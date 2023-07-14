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Новини
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Кабмін призначив Вигівського головою Нацполіції

иван,выговский,выгивский

Уряд призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінетом Міністрів України: Призначено Вигівського Івана Михайловича Головою Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 січня, в Броварах на Київщині упав гелікоптер. Внаслідок авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Уряд поклав на заступника міністра внутрішніх справ - голову Національної поліції Ігоря Клименка виконання обов’язків керівника МВС. З 20 січня Іван Вигівський тимчасово виконував обов'язки очільника Національної поліції України. Раніше він був Головного управління Національної поліції України у місті Києві.

Читайте: Кабмін погодив призначення Кравченка головою Київської ОВА

Автор: 

Кабмін (14181) призначення (2306) Нацполіція (15320) Вигівський Іван (73)


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Топ коментарі
+10
Шо там з розслідуваням катастрофи вертольота з Монастирським -- шось затихло .
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14.07.2023 17:16 Відповісти
+7
Скажуть, що вєртальот впав, бо тяжелєє воздуха і закриють справу. Може навіть ржати не будуть.
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14.07.2023 17:21 Відповісти
+6
ви не той календар дивились...
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14.07.2023 17:22 Відповісти
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любімій город может спать спокойно- і відеть сни і розквітать среді весни
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14.07.2023 17:14 Відповісти
Шо там з розслідуваням катастрофи вертольота з Монастирським -- шось затихло .
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14.07.2023 17:16 Відповісти
обіцяні два місяці ше не пройшли... зачекайте ще трошки.
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14.07.2023 17:18 Відповісти
Ага, вже тричі не пройшли.
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14.07.2023 17:21 Відповісти
ви не той календар дивились...
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14.07.2023 17:22 Відповісти
Скажуть, що вєртальот впав, бо тяжелєє воздуха і закриють справу. Може навіть ржати не будуть.
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14.07.2023 17:21 Відповісти
Думаю, що зелені історики швиденько знайдуть родовід йменинника і ототожнять з уславленим гетьманом для ЗМІ.
Шкода, що й досі немає нормальної кримінальної відповідальності акі політичної...Ганьба.
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14.07.2023 17:26 Відповісти
Ви ще не знаєте якого дебіла і хабарника Вам підсунули зелені лохи.
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14.07.2023 17:30 Відповісти
Як там температура повітря та води в Марбельї? Буде сусідом военкома Евгена Борисова.
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14.07.2023 17:37 Відповісти
Це рило теж з бувших ригів чи з беркуту?
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14.07.2023 17:56 Відповісти
Цікаво, а як НОВИЙ ГОЛОВА НАЦПОЛІЦІЇ буде реагувати на тих старих корумпованих-тупорилих "керовників" райвідділів поліції, котрі привикли кришувати та (дань збирати з пунктів прийому металобрухту, вторсеровини, продуктових стихійних базарів та наливайок і автошротів) а при проведенні АТЕСТАЦІЇ і здачі тестів на загальні професійні навички зуміли набрати лише по 16 балів , а в тестах на знання чинного законодавства лише 22 із 60 балів...???!!!

Чи буде ПОНОВЛЕНО ТА ПРОВЕДЕНО 100% ТАБЕЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦПОЛІЦІЇ ТА АТЕСТАЦІЯ на усіх РІВНЯХ та УСІХ ПІДРОЗДІЛАХ...???!!!... чи далі по старинці, самі тупорилі (корумповані до костей) керовніки райвідділів та усіх підрозділів НАЦПОЛІЦІЇ, зберуть КАСУ та завезуть НОВОМУ КЕРМАНИЧУ щоб він "НЕХВИЛЮВАВСЯ" та на усе закривав очі, а вони щоб і далі ще трошки покермували-наколядовали і за відповідну касу, призначати на відповідні посади в доску своїх протеже, тих тупорилих блазнів і бездарів, хто ліпше їм дупу язиком щліфував та вуха гладив і чайок з кавуською під "хетьманське рильце" підносив, А НЕ РОБОТУ РОБИВ...???!!!

ПЕРША ПРОВЕДЕНА АТЕСТАЦІЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ, зразу виявить скільки неосвідченого мотлоху та лайна працює у цій КОРУМПОВАНІЙ СТРУКТУРІ і яка мерзота сховалася за ДЕРЖАВНУ ФОРМУ, щоб трохи порішати та наколядувати у свою кишеню та помогти своїм друганам з криміналу...!!!

Впевнений на 100%, що новому керівнику національної поліції будуть тиснути на вуха на усіх рівнях ті прикормлені корупціонери, що усе це не на часі бо війна і відкладемо усе на ПОТІМ після закінчення війни...!!!

ОСЬ така Х...НЯ МАЛЯТА...!!!
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14.07.2023 18:48 Відповісти
а що там із замахом на шифєра?
фільм "зємлянє" - сматрєть всєм))
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14.07.2023 19:06 Відповісти
Сміття є сміття...
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14.07.2023 19:14 Відповісти
---- Це. бува. НЕ пра--пра--пра --внук В, О, Гетьмана України Івана Виговського.який .разом із крим. татарами---розпатрошиа у 1659 р. - 100-тис. військо лапотників --московитів під Конотопом ???
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05.10.2023 11:55 Відповісти
 
 