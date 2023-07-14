РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6709 посетителей онлайн
Новости
2 363 45

Военное образование требует обновления с учетом опыта, приобретенного на войне, - Зеленский

зеленський

Украинское военное образование нуждается в трансформации и обновлении с учетом опыта на фронте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаю совещания по трансформации Украины. Сегодня – по военному образованию. Весь опыт наших воинов, все приобретенные компетенции украинцев и украинок в войне, наш общий с партнерами новый опыт обороны – все это должны интегрировать в обновленное украинское военное образование.

Ясно, что эта отрасль на государственном уровне заслуживает существенного обновления. И очень важно, чтобы к дискуссии о таком обновлении были вовлечены те, кто сейчас практически защищает наше государство и уже тренирует защитников и защитниц нашего государства", - сказал Зеленский в своем видеообращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После войны в Украине нужно отменить призыв, а военкоматы превратить в современные ЦПАУ, - Резников

армия (8506) Зеленский Владимир (21064) образование (2272)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
кафедра ім Боневтіка- тактика і стратегія зеленої наволочі курс 1 трускавець
показать весь комментарий
14.07.2023 20:21 Ответить
+16
половина курсу трускавця 2019 вже в служить в батальонах Монако, Ници, Майамі. Хайфи... здібні падли виявилися учні
показать весь комментарий
14.07.2023 20:38 Ответить
+13
Генералисимус!!
показать весь комментарий
14.07.2023 20:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кафедра ім Боневтіка- тактика і стратегія зеленої наволочі курс 1 трускавець
показать весь комментарий
14.07.2023 20:21 Ответить
половина курсу трускавця 2019 вже в служить в батальонах Монако, Ници, Майамі. Хайфи... здібні падли виявилися учні
показать весь комментарий
14.07.2023 20:38 Ответить
подейкують що донька яйцекрада reznikoff вже придбала маєток в Iспанії за 12 лямів евро. все таки яйця - супер бізнес
показать весь комментарий
14.07.2023 21:11 Ответить
Генералисимус!!
показать весь комментарий
14.07.2023 20:25 Ответить
Зенералісімус .
показать весь комментарий
14.07.2023 20:37 Ответить
гівноралісімус і верховний гівнокомандучий
показать весь комментарий
14.07.2023 20:42 Ответить
панеслаась! Знову одкриваємо універ імені себе найвеличнішого - й знову війна завадить й так па кругу ,,, ВИБОРИ!
показать весь комментарий
14.07.2023 20:59 Ответить
Зеленорилісімус!!!!!!
показать весь комментарий
14.07.2023 21:19 Ответить
а звідки ти то знаєш, придурку? Дали листочок, щоб хоч щось гавкнути по встидові у ВІЛЬНЮСІ?
показать весь комментарий
14.07.2023 20:26 Ответить
Верховний Трансформатор України, електронне декларування поверніть вже нарешті...
показать весь комментарий
14.07.2023 20:27 Ответить
Та і президент потребує оновлення.
показать весь комментарий
14.07.2023 20:27 Ответить
Він давно зломився-потрібен новий!
показать весь комментарий
14.07.2023 20:30 Ответить
Он уже поломаным в употребление поступил. Спасибо 73% зелеовцам.
показать весь комментарий
14.07.2023 20:37 Ответить
Авжеж, щоб більше наживатися на війні потрібно ''оновлюватися'' щоб не ''палитися''
показать весь комментарий
14.07.2023 20:28 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2023 20:33 Ответить
Зеленський на війні набув досвід ухилянта .
показать весь комментарий
14.07.2023 20:35 Ответить
Ну ти Вальдемар і даєш, від арміє чотири рази відкосив, а про потреби Військової науки глаголиш під час Війни!!

«Главное у человека не деньги, а натурально - хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом. И тогда когда тому, одному, которому невчёному, будеть белое, так уже ему, вчёному которому, будет уже как… ну… рябое!»(с)
Слава Україні!!
показать весь комментарий
14.07.2023 20:36 Ответить
А про медичну освіту, про хірургію, ніц не казав?
Значить Юзік прошляпив...
показать весь комментарий
14.07.2023 20:36 Ответить
Я навіть знаю хто буде сидіти на потоках фінансування цієї освіти, один сєржант старшОй який фінансово підтримується дєрьмаком. Історія прям як у януковоща з його страусами.
показать весь комментарий
14.07.2023 20:37 Ответить
мабуть, закони потрібно приймати відповідні, а не про англійську мову, популістична заява
показать весь комментарий
14.07.2023 20:37 Ответить
Чувак, який ніколи не служив в армії, який ніколи не проходив військову кафедру, заливає казочки про майбутню військову освіту України. Звідки тобі **** знати про армію і якою вона має бути! Краще тварюка вчи зеківські панятія - тобі це пригодиться у скорому майбутньому, бо за пройопаний Південь за два дні тобі прийдеться дуже довго відпочивати за гратами.
показать весь комментарий
14.07.2023 20:41 Ответить
Ухилянт довбаний, буде триндіти про військову освіту?
Сержанти, ВУ, академія? Про що, зелена тварюка має знання?
показать весь комментарий
14.07.2023 20:41 Ответить
Так він "самородок"!!! Геній з пелюшок! Йому просто "розвернуться" не давали!
показать весь комментарий
14.07.2023 21:14 Ответить
а шо вы тут все делаете , видосики зеленого смотрите ?
показать весь комментарий
14.07.2023 20:44 Ответить
Больше требуется реорганизация армии, отказ от ЗВАНИЙ - пережитка феодализма и замена их ВЫБОРНЫМИ ДОЛЖНОСТЯМИ среди кандидатов с соответвующими знаниями и опытом вплоть до ГