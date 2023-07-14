Кабмин назначил Выговского главой Нацполиции

Правительство назначило Ивана Выговского главой Национальной полиции Украины.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины: Назначен Выговский Иван Михайлович Председателем Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 января, в Броварах на Киевщине упал вертолет. В результате авиакатастрофы погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Правительство возложило на заместителя министра внутренних дел – главу Национальной полиции Игоря Клименко исполнение обязанностей руководителя МВД. С 20 января Иван Выговский временно исполнял обязанности главы Национальной полиции Украины. Ранее он был начальником Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киев.

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