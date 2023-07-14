Кабмін призначив Вигівського головою Нацполіції
Уряд призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Кабінетом Міністрів України: Призначено Вигівського Івана Михайловича Головою Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 січня, в Броварах на Київщині упав гелікоптер. Внаслідок авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Уряд поклав на заступника міністра внутрішніх справ - голову Національної поліції Ігоря Клименка виконання обов’язків керівника МВС. З 20 січня Іван Вигівський тимчасово виконував обов'язки очільника Національної поліції України. Раніше він був Головного управління Національної поліції України у місті Києві.
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Шкода, що й досі немає нормальної кримінальної відповідальності акі політичної...Ганьба.
Чи буде ПОНОВЛЕНО ТА ПРОВЕДЕНО 100% ТАБЕЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦПОЛІЦІЇ ТА АТЕСТАЦІЯ на усіх РІВНЯХ та УСІХ ПІДРОЗДІЛАХ...???!!!... чи далі по старинці, самі тупорилі (корумповані до костей) керовніки райвідділів та усіх підрозділів НАЦПОЛІЦІЇ, зберуть КАСУ та завезуть НОВОМУ КЕРМАНИЧУ щоб він "НЕХВИЛЮВАВСЯ" та на усе закривав очі, а вони щоб і далі ще трошки покермували-наколядовали і за відповідну касу, призначати на відповідні посади в доску своїх протеже, тих тупорилих блазнів і бездарів, хто ліпше їм дупу язиком щліфував та вуха гладив і чайок з кавуською під "хетьманське рильце" підносив, А НЕ РОБОТУ РОБИВ...???!!!
ПЕРША ПРОВЕДЕНА АТЕСТАЦІЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ, зразу виявить скільки неосвідченого мотлоху та лайна працює у цій КОРУМПОВАНІЙ СТРУКТУРІ і яка мерзота сховалася за ДЕРЖАВНУ ФОРМУ, щоб трохи порішати та наколядувати у свою кишеню та помогти своїм друганам з криміналу...!!!
Впевнений на 100%, що новому керівнику національної поліції будуть тиснути на вуха на усіх рівнях ті прикормлені корупціонери, що усе це не на часі бо війна і відкладемо усе на ПОТІМ після закінчення війни...!!!
ОСЬ така Х...НЯ МАЛЯТА...!!!
фільм "зємлянє" - сматрєть всєм))