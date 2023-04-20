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Новости За рубежом
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Швейцария ввела санкции против ЧВК "Вагнера" и РИА "Фан"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пригожин,євген

Швейцария ввела санкции против российского ЧВК "Вагнера" и РИА "Фан".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе Федерального совета Швейцарии.

"Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER), ответственный за введение санкций, сегодня добавил группу Вагнера и информационное агентство РИА Фан в список санкций Швейцарии против России. Изменения вступают в силу 18:00 20 апреля", - говорится в заявлении.

14 апреля ЕС ввел санкции против группы Вагнера за активное участие в вооруженной агрессии России против Украины. Также ЕС наложил санкции на российское информационное агентство РИА "Фан" за распространение проправительственной пропаганды и дезинформации.

Сейчас Швейцария также вводит санкции против этих двух организаций, тем самым усиливая влияние мер ЕС.

Кроме того, 10 апреля ЕС наложил запрет на трансляцию и рекламу телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic. Оба канала играют значительную роль в системной международной кампании российского правительства по манипулированию СМИ и фальсификации фактов. Ранее 25 марта 2022 года Федеральный совет Швейцарии заявил, что эффективнее противопоставлять ложным и вредным утверждениям факты, чем запрещать их прямо. Поэтому, пока эти два РосСМИ не будут заблокированы в Швейцарии, на них будет действовать запрет на рекламу.

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Пригожин , мерзенний губошльоп і жорстокий вбивця ,
якому потрібні не санкціі , а петля на шиї разом із ху@ ом !!😡
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20.04.2023 14:17 Ответить
Он просто ОПУЩЕННЫЙ. Опущенный который понимает, что оно такое на самом деле, и вспоминая, как его имели в хате, мстит всему миру за свою типа обиду.
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20.04.2023 14:43 Ответить
Уявіть, це саме цій істоті - зеку, півнику та вбивці, ***** довіряло саме коштовне, що у нього є - своє нікчемне життя. Кухар - це ж не просто слово, це прібліжонний прі дворі царя.
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20.04.2023 14:43 Ответить
В хате, сидельцы знают, что если ты что то взял из вещей опушенногго, то ты автоматом переходишь в разряд опущенных и переселяешься в петушиный угол. Получается, что путлер так же опущенный, ведь он ели с рук опущенного.
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20.04.2023 14:46 Ответить
 
 