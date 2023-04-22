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Новости За рубежом
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Китай (2403) посол (1727) СССР (810) Эстония (1164)

МИД Эстонии вызывает посла Китая из-за сомнений в суверенитете постсоветских стран

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

китай

Министерство иностранных дел Эстонии вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения по поводу комментариев китайского дипломата во Франции о суверенитете Эстонии и других стран бывшего Советского Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В пятницу посол Китая во Франции Лу Шае дал интервью, в котором поставил под сомнение суверенитет Эстонии и других бывших стран СССР.

По мнению министра иностранных дел Эстонии, такие заявления китайского дипломата вызывают сожаление.

"Печально, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна", – сказал он.

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Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны.

Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".

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Топ комментарии
+32
Пора выводить сборку с Китая в иные страны. Бренды мировые для начала или что более простое. Где не надо высокой квалификации и ручной труд. Там начнут терять работу сотни тысяч. Сработает сразу.
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22.04.2023 15:47
+21
Об эту вонючую красную тряпку нужно вытирать ноги,а не вести какие то переговоры с узкоглазыми обезьянами...
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22.04.2023 15:51
+21
Боже, який кончений Китай...
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22.04.2023 16:03
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22.04.2023 15:43 Ответить
Пора выводить сборку с Китая в иные страны. Бренды мировые для начала или что более простое. Где не надо высокой квалификации и ручной труд. Там начнут терять работу сотни тысяч. Сработает сразу.
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22.04.2023 15:47 Ответить
Маск хоче будувати новий завод у Китаї, ось так "виходять".
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22.04.2023 16:04 Ответить
Маск - фсбшний агент. Почнеться контрнаступ - його старлінк зависне. Як вже було під Харковом
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22.04.2023 16:18 Ответить
тому непотрібно всі яйця класти в один кошик..
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22.04.2023 16:36 Ответить
В Україну. Безробіття зашкалює
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22.04.2023 16:09 Ответить
В нас, щоб електрику до заводу провести, треба 10мільйонів хабара і 2 роки почекати. Це приклад заводу Байрактар.
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22.04.2023 16:16 Ответить
Звісно спочатку дострокові
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22.04.2023 16:19 Ответить
Де пропонуватимеш в Україні заводи відкривати ? ((Це у тебе гумор такий , чи забувся де живеш ? Якщо вчора не прилетіло , то це не означає що завтра якийсь прокацапський під@рас координати не передасть , хто в таких умовах що у тебе відкривати стане окрім бюро ритуальних послуг ? Тут вже до тебе одна безумна бабця , сидячи в Словаччині , розпиналася що нам потрібно десять танкобудівних заводів відкрити , у її розумінні це коробка з кран балкою і компресором (( Ну такі заводи цілком можливо ((
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22.04.2023 23:42 Ответить
Экономика Кетая и сама прекрасно валится - иначе бы они не затевали войнушку.
Но все высокотехнологичное, включая автомобили, надо оттуда выводить безусловно.
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22.04.2023 16:37 Ответить
Де виклик на ковьор в МІД посла чайни в Україні ?
Чи сцикотно, обійдемось шарфиком у твітєрі ?
Тоді чого чекати далі від чайни ?
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22.04.2023 17:12 Ответить
в Латинскую Америку - и под присмотром, и рядом
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22.04.2023 17:37 Ответить
Ті, хто розумніший, вже почали цей процес.
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24.04.2023 13:24 Ответить
Об эту вонючую красную тряпку нужно вытирать ноги,а не вести какие то переговоры с узкоглазыми обезьянами...
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22.04.2023 15:51 Ответить
Зачьот, Естонія !
Дякуємо !

Треба попросити щоб кожна європейська країна викликала свого китайського посла на ковьор і пояснила чий Крим. Відмовитись від виклику в МІД країни акредитації посол не може.

