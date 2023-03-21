Новим міністром освіти та науки призначено Лісового

Верховна Рада призначила новим міністром освіти та науки Оксена Лісового.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Призначено Міністра освіти і науки України Оксена Лісового", - йдеться в повідомленні.

Призначення підтримали 313 парламентарів.

Zaxid.net раніше повідомляв, що 50-річний Оксен Лісовий народився на Київщині в сімʼї філософа і правозахисника Василя Лісового та педагогині Віри Лісової-Гриценко. Василь Лісовий виступив із відкритим листом на захист шітдесятників, за що разом із сім’єю був депортований радянською владою на Сибір. Його батько провів на засланні 11 років.

Після повернення в Україну Оксен Лісовий навчався на художника-кераміка у Решетилівському художньому училищі народних промислів, закінчив Київський державний інститут культури за спеціальністю "бібліотечно-інформаційні системи".

Працював учителем у Києво-Могилянському колегіумі та тренером із фехтування. У 2010 році очолив Малу академію наук України (МАН). Має ступінь кандидата філософських наук із філософської антропології, у 2015 році отримав вчене звання доцента.

У 2012 році Оксен Лісовий став лауреатом Державної премії України в галузі освіти, у 2021 році отримав почесне звання Заслужений працівник освіти України. У вересні 2020 року ініціював створення Музею науки України на території ВДНГ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року добровольцем вступив до ЗСУ, воює у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Водночас дистанційно продовжує виконувати обов’язки директора МАН.

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