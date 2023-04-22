Россияне сбросили управляемую авиабомбу на приграничье Черниговщины

Российская авиация ночью обстреляла приграничье Черниговщины с помощью управляемой бомбы.

Об этом сообщает ОК "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"Около 01:35 зафиксирован 1 взрыв (вероятно КАБ, запущенный с самолета врага "СУ-35") в районе н.п. Орликовка. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

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