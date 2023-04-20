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Швейцарія запровадила санкції проти ПВК "Вагнер" та РІА "Фан"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пригожин,євген

Швейцарія запровадила санкції проти російської ПВК "Вагнер" та РІА "Фан".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі Федеральної ради Швейцарії.

"Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER), відповідальний за запровадження санкцій, сьогодні додав групу Вагнера та інформаційне агентство РІА Фан до списку санкцій Швейцарії проти Росії. Зміни набувають чинності з 18:00 20 квітня", - йдеться в заяві.

14 квітня ЄС запровадив санкції проти групи Вагнера за активну участь у збройній агресії Росії проти України. Також ЄС наклав санкції на російське інформаційне агентство РІА "Фан" за поширення проурядової пропаганди та дезінформації.

Зараз Швейцарія також запроваджує санкції проти цих двох організацій, тим самим посилюючи вплив заходів ЄС.

Крім того, 10 квітня ЄС наклав заборону на трансляцію та рекламу телеканалів RT Arabic та Sputnik Arabic. Обидва канали відіграють значну роль у системній міжнародній кампанії російського уряду з маніпулювання ЗМІ та фальсифікації фактів. Раніше 25 березня 2022 року Федеральна рада Швейцарії заявила, що ефективніше протиставляти неправдивим і шкідливим твердженням факти, ніж забороняти їх прямо. Тому, поки ці два росЗМІ не будуть заблоковані у Швейцарії, на них діятиме заборона на рекламу.

Читайте: ЄС запровадив санкції проти ПВК "Вагнер" та РИА "Фан", які пов’язують із терористом Пригожиним

Автор: Наталя Джума
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Пригожин , мерзенний губошльоп і жорстокий вбивця ,
якому потрібні не санкціі , а петля на шиї разом із ху@ ом !!😡
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20.04.2023 14:17 Відповісти
Он просто ОПУЩЕННЫЙ. Опущенный который понимает, что оно такое на самом деле, и вспоминая, как его имели в хате, мстит всему миру за свою типа обиду.
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20.04.2023 14:43 Відповісти
Уявіть, це саме цій істоті - зеку, півнику та вбивці, ***** довіряло саме коштовне, що у нього є - своє нікчемне життя. Кухар - це ж не просто слово, це прібліжонний прі дворі царя.
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20.04.2023 14:43 Відповісти
В хате, сидельцы знают, что если ты что то взял из вещей опушенногго, то ты автоматом переходишь в разряд опущенных и переселяешься в петушиный угол. Получается, что путлер так же опущенный, ведь он ели с рук опущенного.
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20.04.2023 14:46 Відповісти
 
 