Кабмін погодив призначення Кравченка головою Київської ОВА

Кабінет Міністрів погодив призначення Руслана Кравченка головою Київської ОВА.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Погоджено призначення Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Кравченко - керівник Бучанської окружної прокуратури Київщини. Також він брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

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