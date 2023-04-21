РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5062 посетителя онлайн
Новости За рубежом
10 004 108
Китай (2403) Тайвань (81)

Китай заявил, что Тайвань ему "исторически принадлежит"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ган,цінь

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Тайвань исторически является неотъемлемой частью Китая. И пообещал реакцию на попытку обрести независимость.

Об этом он сказал, выступая на международном форуме по модернизации в Шанхае, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тайвань был неотъемлемой частью территории Китая с давних времен, и оба берега (Тайванского. - Ред.) пролива принадлежат одному Китаю. Это история Тайваня и это статус-кво Тайваня. Возвращение Тайваня в Китай является составной частью послевоенного (после Второй мировой войны - ред.) международного порядка, написанного черным по белому в Каирской и Потсдамской декларациях", - сказал Цинь.

По словам дипломата, "сепаратистские силы независимости Тайваня" и "несколько стран, стремящихся воспользоваться ситуацией", пытаются изменить статус-кво, отменить принцип одного Китая и достичь его "мирного разделения".

Читайте также: Китай, похоже, готовится к войне с нами, - глава МИД Тайваня Ву

"Это неприемлемо для 1,4 млрд китайцев. Китай не потеряет ни одной части своей территории, восстановленной после Второй мировой войны, и установленный послевоенный международный порядок не будет изменен", – отметил министр, добавив, что Китай готов отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность.

"Мы хотели бы четко дать понять тем, кто стремится саботировать международное законодательство во имя международного порядка: вопрос Тайваня принадлежит к коренным интересам Китая, и наш ответ тому, кто попытается разрушить принцип одного Китая - мы никогда не отступим перед любым актом, подрывающим суверенитет и безопасность Китая", - заявил глава МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос Тайваня является "первой красной линией", которую США не должны пересекать, - МИД Китая
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+61
О, знайомі пісеньки) десь я вже таке чув...
*****-2, йди на ***)
показать весь комментарий
21.04.2023 14:50
+43
от дибіли комуністичні, як і нащадки червоножопих кацапів, завжди звикли брехати і перекручувати !!! це увесь контенентальний Китай належить Тайваню, бо саме на Тайвні знаходиться легітивна влада Китаю, а самим контенентальним Китаєм зараз керують заколотники що прийшли до влади шляхом комуністичного держперевороту !!!
показать весь комментарий
21.04.2023 14:52
+37
Десь ми це вже чули.
показать весь комментарий
21.04.2023 14:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Стоило "нищебродам" отожраться на западных инвестициях и тут же попёрло "величие".
Как это всё знакомо ...
показать весь комментарий
21.04.2023 16:28 Ответить
А він часом нічого не переплутав? Можливо навпаки Китай належить Тайваню???
показать весь комментарий
21.04.2023 16:47 Ответить
Китай виё до того часи поки їм не вломили санкції і всі товари і продукція і технології ляпнуть і підуть ці 1,4 млрд по світу з протянутою рукою через неділю.Китай це той світовий непотріб який мало того що приносить кожен раз світу лихо міліонами смертей від всякої зарази так щей забруднюють планету катасрофічно ,щей як саранча себе поводять в інших країнах,заполоняючи ринки своїм дешевим непотрібом який давно вже пора хаборонити і втсановити норми.
показать весь комментарий
21.04.2023 17:46 Ответить
Китай истарически принадлежит чанкайшистам (Тайваню), а не апосраным маленким конченным дуракам (мао дзе дуням) краснопаноснава цвета.
показать весь комментарий
21.04.2023 19:17 Ответить
А після Другої світової, якраз Тайвань це і був Китай. Тайвань це назва острова, а країна - Китайська республіка. До 1971 року місце КНР в ООН належало Китайській республіці. Фактично комуняки за підтримки Сталіна здійснили переворот після закінчення Другої світової шляхом громадянської війни і в 1950 році законний уряд Китаю перебрався на Тайвань, який відібрали у японців під час Другої світової. Так що комуняки не на своє зазіхають.
показать весь комментарий
21.04.2023 19:45 Ответить
ну так і Києву Новгород "історично належить"
показать весь комментарий
21.04.2023 21:32 Ответить
Все йде до того, що незабаром на карті світу з'явиться російсько-китайська конфедерація. Але яка вигода Україні, та й усьому світу загалом від цього союзу? Чому всі так чекають і сподіваються на те, що китай поглине росію? Що у цьому гарного для України?
показать весь комментарий
21.04.2023 22:33 Ответить
Ну тоді так само і китай належить історично Тайваню
показать весь комментарий
23.04.2023 00:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 