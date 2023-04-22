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Duracell уходит из России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

duracell

Производитель батареек Duracell уходит с российского рынка из-за прекращения поставок продукции с завода в Бельгии.

Такое решение принял совет директоров компании, сообщил российским СМИ генеральный директор ООО "Дюрасел Раша" Юрий Коротаев, сообщает Цензор.НЕТ.

Компания разрывает все контракты в РФ, распродает остатки батареек и увольняет персонал.

Российское министерство промышленности и торговли пытается убедить, что страна не останется без батареек - мол, достаточно продукции других производителей.

Также читайте: Глава МИД Турции Чавушоглу объяснил, почему Анкара не вводит санкции против РФ: Как тогда торговать и приедут ли туристы?

Напомним, с марта 2022 г. о выходе с российского рынка объявили сотни иностранных компаний.

"Duracell" – торговая марка бытовых батареек, выпускаемых транснациональной компанией Procter & Gamble.

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Топ комментарии
+5
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22.04.2023 13:25
+3
Збс, осталось понять, как в круглый фонарик запихать плоский аккум из телефона
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22.04.2023 13:32
+2
У росії сіла батарейка ? ))
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22.04.2023 13:07
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У росії сіла батарейка ? ))
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22.04.2023 13:07 Ответить
Та відірвали лапку...
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22.04.2023 13:39 Ответить
Гадаю іде так як в рекламі батарерьок
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22.04.2023 13:12 Ответить
а шо там в рекламі
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22.04.2023 13:21 Ответить
То я попутав, у рекламі були здається такі енержайзер
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23.04.2023 10:05 Ответить
O meilė neamžina be Duracelo baterijų...
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22.04.2023 13:16 Ответить
Абырвалг
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22.04.2023 13:23 Ответить
куда уходит ?
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22.04.2023 13:20 Ответить
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22.04.2023 13:25 Ответить
ААААА !
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22.04.2023 13:28 Ответить
Це такий розмір у *****?
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22.04.2023 13:30 Ответить
я кругом поставил батарейки от мобилок - в фонарики мультиметры и забыл что такое батарейки
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22.04.2023 13:27 Ответить
Збс, осталось понять, как в круглый фонарик запихать плоский аккум из телефона
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22.04.2023 13:32 Ответить
как два пальца
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22.04.2023 13:33 Ответить
Свернуть в трубку? Ок.
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22.04.2023 13:35 Ответить
батарейки от мобилок разные бывают
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22.04.2023 13:35 Ответить
Ну, может в каком кирпиче, типа Nokia 440, и стояли круглые банки как в шурике, может даже 18650, но вот крайние лет 20-25 я уже такого не видел, только плоские.
Это скорее фонарики разные бывают, но в 99% случаев они именно круглые.
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22.04.2023 13:37 Ответить
Дружбани косоглазі готові вагонами перти лайно до кацапів
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22.04.2023 13:28 Ответить
"Наша сила немощь" - кацапське все!
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22.04.2023 13:33 Ответить
В Белгороде объявили эвакуацию больше 3000 человек после обнаружения «авиационной бомбы» в непосредственной близости от жилых домов, сообщил губернатор региона. Бомбу нашли на месте взрыва, причиной которого Минобороны назвало «нештатный сход авиационного боеприпаса». В городе и области объявили чрезвычайную ситуацию


это вторая бомба что упала и не взорвалась
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22.04.2023 13:36 Ответить
не довезут до полигона ------------- зуб даю
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22.04.2023 13:48 Ответить
Хоч би й не довезли. Карма має працювати
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22.04.2023 14:22 Ответить
Россияне все-таки признали, что сбросили на Белгород две бомбы
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22.04.2023 13:39 Ответить
Mосковиты и прочиии отбросы цивилизации с клеймом "россияне", самое время для вас вспомнить о тех временах когда батарейку вашим дидам що таки воевали (правда на американских танках и самолетпх, в форме пошитой в США, бухающих 100 гр. фронтовых из американского спирта и закусывающих америкпнской тушонкой), батарейку заменяла лучина.
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22.04.2023 13:55 Ответить
крутіть педалі динамомашин, кацаподебіли
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22.04.2023 15:09 Ответить
а что это дюраселл дела там почти больше года ?

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22.04.2023 15:21 Ответить
Ждала і надєялась...
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22.04.2023 16:56 Ответить
там таких "ждунов" еще осталось
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22.04.2023 15:23 Ответить
Подарочный набор для русских женщин на 8 марта:
1. Мыло Duru.
2. Презерватив Durex.
3. Батарейки Duracell.
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22.04.2023 19:23 Ответить
"чьто у руськіх - села ганорейка...
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22.04.2023 20:06 Ответить
Duracell тормоза.
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22.04.2023 22:35 Ответить
 
 