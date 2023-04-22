6 000 25
Россияне сбросили управляемую авиабомбу на приграничье Черниговщины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская авиация ночью обстреляла приграничье Черниговщины с помощью управляемой бомбы.
Об этом сообщает ОК "Північ", передает Цензор.НЕТ.
"Около 01:35 зафиксирован 1 взрыв (вероятно КАБ, запущенный с самолета врага "СУ-35") в районе н.п. Орликовка. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+11 5 копійок
показать весь комментарий22.04.2023 10:33
+5 Igor Grytselyak
показать весь комментарий22.04.2023 09:28
+5 5 копійок
показать весь комментарий22.04.2023 10:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для знищення повітряних цілей MIM-104 Patriot PAC-3 використовує ракету PAC-2, яка має задекларовану здатність знищувати літаки противника на відстані до 160 км.
Я не агітую за Зе, просто вмію рахувати...
https://cn.2ua.org/orlikovka/karta/
Нажаль...