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Новини
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Новим міністром освіти та науки призначено Лісового

лісовий

Верховна Рада призначила новим міністром освіти та науки Оксена Лісового.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Призначено Міністра освіти і науки України Оксена Лісового", - йдеться в повідомленні.

Призначення підтримали 313 парламентарів.

Новим міністром освіти та науки призначено Лісового 01

Zaxid.net раніше повідомляв, що 50-річний Оксен Лісовий народився на Київщині в сімʼї філософа і правозахисника Василя Лісового та педагогині Віри Лісової-Гриценко. Василь Лісовий виступив із відкритим листом на захист шітдесятників, за що разом із сім’єю був депортований радянською владою на Сибір. Його батько провів на засланні 11 років.

Після повернення в Україну Оксен Лісовий навчався на художника-кераміка у Решетилівському художньому училищі народних промислів, закінчив Київський державний інститут культури за спеціальністю "бібліотечно-інформаційні системи".

Працював учителем у Києво-Могилянському колегіумі та тренером із фехтування. У 2010 році очолив Малу академію наук України (МАН). Має ступінь кандидата філософських наук із філософської антропології, у 2015 році отримав вчене звання доцента.

У 2012 році Оксен Лісовий став лауреатом Державної премії України в галузі освіти, у 2021 році отримав почесне звання Заслужений працівник освіти України. У вересні 2020 року ініціював створення Музею науки України на території ВДНГ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року добровольцем вступив до ЗСУ, воює у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Водночас дистанційно продовжує виконувати обов’язки директора МАН.

Також читайте: Профільний комітет ВР одноголосно підтримав кандидатуру Лісового на посаду міністра освіти

Автор: 

ВР (14941) призначення (2272) Міносвіти (1411) Лісовий Оксен (83)


