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обстрел (20169) Черниговщина (1342)

Россияне сбросили управляемую авиабомбу на приграничье Черниговщины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су35

Российская авиация ночью обстреляла приграничье Черниговщины с помощью управляемой бомбы.

Об этом сообщает ОК "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"Около 01:35 зафиксирован 1 взрыв (вероятно КАБ, запущенный с самолета врага "СУ-35") в районе н.п. Орликовка. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили авиабомбами по предприятию на приграничье Черниговщины, - ОК "Північ"
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Топ комментарии
+11
Турчинов і Порох прийняли Україну вважай без армії від слова вопше.Порох створив армію з нуля, озброїв її одів-обув. Зеля ж отримав Україну вже з повноцінною армією, розробленою ракетною програмою і початком виробництва Стугни. Замість того щоб продовжити виробництво він його припинив і за 3 роки не закупив ні одного снаряду, а гроші спрямував на велике крадівництво.Про це вже тут писали десятки разів, а ти мабуть впав з Місяця і нічого не знаєш.
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22.04.2023 10:33
+5
Рішення є.

Для знищення повітряних цілей MIM-104 Patriot PAC-3 використовує ракету PAC-2, яка має задекларовану здатність знищувати літаки противника на відстані до 160 км.
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22.04.2023 09:28
+5
Клоун здав в окупацію ледь не половину України, де загинули десятки тищ населення і 3 мільйони жителів Києва для нього на така вже велика втрата. Головне врятувати себе Найвеличнішого.
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22.04.2023 10:09
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Рішення є.

Для знищення повітряних цілей MIM-104 Patriot PAC-3 використовує ракету PAC-2, яка має задекларовану здатність знищувати літаки противника на відстані до 160 км.
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22.04.2023 09:28 Ответить
треба ше мати ту ракету..
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22.04.2023 09:47 Ответить
и разрешение США использовать на территории РФ.
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22.04.2023 09:47 Ответить
Ну,дронами ж їбашать.
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22.04.2023 21:26 Ответить
Це було на Ченігівщині, а де стоїть той Патріот ХЗ. Напевне біля Києва прикриваючи Боневтіка.
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22.04.2023 09:50 Ответить
ну ради справедливости не в жмеринке же его ставить,основной + петриота это баллистика)
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22.04.2023 09:53 Ответить
ну ясен перец не в Крыжополе, а я то смотрю шо цены на квартиры в Киеве опять в два раза поднялись ..)))
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22.04.2023 09:57 Ответить
Прикриває Боневтіка, 3 млн жителів Києва, жителів Київської агломерації і навколишніх сіл, парламент, економічні інституції, військові інституції, іноземних лідерів, критичну цивільну інфраструктуру , критично важливу для економіки країни індустрію, посольства іноземних країн, військову інфраструктуру
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22.04.2023 10:04 Ответить
Клоун здав в окупацію ледь не половину України, де загинули десятки тищ населення і 3 мільйони жителів Києва для нього на така вже велика втрата. Головне врятувати себе Найвеличнішого.
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22.04.2023 10:09 Ответить
Турчинов і Порох прийняли Україну вважай без армії від слова вопше.Порох створив армію з нуля, озброїв її одів-обув. Зеля ж отримав Україну вже з повноцінною армією, розробленою ракетною програмою і початком виробництва Стугни. Замість того щоб продовжити виробництво він його припинив і за 3 роки не закупив ні одного снаряду, а гроші спрямував на велике крадівництво.Про це вже тут писали десятки разів, а ти мабуть впав з Місяця і нічого не знаєш.
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22.04.2023 10:33 Ответить
Дещо поправлю: стугна була не на початку виробництва, а в серії. Завдяки отриманим сотням цих пускових і тисячам ракет до 2019 - ми візуально масово побачили роботу цієї зброї. А от на почаиковій стадії була "Вільха - М", при чому папєрєднікі поставили у війська "Вільху". Процитую одного 🤡 , що очолював військо в 2020 : у мене на складах 98 ракет і потреби в них нема..
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22.04.2023 12:02 Ответить
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22.04.2023 10:33 Ответить
При всій повазі, але "майже половина" - це насправді максимум 20% (при тому, що Крим та частина Донбасу були вже окуповані на початку повномасштабного вторгнення, тобто рашка за останній рік відкусила ще 10-12%).
Я не агітую за Зе, просто вмію рахувати...
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22.04.2023 12:02 Ответить
На піку окупації було втрачено контроль на більше ніж 40% = тому теза про майже пів країни коректна. Да на сьогодні окуповано десь до 20%...
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22.04.2023 12:13 Ответить
То, звісно, добре. А на прикордонних територіях, виходить, живуть люди другого сорту, яких захищати не треба, бо їм просто не пощастило жити в столиці чи Київській області?
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22.04.2023 11:23 Ответить
На "прикордонних територіях" не живуть люди другого, або іншого сорту... Там нема промислових вузлів, логістичних комплексів, ТЕС та ТЕЦ, військових летовищ, а тому найкращі комплекси ППО (яких вього кілька батарей), не будуть прикривати "прикордоння". Не усвідомлювати це = невиліковний інфантилізм.
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22.04.2023 11:55 Ответить
Одразу зрозуміло, що ви живете не на прикордонних територіях. Якби ви жили там, куди від кацапів щодня прилітає, ви би точно думали інакше
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23.04.2023 06:44 Ответить
Все буде.
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22.04.2023 10:58 Ответить
Это с территории Равсии:
https://cn.2ua.org/orlikovka/karta/
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22.04.2023 10:15 Ответить
Схоже Китай допоміг таки рашистам, чи звідки у їх зявились керовані бомби?
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22.04.2023 10:54 Ответить
Військові кажуть, що їх дуже легко зробити із звичайних авіабомб. До них тільки добавляють крильця, та бомба планує замість падати. Ніякої електроніки там взагалі немає, тож і ніякий Китай там не потрібен.
Нажаль...
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22.04.2023 12:06 Ответить
Надо F-16 что бы сбивать кацапосамолёты а розовые по их не дают.
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22.04.2023 15:27 Ответить
 
 