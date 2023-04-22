Гражданский мужчина погиб из-за российской взрывчатки на Херсонщине, - ОВА

В Великоалександровской громаде Херсонской области из-за оставленной россиянами взрывчатки погиб 30-летний мирный житель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Херсонская областная военная администрация сообщила в телеграм-канале.

По данным ОВА, мужчина наткнулся на взрывоопасный предмет на берегу реки Ингулец между селами Давыдов Брод и Белогорка. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

В обладминистрации призывают граждан помнить, что минная опасность в Херсонской области чрезвычайно высока. Зоной повышенной опасности является побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог и пустыри.

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