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Топ коментарі
+55
Квітка серед неуків, писюн-пианистів, котлет, бездупла, юзіків, жек...
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21.03.2023 12:37
+35
З Богом...
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21.03.2023 12:37
+30
В школах - діти, вчителі, батьки , супер патріотичні , постійно збирають допомогу ЗСУ , печуть, консервують , плетуть сітки , створюють шкільні музеї війни . А в відділах освіти сидять прорадянські лахудри , від яких ніякої користі , тільки заважають , яким цей рух кісткою в горлі , бо не їх ініціатива , бо їх не згадують , і не запрошують .
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21.03.2023 12:49
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З Богом...
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21.03.2023 12:37 Відповісти
Квітка серед неуків, писюн-пианистів, котлет, бездупла, юзіків, жек...
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21.03.2023 12:37 Відповісти
Респект !
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21.03.2023 12:45 Відповісти
+
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21.03.2023 12:38 Відповісти
+++++
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21.03.2023 12:38 Відповісти
Хорошечно.
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21.03.2023 12:45 Відповісти
Вітаю,освітяни за вас!
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21.03.2023 12:45 Відповісти
В школах - діти, вчителі, батьки , супер патріотичні , постійно збирають допомогу ЗСУ , печуть, консервують , плетуть сітки , створюють шкільні музеї війни . А в відділах освіти сидять прорадянські лахудри , від яких ніякої користі , тільки заважають , яким цей рух кісткою в горлі , бо не їх ініціатива , бо їх не згадують , і не запрошують .
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21.03.2023 12:49 Відповісти
І в МОН ТЕЖ
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21.03.2023 12:53 Відповісти
Мало того, щоб щось зробити, то треба в таємниці від тої управлінської сволоти хіба...
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21.03.2023 12:55 Відповісти
Ідеальний варіант станом на зараз... МАН - абсолютно не корумпована освітня структура, людина із чистою репутацією і на фронті була. Аж дивно, що зелені на таке спромоглися!
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21.03.2023 12:49 Відповісти
Є підозра, що таки хтось роздає "животворні підсрачники", хтось, хто не прагне оприлюднення.
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21.03.2023 13:31 Відповісти
Дядько Джо?
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21.03.2023 13:33 Відповісти
думаю, ви помиляєтесь.
Швидше за все, це призначення виключно для хайпу, мовляв, реформуємо Уряд, залучаємо захисників України до управління державою.
Думаєте, за іншої мети президент Єрмак це призначення схвалив би?
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21.03.2023 14:05 Відповісти
Почитав біографію пана Лісового і дещо здивований, адже якось незвично, що на посаду при цій владі призначили розумну та патріотичну людину. Мабуть, через міністерство освіти та науки серйозні грошові потоки не йдуть, отже, красти ЗЕкоманді особливо нічого, тому вирішили хоч там призначити порядного фахівця.
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21.03.2023 12:51 Відповісти
От теж подумав, що гроші не йдуть... Діти-мажорики всі масово повиїжджали у західні вузи, то і кеш особливо не йде!
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21.03.2023 12:54 Відповісти
мб чел воюет, а подписывать и думать за него будет хз кто тот кому надо. народ счастлив, все при деле, ничего не поменялось. имхо у нас через все "министерства" херачат кучу бабла в никуда. и новые придумывают, потому как есть куча разных знакомых "очень хороших людей" правда без образования, логики, морали и принципов - как раз то, что надо.
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21.03.2023 13:02 Відповісти
Час покаже, але сумніваюся, що пан Лісовий погодився на таке призначення щоб працювати дистанційно з фронту. Отримає переведення, "бронь" та, маю надію, почне працювати та впроваджувати якісні зміни. Відносно грошей, то поза всяким сумнівом, в міністерство освіти та науки теж щось попадає, але значно менше, ніж іншим, бо наша недалекоглядна влада ******** економити саме на освіті та науці.
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21.03.2023 13:18 Відповісти
Цікаво , а хто ці 20 , що голосували проти
Мабудь ОПЗЖ ? Редакція опубликуйтеіх ФІО будьласкА
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21.03.2023 12:51 Відповісти
20 просто не голосували
жодного проти і утримався
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21.03.2023 12:58 Відповісти
Конституційною більшістю - круто
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21.03.2023 12:52 Відповісти
Новому міністру бажаю викорчувати з освіти російсько-кацапську мову раз і назавжди,а також прибрати з програми факультативи по вивченню цієї ворожої мови та вивченню різних пушкіних і лермонтових.Ми на сором майже не знаємо своїх рвідних українських письменників і поетів,для чого забруднювати учням мізки отим кацапським мотлохом?
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21.03.2023 12:53 Відповісти
Головне викласти історію України і піднять патріотизм у дітей
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21.03.2023 13:00 Відповісти
Ох і важко буде знайти правду про Русь- Україну, без Ватіканської бібліотеки. Чув, що і нашим історикам немає туди доступу, а саме до розділу про Русь.
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21.03.2023 13:11 Відповісти
Там як Александрійська бібліотека. Всі сувої в єдиному екземплярі...
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21.03.2023 13:32 Відповісти
Маячня...
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21.03.2023 14:45 Відповісти
"Війни виграю̀ть не генерали, а вчителі."
