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Новости Война
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Семьи военных, погибших в результате ракетных ударов врага в тылу, также будут иметь право на выплаты — законопроект

кулініч

После принятия законопроекта №9110 военные, получившие ранения или увечья в результате нанесения ракетных, артиллерийских, авиационных ударов по воинским частям и учебным центрам не в непосредственной зоне боевых действий, будут претендовать на все льготы и статус, установленные законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил один из инициаторов законопроекта, глава депутатской группы "Довира" Олег Кулинич, - информирует Цензор.НЕТ.

"Отныне право на предоставление статуса инвалида войны для самих военнослужащих или, в случае их гибели, получения соответствующих выплат и льгот для членов их семьи, будет распространяться и на тех защитников и защитниц, которые получили ранения или увечья или погибли в результате нанесения ракетных, артиллерийских, авиационных ударов по воинским частям и учебным центрам не в непосредственной зоне боевых действий", – отметил Кулинич.

Депутат уточнил, что это касается и семей погибших защитников, которые смогут претендовать на предусмотренные законодательством выплаты.

"К сожалению, с начала войны сложилась ситуация, когда эти военные оказались фактически "за рамками" действия законодательства. Но ведь они также шли защищать государство, так же потеряли здоровье, а порой и жизнь. Непонятно, какой логикой должно было пользоваться государство, когда, например, для одних семей военнослужащих единоразовые денежные выплаты предусмотрены, а для этой категории нет. Поэтому исправляем этот существенный пробел!", - констатировал Кулинич.

Напомним, что 13 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по определению категорий лиц, которые признаются лицами с инвалидностью в результате войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины, а также предоставлении им социальных гарантий". "За" проголосовали 258 народных депутатов.

Авторы законопроекта - Олег Кулинич, Владислав Поляк, Павел Бакунец, Андрей Кит, Николай Люшняк, Николай Бабенко.

выплаты (665) законопроект (3237) ранение (3405) Кулинич Олег депутат (9)


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А раніше, бляха, інакше було?!
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14.07.2023 16:18 Ответить
Дев'ять років ще не пройшло !
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14.07.2023 17:14 Ответить
Шановна команда цензора, не знаю куди написати, але нам, військовим яких вивели за штат, сьогодні заплатили зарплату знову 522гривні. Хоч і закон прийняли. Як жити ще місяць? На ліки навіть не вистачає, а ще воду питну купувати треба бо не видають . Опишіть проблему може громадська думка давитиме на владу.
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14.07.2023 16:31 Ответить
насправді це треш, чому не можна визначитись одразу хто є військовий, де він може загинути, щоб це вважалося загибеллю як на фронті, що буде вважатися загибеллю не в зоні бойових дій, а просто, наприклад у відпустці, внаслідок бійки з сусідом..., один раз все визначити й не потрібно туєву кучу законів..., серед яких можна вже загубитись
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14.07.2023 16:34 Ответить
найперше- слугам урода-трубіцині і іншим "захисникам" монако і т д
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14.07.2023 16:55 Ответить
Монако, Відень, Майамі в першу чергу, бо там діти наших можновладців теж гинуть чрез передоз, п'янки та дещо.
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14.07.2023 17:16 Ответить
 
 