Кабмин назначил Выговского главой Нацполиции
Правительство назначило Ивана Выговского главой Национальной полиции Украины.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Кабинетом Министров Украины: Назначен Выговский Иван Михайлович Председателем Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 января, в Броварах на Киевщине упал вертолет. В результате авиакатастрофы погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Правительство возложило на заместителя министра внутренних дел – главу Национальной полиции Игоря Клименко исполнение обязанностей руководителя МВД. С 20 января Иван Выговский временно исполнял обязанности главы Национальной полиции Украины. Ранее он был начальником Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киев.
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Шкода, що й досі немає нормальної кримінальної відповідальності акі політичної...Ганьба.
Чи буде ПОНОВЛЕНО ТА ПРОВЕДЕНО 100% ТАБЕЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦПОЛІЦІЇ ТА АТЕСТАЦІЯ на усіх РІВНЯХ та УСІХ ПІДРОЗДІЛАХ...???!!!... чи далі по старинці, самі тупорилі (корумповані до костей) керовніки райвідділів та усіх підрозділів НАЦПОЛІЦІЇ, зберуть КАСУ та завезуть НОВОМУ КЕРМАНИЧУ щоб він "НЕХВИЛЮВАВСЯ" та на усе закривав очі, а вони щоб і далі ще трошки покермували-наколядовали і за відповідну касу, призначати на відповідні посади в доску своїх протеже, тих тупорилих блазнів і бездарів, хто ліпше їм дупу язиком щліфував та вуха гладив і чайок з кавуською під "хетьманське рильце" підносив, А НЕ РОБОТУ РОБИВ...???!!!
ПЕРША ПРОВЕДЕНА АТЕСТАЦІЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ, зразу виявить скільки неосвідченого мотлоху та лайна працює у цій КОРУМПОВАНІЙ СТРУКТУРІ і яка мерзота сховалася за ДЕРЖАВНУ ФОРМУ, щоб трохи порішати та наколядувати у свою кишеню та помогти своїм друганам з криміналу...!!!
Впевнений на 100%, що новому керівнику національної поліції будуть тиснути на вуха на усіх рівнях ті прикормлені корупціонери, що усе це не на часі бо війна і відкладемо усе на ПОТІМ після закінчення війни...!!!
ОСЬ така Х...НЯ МАЛЯТА...!!!
фільм "зємлянє" - сматрєть всєм))