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21.03.2023 14:39 Відповісти
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21.03.2023 12:56 Відповісти
невже варто було так битися за того шкарлета? що він такого зробив, та чому його призначили попри всі протести, заперечення притомних людей, я просто не розумію...
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21.03.2023 13:02 Відповісти
Ідіот відрізняється від притомних людей впоротою впертістю і нездатністю зрозуміти, прийняти та виправити власні помилки.
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21.03.2023 13:14 Відповісти
Шкарлета протолкнули ректори - ВУЗівська мафія, з реформами вони втрачали великі гроші. Через батька Зеленського.
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21.03.2023 15:45 Відповісти
Ніби то так, але ж хоч раз очікування від призначень співпали із результатами? Це цар говнідас своїм дотиком все перетворює на лайном.
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21.03.2023 13:15 Відповісти
Достойний син свого батька.Не сумніваюсь у його перемозі на освітнянському фронті.В добрий час!!!🇺🇦
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21.03.2023 13:22 Відповісти
Лісовий - син відомого дисидента та політв'язня. Знаєте, якби у нас із 1991 року до влади прийшли дисиденти, як у Валенса у Польщі чи Гавел у Чехії, то мабуть би і Україна вже давно була б у ЄС та НАТО!
Але ж у нас нарід примудрився 1 грудня 1991 року проголосувати за незалежність та вихід з комуно-рабства і ОДНОЧАСНО вибрати президентом комуняку Кравчука!
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21.03.2023 13:32 Відповісти
сын и отец это не всегда одно и то же (особенно, если заниматься воспитанием \образованием \взглядам на жизнь особо таким деятелям некогда). плюс окружение изначально играет роль (как Хйло с подворотни к примеру никогда и не вылез). но то, что явных зашкваров нет это уже в наше время большой плюс (хотя что-либо приличное сделать условно говоря без денег \и криминальных последствий\ это надо все же иметь талант).
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21.03.2023 14:08 Відповісти
Так він науковою діяльністю в МАН займався, тобто вишукував талановитих учнів шкіл та учив їх писати наукові роботи... Тут особливо ніде зашкваритися, бо МАН це не універ, де хабарі беруть, там нема за що хабарі брати!
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21.03.2023 14:55 Відповісти
Міша Підоляк, тут ти програв, тому нах..забери своїх поЗЕтивних шісток, яким досі "соросята" не дають спокійно..посрати.
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21.03.2023 13:54 Відповісти
а тобі що з того?
Де ти, а де освіта...
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21.03.2023 13:58 Відповісти
Кацапом засмерділо!
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21.03.2023 14:20 Відповісти
Ти хто такий взагалі? Який комсомол? Який Троцький? Степан Хмара точно не є прихильником Сороса, а вітає назначення Лісового!
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21.03.2023 14:37 Відповісти
Сподіваюсь, це перший і, мабуть, єдиний міністр цього Уряду з неатрофованою совістю...
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21.03.2023 13:56 Відповісти
В серйозних виданнях не публікувався, спійманий на плагіаті кандидатської. Писав про кризу ідентичності, яку судячи з усього так і не подолав: то він військовий, то філософ, то художник, то міністр. Програму ніяку не заявляв. Та й яка програма, якщо освіта в країні - все. Навіщо він потрібен, кому заносить, скоро дізнаємось
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21.03.2023 14:03 Відповісти
Звісно, вам видніше ніж десяткам видним діячам освіти і науки, які сприйняли з величезним захватом це призначення, зокрема Оксани Забужко.
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21.03.2023 14:18 Відповісти
НЕВЖЕ СИСТЕМНЕ ОЧИЩЕННЯ !?
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21.03.2023 14:36 Відповісти
Ні. Бо Ткаченко на місці.
Усі війни велися не за золото чи нафту. Усі війни велися за культуру.
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21.03.2023 14:41 Відповісти
А ВІРУ !?)
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21.03.2023 17:11 Відповісти
Таваріщь Правдивый, Віра - це сегмент Культури.
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21.03.2023 18:17 Відповісти
КУЛЬТУРА МОЖЕ ВКЛЮЧАТИ ЛЮДЕЙ З РІЗНИМИ РЕЛІГІЯМИ !!! РЕЛІГІЯ МОЖЕ ВКЛЮЧАТИ ЛЮДЕЙ З РІЗНИХ КУЛЬТУР !!!
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22.03.2023 02:17 Відповісти
Коли про українську культуру щось там говорить чоловік, у котрого в ніку буква "ы"...
Ну, вибачайте...
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22.03.2023 05:28 Відповісти
НЕ ПЗДИ МОВОФОБ !!!
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22.03.2023 11:22 Відповісти
"Оксен Лісовий навчався на художника-кераміка у Решетилівському художньому училищі Джерело:

Тобто, про закони Бойля-Маріотта, Гей-Люссака, Шарля - навряд чи згадає... При чому це? Відповідаю:

Тільки неук може платити за газ - кубометрами, не знаючи тиск і розрахункову температуру. А це стосується ідеального газу! Без домішок!

Поки навчання не почне розрахунки і інші допомоги для життя, щоб Українці орієнтувались в світі адекватно, не буде вільних. Неграмотні не можуть бути вільними!
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21.03.2023 16:21 Відповісти
Сподіваюсь людина порядна.
Бо вже стільки розчарувань...
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21.03.2023 16:27 Відповісти
АХахха! Вже всплило. Цей такий же самий плагіатор як і колишній.

http://false-science.ucoz.ua/news/tju_i_tut_te_same/2023-03-20-126?fbclid=*************************************************-8DgnAA1qA8k Доказ плагіату на - http://false-science.ucoz.ua/

ЗІ А я ж казав.
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21.03.2023 16:35 Відповісти
ТОДІ ЛІСОВОГО НА ЛІС ТРЕБА ЩОБ ДРОВА РУБАВ !)
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22.03.2023 02:20 Відповісти
 
 