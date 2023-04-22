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Силами ПВО уничтожено 4 из 5 дронов-камикадзе "Shahed", атаковавших с юго-восточного направления, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы ПВО 21 апреля уничтожили большинство вражеских дронов-камикадзе, атаковавших Украину с юго-восточного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
"Вечером 21 апреля около 19.00 часов противник атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины уничтожены четыре из пяти "шахедов", - говорится в сообщении.
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Віталій Баракудець
показать весь комментарий22.04.2023 08:06 Ответить Мне нравится 1
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