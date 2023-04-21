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Новини За кордоном
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Китай (1920) Тайвань (105)

Китай заявив, що Тайвань йому "історично належить"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ган,цінь

Міністр закордонних справ КНР Цінь Ган заявив, що Тайвань історично є невід’ємною частиною Китаю. І пообіцяв реакцію на спробу отримати незалежність.

Про це він сказав під час виступу на міжнародному форумі з модернізації в Шанхаї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Тайвань був невід’ємною частиною території Китаю з давніх часів, і обидва береги (Тайванської. - Ред.) протоки належать одному Китаю. Це історія Тайваню і це статус-кво Тайваню. Повернення Тайваню до Китаю є складовою післявоєнного (після Другої світової війни. - Ред.) міжнародного порядку, написаного чорним по білому в Каїрській і Потсдамській деклараціях", - сказав Цінь.

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За словами дипломата, "сепаратистські сили незалежності Тайваню" та "кілька країн, які прагнуть скористатись ситуацією", намагаються змінити статус-кво, скасувати принцип одного Китаю і досягнути його "мирного поділу".

"Це неприйнятно для 1,4 млрд китайців. Китай не втратить жодної частини своєї території, відновленої після Другої світової війни, і встановлений післявоєнний міжнародний порядок не буде змінений", - зазначив міністр, додавши, що Китай готовий відстоювати свій суверенітет і територіальну цілісність.

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"Ми хотіли б чітко дати зрозуміти тим, хто прагне саботувати міжнародне законодавство в ім’я міжнародного порядку: питання Тайваню належить до корінних інтересів Китаю, і наша відповідь тому, хто спробує зруйнувати принцип одного Китаю, - ми ніколи не відступимо перед будь-яким актом, який підриває суверенітет і безпеку Китаю", - заявив очільник МЗС.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+61
О, знайомі пісеньки) десь я вже таке чув...
*****-2, йди на ***)
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21.04.2023 14:50
+43
от дибіли комуністичні, як і нащадки червоножопих кацапів, завжди звикли брехати і перекручувати !!! це увесь контенентальний Китай належить Тайваню, бо саме на Тайвні знаходиться легітивна влада Китаю, а самим контенентальним Китаєм зараз керують заколотники що прийшли до влади шляхом комуністичного держперевороту !!!
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21.04.2023 14:52
+37
Десь ми це вже чули.
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21.04.2023 14:50
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Стоило "нищебродам" отожраться на западных инвестициях и тут же попёрло "величие".
Как это всё знакомо ...
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21.04.2023 16:28 Відповісти
А він часом нічого не переплутав? Можливо навпаки Китай належить Тайваню???
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21.04.2023 16:47 Відповісти
Китай виё до того часи поки їм не вломили санкції і всі товари і продукція і технології ляпнуть і підуть ці 1,4 млрд по світу з протянутою рукою через неділю.Китай це той світовий непотріб який мало того що приносить кожен раз світу лихо міліонами смертей від всякої зарази так щей забруднюють планету катасрофічно ,щей як саранча себе поводять в інших країнах,заполоняючи ринки своїм дешевим непотрібом який давно вже пора хаборонити і втсановити норми.
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21.04.2023 17:46 Відповісти
Китай истарически принадлежит чанкайшистам (Тайваню), а не апосраным маленким конченным дуракам (мао дзе дуням) краснопаноснава цвета.
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21.04.2023 19:17 Відповісти
А після Другої світової, якраз Тайвань це і був Китай. Тайвань це назва острова, а країна - Китайська республіка. До 1971 року місце КНР в ООН належало Китайській республіці. Фактично комуняки за підтримки Сталіна здійснили переворот після закінчення Другої світової шляхом громадянської війни і в 1950 році законний уряд Китаю перебрався на Тайвань, який відібрали у японців під час Другої світової. Так що комуняки не на своє зазіхають.
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21.04.2023 19:45 Відповісти
ну так і Києву Новгород "історично належить"
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21.04.2023 21:32 Відповісти
Все йде до того, що незабаром на карті світу з'явиться російсько-китайська конфедерація. Але яка вигода Україні, та й усьому світу загалом від цього союзу? Чому всі так чекають і сподіваються на те, що китай поглине росію? Що у цьому гарного для України?
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21.04.2023 22:33 Відповісти
Ну тоді так само і китай належить історично Тайваню
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23.04.2023 00:24 Відповісти
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