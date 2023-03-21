Профільний комітет ВР одноголосно підтримав кандидатуру Лісового на посаду міністра освіти

Освітній комітет ВР на засіданні 21 березня підтримав кандидатуру Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки.

Про це повідомила у телеграм-каналі нардепка "Слуги народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ.

"Освітній комітет Верховної Ради щойно підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки України. Одноголосно", - написала вона.

Цю інформацію підтверджує також нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

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