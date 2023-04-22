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Duracell уходит из России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Производитель батареек Duracell уходит с российского рынка из-за прекращения поставок продукции с завода в Бельгии.
Такое решение принял совет директоров компании, сообщил российским СМИ генеральный директор ООО "Дюрасел Раша" Юрий Коротаев, сообщает Цензор.НЕТ.
Компания разрывает все контракты в РФ, распродает остатки батареек и увольняет персонал.
Российское министерство промышленности и торговли пытается убедить, что страна не останется без батареек - мол, достаточно продукции других производителей.
Напомним, с марта 2022 г. о выходе с российского рынка объявили сотни иностранных компаний.
"Duracell" – торговая марка бытовых батареек, выпускаемых транснациональной компанией Procter & Gamble.
Топ комментарии
+5 Philip c31e0bf0
показать весь комментарий22.04.2023 13:25
+3 Пупочный войлок
показать весь комментарий22.04.2023 13:32
+2 Леонид Тищенко 711eae6c
показать весь комментарий22.04.2023 13:07
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Это скорее фонарики разные бывают, но в 99% случаев они именно круглые.
силанемощь" - кацапське все!
это вторая бомба что упала и не взорвалась
1. Мыло Duru.
2. Презерватив Durex.
3. Батарейки Duracell.