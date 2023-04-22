Duracell уходит из России

Производитель батареек Duracell уходит с российского рынка из-за прекращения поставок продукции с завода в Бельгии.

Такое решение принял совет директоров компании, сообщил российским СМИ генеральный директор ООО "Дюрасел Раша" Юрий Коротаев, сообщает Цензор.НЕТ.

Компания разрывает все контракты в РФ, распродает остатки батареек и увольняет персонал.

Российское министерство промышленности и торговли пытается убедить, что страна не останется без батареек - мол, достаточно продукции других производителей.

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Напомним, с марта 2022 г. о выходе с российского рынка объявили сотни иностранных компаний.

"Duracell" – торговая марка бытовых батареек, выпускаемых транснациональной компанией Procter & Gamble.

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