Кабмін призначив Вигівського головою Нацполіції

Уряд призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінетом Міністрів України: Призначено Вигівського Івана Михайловича Головою Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 січня, в Броварах на Київщині упав гелікоптер. Внаслідок авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Уряд поклав на заступника міністра внутрішніх справ - голову Національної поліції Ігоря Клименка виконання обов’язків керівника МВС. З 20 січня Іван Вигівський тимчасово виконував обов'язки очільника Національної поліції України. Раніше він був Головного управління Національної поліції України у місті Києві.

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