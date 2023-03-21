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Профільний комітет ВР одноголосно підтримав кандидатуру Лісового на посаду міністра освіти

лісовий

Освітній комітет ВР на засіданні 21 березня підтримав кандидатуру Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки.

Про це повідомила у телеграм-каналі нардепка "Слуги народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ.

"Освітній комітет Верховної Ради щойно підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки України. Одноголосно", - написала вона.

Цю інформацію підтверджує також нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада планує призначити міністром освіти директора МАН та добровольця 95-ї бригади Лісового. ФОТО

Автор: 

ВР (14941) призначення (2272) Міносвіти (1411) Железняк Ярослав (549) Гришина Юлія (41) Лісовий Оксен (83)


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не розумію, нащо йому оте зелене лайно, не відмиється ж від нього ніколи
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21.03.2023 10:03 Відповісти
На справжні посади тільки профі. З часом зелені підуть. Готуйтесь уже сьогодні
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21.03.2023 10:05 Відповісти
це не йому а нам потрібно, бо так в цьому зеленому лайні і залишимось...
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21.03.2023 10:08 Відповісти
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21.03.2023 10:09 Відповісти
https://www.5.ua/suspilstvo/holova-partii-sluha-narodu-*******-prohrala-sud-shchodo-zakhystu-chesti-hidnosti-ta-dilovoi-reputatsii-chesno-301618.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm ГОЛОВА ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" ШУЛЯК ПРОГРАЛА СУД ЩОДО ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ - "ЧЕСНО"

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21.03.2023 10:11 Відповісти
Уявіть собі, що десь є хрін, який пердолить цю голову в дупу 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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21.03.2023 10:16 Відповісти
прекрасний прикляд щоб люди бачили як позитивно сприймається народом призначення НЕ ЗІ СВОЇХ і З ПАТРІОТІВ.

це не те що якогось сивохо чи баканова призначити.

Якби минула влада робила так само то і досі б була владою, ага.
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21.03.2023 10:14 Відповісти
Начебто і круто, а з іншого боку усвідомлюю що міністр це більше менеджерська і організаторська робота де потрібні зуби і досвід. як би не було розчарування.
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21.03.2023 10:23 Відповісти
Так він фахова людина, і досвід має.Удачі йому на цій посаді!
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21.03.2023 12:37 Відповісти
 
 