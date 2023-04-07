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Кабмін погодив призначення Кравченка головою Київської ОВА

кравченко

Кабінет Міністрів погодив призначення Руслана Кравченка головою Київської ОВА.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Погоджено призначення Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Кравченко - керівник Бучанської окружної прокуратури Київщини. Також він брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

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Кабмін (14082) Київська область (4014) призначення (2284) ОДА (1629)


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керівник Бучанської окружної прокуратури Київщини...-лучший из лучших
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07.04.2023 16:14 Відповісти
А може головою Київської ОВА. Глава лаптями *******...
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07.04.2023 16:15 Відповісти
То скоріше за все перекладач.А от навіщо прокурора(який би він там не був,хоча б білий і пухнастий) головою ОВА-це незрозуміло.
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07.04.2023 16:23 Відповісти
А шо там з піаністом? Йому імпічмент ше ніхто не закидає?
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07.04.2023 17:17 Відповісти
оцьому прокурору я би довіряв. Це один з тих двох, стараннями якого овощу впаяли 13років.
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07.04.2023 17:36 Відповісти
Крваще б написали, що приймалося рішення в ОПі, а кабмін зачитав, то і було б справедливо.
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07.04.2023 17:44 Відповісти
Чувак не пройшов конкурс на доброчесність при відборі на директора НАБУ. Для Київської області саме той. Тепер бережіться корупціонери Бучі і Ірпеня. Прийдеться ділитись ще більше.
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07.04.2023 19:08 Відповісти
Хто до чого а Зелепук і К готовляться до виборів, на впливові посади масово призначаються "надійні" люди.
І де таких найбільше? Правильно - скурвлене прокурорське і СБУ-не шобло. Тільки кловунам уже нічого не допоможе.
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07.04.2023 19:16 Відповісти
На следующих выборах через приложение в ДiI 73 процента уже будет не обязательно,хватит и 20 процентов для ермака с клоуном
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07.04.2023 22:25 Відповісти
 
 