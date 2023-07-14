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Кабмин назначил Выговского главой Нацполиции

иван,выговский,выгивский

Правительство назначило Ивана Выговского главой Национальной полиции Украины.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины: Назначен Выговский Иван Михайлович Председателем Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 января, в Броварах на Киевщине упал вертолет. В результате авиакатастрофы погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Правительство возложило на заместителя министра внутренних дел – главу Национальной полиции Игоря Клименко исполнение обязанностей руководителя МВД. С 20 января Иван Выговский временно исполнял обязанности главы Национальной полиции Украины. Ранее он был начальником Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киев.

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Кабмин (14041) назначение (2184) Нацполиция (16603) Выговский Иван (57)


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Топ комментарии
+10
Шо там з розслідуваням катастрофи вертольота з Монастирським -- шось затихло .
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14.07.2023 17:16 Ответить
+7
Скажуть, що вєртальот впав, бо тяжелєє воздуха і закриють справу. Може навіть ржати не будуть.
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14.07.2023 17:21 Ответить
+6
ви не той календар дивились...
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14.07.2023 17:22 Ответить
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любімій город может спать спокойно- і відеть сни і розквітать среді весни
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14.07.2023 17:14 Ответить
Шо там з розслідуваням катастрофи вертольота з Монастирським -- шось затихло .
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14.07.2023 17:16 Ответить
обіцяні два місяці ше не пройшли... зачекайте ще трошки.
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14.07.2023 17:18 Ответить
Ага, вже тричі не пройшли.
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14.07.2023 17:21 Ответить
ви не той календар дивились...
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14.07.2023 17:22 Ответить
Скажуть, що вєртальот впав, бо тяжелєє воздуха і закриють справу. Може навіть ржати не будуть.
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14.07.2023 17:21 Ответить
Думаю, що зелені історики швиденько знайдуть родовід йменинника і ототожнять з уславленим гетьманом для ЗМІ.
Шкода, що й досі немає нормальної кримінальної відповідальності акі політичної...Ганьба.
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14.07.2023 17:26 Ответить
Ви ще не знаєте якого дебіла і хабарника Вам підсунули зелені лохи.
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14.07.2023 17:30 Ответить
Як там температура повітря та води в Марбельї? Буде сусідом военкома Евгена Борисова.
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14.07.2023 17:37 Ответить
Це рило теж з бувших ригів чи з беркуту?
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14.07.2023 17:56 Ответить
Цікаво, а як НОВИЙ ГОЛОВА НАЦПОЛІЦІЇ буде реагувати на тих старих корумпованих-тупорилих "керовників" райвідділів поліції, котрі привикли кришувати та (дань збирати з пунктів прийому металобрухту, вторсеровини, продуктових стихійних базарів та наливайок і автошротів) а при проведенні АТЕСТАЦІЇ і здачі тестів на загальні професійні навички зуміли набрати лише по 16 балів , а в тестах на знання чинного законодавства лише 22 із 60 балів...???!!!

Чи буде ПОНОВЛЕНО ТА ПРОВЕДЕНО 100% ТАБЕЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦПОЛІЦІЇ ТА АТЕСТАЦІЯ на усіх РІВНЯХ та УСІХ ПІДРОЗДІЛАХ...???!!!... чи далі по старинці, самі тупорилі (корумповані до костей) керовніки райвідділів та усіх підрозділів НАЦПОЛІЦІЇ, зберуть КАСУ та завезуть НОВОМУ КЕРМАНИЧУ щоб він "НЕХВИЛЮВАВСЯ" та на усе закривав очі, а вони щоб і далі ще трошки покермували-наколядовали і за відповідну касу, призначати на відповідні посади в доску своїх протеже, тих тупорилих блазнів і бездарів, хто ліпше їм дупу язиком щліфував та вуха гладив і чайок з кавуською під "хетьманське рильце" підносив, А НЕ РОБОТУ РОБИВ...???!!!

ПЕРША ПРОВЕДЕНА АТЕСТАЦІЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ, зразу виявить скільки неосвідченого мотлоху та лайна працює у цій КОРУМПОВАНІЙ СТРУКТУРІ і яка мерзота сховалася за ДЕРЖАВНУ ФОРМУ, щоб трохи порішати та наколядувати у свою кишеню та помогти своїм друганам з криміналу...!!!

Впевнений на 100%, що новому керівнику національної поліції будуть тиснути на вуха на усіх рівнях ті прикормлені корупціонери, що усе це не на часі бо війна і відкладемо усе на ПОТІМ після закінчення війни...!!!

ОСЬ така Х...НЯ МАЛЯТА...!!!
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14.07.2023 18:48 Ответить
а що там із замахом на шифєра?
фільм "зємлянє" - сматрєть всєм))
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14.07.2023 19:06 Ответить
Сміття є сміття...
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14.07.2023 19:14 Ответить
---- Це. бува. НЕ пра--пра--пра --внук В, О, Гетьмана України Івана Виговського.який .разом із крим. татарами---розпатрошиа у 1659 р. - 100-тис. військо лапотників --московитів під Конотопом ???
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05.10.2023 11:55 Ответить
 
 