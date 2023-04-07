Кабмін погодив призначення Кравченка головою Київської ОВА
Кабінет Міністрів погодив призначення Руслана Кравченка головою Київської ОВА.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Погоджено призначення Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Кравченко - керівник Бучанської окружної прокуратури Київщини. Також він брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро.
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І де таких найбільше? Правильно - скурвлене прокурорське і СБУ-не шобло. Тільки кловунам уже нічого не допоможе.