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Зеленский ввел санкции против российских партий и ЦИК РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер к 40 физическим и 382 юридическим лицам.

Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В частности, согласно указу №235/2023, президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 апреля 2023 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против физических лиц - граждан Российской Федерации, граждан Швейцарии, Ирана и Республики Мали. Всего в список попали 40 человек.

Также в соответствии с этим указом под экономические и другие ограничительные меры попали 60 юридических лиц, среди которых - общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Дальневосточная КСМ", публичное акционерное общество "Росбанк", так называемое "министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР", Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Кроме этого, в этот список включены юридические лица, зарегистрированные во Франции, Швейцарии, Тайване, Германии, Армении.

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Указом №236/2023 президент ввел в действие решение о применении персональных санкций к 322 российским юридическим лицам, среди которых - акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" и государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи".

В санкционном перечне также российские партии КПРФ, ЛДПР, "Социалистическая партия", "Единая Россия", "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также ЦИК и ряд компаний - в общей сложности 60 пунктов.

Санкции всем введены на десять лет.
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Топ комментарии
+4
Краще приділи увагу пораненим, та скаліченим військовим! І обов'язково введи санкції проти свого оточення.
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22.04.2023 17:02
+3
так, латентна. Як і він сам.
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22.04.2023 16:34
+3
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22.04.2023 16:38
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Я думав, Слуги Народу, це теж проросійська партія...
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22.04.2023 16:32 Ответить
так, латентна. Як і він сам.
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22.04.2023 16:34 Ответить
Це не так, не проросійська, а партія "нових облич" навколо корита. А от чиї гроші там в кориті, для них не суттєво.
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22.04.2023 16:39 Ответить
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22.04.2023 16:38 Ответить
Чомусь при папірєдніках Портнов ховався за паребріком, а а коли корисні ідійоти посадовили на табуретку тряпошну Буратіну на мотузочках, так і прискакав сюди. Патамушта для Буратіни він свой чілавєк. Оба два риганали.
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22.04.2023 18:34 Ответить
А раньше, за 9 лет это сделать было ну ни как. Раньше была 1000 и одна причина этого не делать, точнее всегда что-то мешало.
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22.04.2023 16:38 Ответить
Ну хочь кацапы поржут с этого.
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22.04.2023 16:56 Ответить
І з того часу москалі не сплять.
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22.04.2023 16:58 Ответить
Краще приділи увагу пораненим, та скаліченим військовим! І обов'язково введи санкції проти свого оточення.
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22.04.2023 17:02 Ответить
Він приділяє. Гуманітарку з ліками краде. Не хвилюйтесь.
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22.04.2023 17:15 Ответить
А на партію "зелені мразі"чого не ввели заборону!
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22.04.2023 17:04 Ответить
Валодя що там з 5-7 років позбавлення волі за критику влади в інтернеті?
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22.04.2023 17:31 Ответить
через рік війни.. видно шашлики впрок не пішли
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22.04.2023 17:44 Ответить
Краще би пса патрона натравив щоб їх покуса
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22.04.2023 19:16 Ответить
Раніше імітував гру на піаніно, тепер імітує рішучі дії!
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22.04.2023 19:20 Ответить
 
 