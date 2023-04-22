Зеленский ввел санкции против российских партий и ЦИК РФ

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер к 40 физическим и 382 юридическим лицам.

Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В частности, согласно указу №235/2023, президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 апреля 2023 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против физических лиц - граждан Российской Федерации, граждан Швейцарии, Ирана и Республики Мали. Всего в список попали 40 человек.

Также в соответствии с этим указом под экономические и другие ограничительные меры попали 60 юридических лиц, среди которых - общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Дальневосточная КСМ", публичное акционерное общество "Росбанк", так называемое "министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР", Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Кроме этого, в этот список включены юридические лица, зарегистрированные во Франции, Швейцарии, Тайване, Германии, Армении.

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Указом №236/2023 президент ввел в действие решение о применении персональных санкций к 322 российским юридическим лицам, среди которых - акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" и государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи".

В санкционном перечне также российские партии КПРФ, ЛДПР, "Социалистическая партия", "Единая Россия", "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также ЦИК и ряд компаний - в общей сложности 60 пунктов.

Санкции всем введены на десять лет.