Влаштувати китайцям челендж-виволочку із знання міжнародного права ! 👿
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22.04.2023 17:08 Ответить
Три синіх леопарда - проти одного червоного дракона? Я ставлю на леопарди!
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22.04.2023 15:52 Ответить
Щось розбикувалась червонопуза гидота,видно що жирненько живуть...
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22.04.2023 15:54 Ответить
Косоглазые пытаются подписать рашку в свои претензии по Тайваню - поэтому и запускают такую лабуду.
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22.04.2023 15:59 Ответить
які б не були причини, таке звиздіти просто жах! це ж суцільна війна буде, від балтійських країн до Казахстану. може вони цього і хочуть? Щоб всі ці країни наваляли разом Московії?
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22.04.2023 16:09 Ответить
Навіть маленька Естонія плює на красномордих,а "наші" зелені все жахаються.
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22.04.2023 16:00 Ответить
А наші чого мовчать, арахамія нічого не хоче сказати про своїх китайських друзів, у яких він досвід зотів переймати?
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22.04.2023 16:03 Ответить
Йому саме ніколи , пиля бабло на шарках ((
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22.04.2023 23:44 Ответить
Боже, який кончений Китай...
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22.04.2023 16:03 Ответить
Всі помогли Китаю вбитися в пір*я -- тепер чешуть рєпу .
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22.04.2023 16:09 Ответить
Китаю і параші. Розкормили, думали що вони стануть цивілізацією.
Середньовічні дикуни.
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22.04.2023 16:21 Ответить
Мав Китай період розквіту, але все кінчається...
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22.04.2023 16:13 Ответить
Не было иго, был период надувания пузыря, щас ано лопнет и всех гамном абляпает. Период великого тыра сменилсся периодом великого бума.
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22.04.2023 16:29 Ответить
після цих заяв очевидно, що всі хто сидить в ОДКБ - просто лохі, ЛОХІ!
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22.04.2023 16:13 Ответить
Наверное, Вы имели ввиду БРИКС?
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23.04.2023 12:23 Ответить
ta ni, ya mav na uvazi kolyshni respubliky sovka: Kazakhstan, Bilarus', Armeni'u i t.p. tse zh yikhniy suverenitet ne povnotsinyi? Do Brazylii pretenziy nema...
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23.04.2023 14:27 Ответить
ало а де абхазька обезьяна ардохамія з його любовью до китайців
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22.04.2023 16:13 Ответить
для начала в ответ было бы неплохо открыть в странах Балтии представительства Республики Китай. Шоб не пи**ели безнаказанно разную йухню. Ихнего чжан сиюня вызвать и нотой уведомить - еще одна кривая интерпретация о принадлежности Крыма Украине, и у нас тоже появится представительство Республики Китай, причем тоже на Добробатов.
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22.04.2023 16:13 Ответить
Коли Литва виступила у підтримку уйгурів, в китайоз аж гівно через рота і вуха полізло. А литовці демонстративно клали хрін на червоних вузькооких мавп. Оце політика справжньої держави, а не неголена вагіна з обличчям Арахамії у позі раком.
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22.04.2023 16:14 Ответить
Казахі, білоруси, армяні вам сцуть в рота, а ви кажете, що це Божа роса!
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22.04.2023 16:16 Ответить
Оцей мовний викид пострадянські країни задовбує, а що був пострадянський простір? Щодо цього комуністичного лайна можна зробити висновок, що кітайози зовсім знахабніли.
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22.04.2023 16:25 Ответить
Чё низзя спрасить у чайника:"Чей ****** и чя ё бань".
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22.04.2023 16:25 Ответить
от тому справжній Китай - це Тайвань! а сци-дзінь-пінь - вінні-пух недороблений, комуняцький сєпар!
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22.04.2023 16:28 Ответить
Китай иди *****...
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22.04.2023 16:29 Ответить
Говно ****** с собой разберитесь
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22.04.2023 16:31 Ответить
треба світу китай загнати знову в злидні, самі вскормили іщє одних фашистів
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22.04.2023 16:32 Ответить
Про рашку тоже никакой бумажки нет, ни в ООН нигде! Тут они в точку попали, нужно продвигать эту идею!😂😂😂
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22.04.2023 16:42 Ответить
Треба нагадати Китаю що він окуповує Тибет і проводить геноцид уйгурів. Це для початку.
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22.04.2023 16:50 Ответить
Китай в рот їбав Казахстан, а не захищав від Московії.
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22.04.2023 16:53 Ответить
Дякуємо, Велика Естонія !

Ось приклад як країна із населенням 1,5 млн. Громадян ставить раком імперію із 1,5 млрд. насєлєнія !
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22.04.2023 16:58 Ответить
Обезьяна косоглазая...
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22.04.2023 17:08 Ответить
чайна забула як маленька Японія всю чайну раком ставила??
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22.04.2023 17:47 Ответить
Ну не така вже Японія і маленька , там на островах живе рівно як на " 1/6 недо частині суші" (( а затяті , ну як бандерівці , тому і триндюлей китайцям давали ((
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22.04.2023 23:50 Ответить
А цікавились - у якій війні хоч раз той китай став переможцем?
А зараз може - тряпками та мобілками закидає.
Там досі середньовіччя - рабство.
Мільйон можливо живе, як хочуть на публіку показати - а ПІВТОРА МІЛьЯРДА - просто ******* як Папи Карло.
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22.04.2023 17:48 Ответить
Законным правительством Китая есть ГОМИНЬДАН - то есть ИМЕННО Тайвань есть настоящим Китаем .А Материковый Китай - это ЛуганДон в 1949 году свергнувший конституционное правительство и до 1971 в Совбезе ООН был именно Тайвань
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22.04.2023 17:50 Ответить
красножопые комуняки никогда не были цивилизованным обществом и спрашивать ихние мнение как должно быть -это тоже самое что вести переговоры о мироустройстве с кым чен иром
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22.04.2023 17:59 Ответить
краснодупі ідіоти..ідіть на куй...дл свого мясника Мао...гунвадони...
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22.04.2023 18:02 Ответить
т.е. одну Эстонию это возмутило?? остальных ничего не смущает? наше мзс что проблеяло? где вызванный посол?
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22.04.2023 18:09 Ответить
Китайский чиновник не зря наехал на Прибалтийские Государства ... в Вильнюсе есть открыта дипломатическое представительство Тайваня.
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22.04.2023 19:32 Ответить
тварюки щось задумали
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22.04.2023 20:25 Ответить
Я так понимаю, в Китае через год будут собирать педальную "Теслу".
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22.04.2023 21:24 Ответить
Китайские коммунисты всегда были нищими и голодными. Но тут нашлись простофили на Западе и вот результат.
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22.04.2023 22:51 Ответить
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23.04.2023 08:58 Ответить
 
 