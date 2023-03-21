Новим міністром освіти та науки призначено Лісового
Верховна Рада призначила новим міністром освіти та науки Оксена Лісового.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Призначено Міністра освіти і науки України Оксена Лісового", - йдеться в повідомленні.
Призначення підтримали 313 парламентарів.
Zaxid.net раніше повідомляв, що 50-річний Оксен Лісовий народився на Київщині в сімʼї філософа і правозахисника Василя Лісового та педагогині Віри Лісової-Гриценко. Василь Лісовий виступив із відкритим листом на захист шітдесятників, за що разом із сім’єю був депортований радянською владою на Сибір. Його батько провів на засланні 11 років.
Після повернення в Україну Оксен Лісовий навчався на художника-кераміка у Решетилівському художньому училищі народних промислів, закінчив Київський державний інститут культури за спеціальністю "бібліотечно-інформаційні системи".
Працював учителем у Києво-Могилянському колегіумі та тренером із фехтування. У 2010 році очолив Малу академію наук України (МАН). Має ступінь кандидата філософських наук із філософської антропології, у 2015 році отримав вчене звання доцента.
У 2012 році Оксен Лісовий став лауреатом Державної премії України в галузі освіти, у 2021 році отримав почесне звання Заслужений працівник освіти України. У вересні 2020 року ініціював створення Музею науки України на території ВДНГ.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року добровольцем вступив до ЗСУ, воює у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Водночас дистанційно продовжує виконувати обов’язки директора МАН.
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Швидше за все, це призначення виключно для хайпу, мовляв, реформуємо Уряд, залучаємо захисників України до управління державою.
Думаєте, за іншої мети президент Єрмак це призначення схвалив би?
и думатьза него будет хз ктотот кому надо. народ счастлив, все при деле, ничего не поменялось. имхо у нас через все "министерства" херачат кучу бабла в никуда. и новые придумывают, потому как есть куча разных знакомых "очень хороших людей" правда без образования, логики, морали и принципов - как раз то, что надо.
Мабудь ОПЗЖ ? Редакція опубликуйтеіх ФІО будьласкА
жодного проти і утримався
Але ж у нас нарід примудрився 1 грудня 1991 року проголосувати за незалежність та вихід з комуно-рабства і ОДНОЧАСНО вибрати президентом комуняку Кравчука!
Де ти, а де освіта...
Усі війни велися не за золото чи нафту. Усі війни велися за культуру.
Ну, вибачайте...
Тобто, про закони Бойля-Маріотта, Гей-Люссака, Шарля - навряд чи згадає... При чому це? Відповідаю:
Тільки неук може платити за газ - кубометрами, не знаючи тиск і розрахункову температуру. А це стосується ідеального газу! Без домішок!
Поки навчання не почне розрахунки і інші допомоги для життя, щоб Українці орієнтувались в світі адекватно, не буде вільних. Неграмотні не можуть бути вільними!
Бо вже стільки розчарувань...
http://false-science.ucoz.ua/news/tju_i_tut_te_same/2023-03-20-126?fbclid=*************************************************-8DgnAA1qA8k Доказ плагіату на - http://false-science.ucoz.ua/
ЗІ А я ж казав.