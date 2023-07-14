Семьи военных, погибших в результате ракетных ударов врага в тылу, также будут иметь право на выплаты — законопроект

После принятия законопроекта №9110 военные, получившие ранения или увечья в результате нанесения ракетных, артиллерийских, авиационных ударов по воинским частям и учебным центрам не в непосредственной зоне боевых действий, будут претендовать на все льготы и статус, установленные законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил один из инициаторов законопроекта, глава депутатской группы "Довира" Олег Кулинич, - информирует Цензор.НЕТ.

"Отныне право на предоставление статуса инвалида войны для самих военнослужащих или, в случае их гибели, получения соответствующих выплат и льгот для членов их семьи, будет распространяться и на тех защитников и защитниц, которые получили ранения или увечья или погибли в результате нанесения ракетных, артиллерийских, авиационных ударов по воинским частям и учебным центрам не в непосредственной зоне боевых действий", – отметил Кулинич.

Депутат уточнил, что это касается и семей погибших защитников, которые смогут претендовать на предусмотренные законодательством выплаты.

"К сожалению, с начала войны сложилась ситуация, когда эти военные оказались фактически "за рамками" действия законодательства. Но ведь они также шли защищать государство, так же потеряли здоровье, а порой и жизнь. Непонятно, какой логикой должно было пользоваться государство, когда, например, для одних семей военнослужащих единоразовые денежные выплаты предусмотрены, а для этой категории нет. Поэтому исправляем этот существенный пробел!", - констатировал Кулинич.

Напомним, что 13 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по определению категорий лиц, которые признаются лицами с инвалидностью в результате войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины, а также предоставлении им социальных гарантий". "За" проголосовали 258 народных депутатов.

Авторы законопроекта - Олег Кулинич, Владислав Поляк, Павел Бакунец, Андрей Кит, Николай Люшняк, Николай Бабенко.