную границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.

Пограничник, за 3 тыс дол. помогавший переправлять уклонистов, задержан на Закарпатье 01

За 3000 долларов взятки пограничник обязался содействовать незаконной переправке через государственную границу двоих мужчин – граждан Украины призывного возраста. Взяточник предоставил переправщикам информацию о расположении пограничных нарядов, чтобы правонарушители могли составить маршрут движения в Словакию.

Пограничника задержали в поселке Большой Березный во время непосредственного получения неправомерного вознаграждения.

В настоящее время взяточник находится в изоляторе временного содержания Нацполиции. Ему будет объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3. ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и ч. 3 ст. 368 УКУ "Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом". Также решается вопрос об избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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недбало поставився до складання бізнес-плану, тому стартап зазнав фіаско.
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21.04.2023 23:46 Ответить
Хабарники це умовні Рєзнікови, Єрмаки, Арахамії. А така дрібнота - це мікробізнес
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21.04.2023 23:57 Ответить
На цензорі немає бану на місяць, тиждень максимум. Так само ніхто не забанить за тупориле питання, якщо воно не суперечить правилам коментів. Просто ти галімий брехун.
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22.04.2023 05:53 Ответить
Чому досі тих "прикордонників" разом з ухилянтами не відправляють туди - звідки ухилялись?
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22.04.2023 00:49 Ответить
Они оттуда свалят по тихому, возможно на другую сторону, это особая категория людей, как можно рассчитывать на такого в бою? Только тюрьма, там им самое место...
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22.04.2023 09:04 Ответить
Тому депутатів і чиновників не беруть в армію
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22.04.2023 11:36 Ответить
 
 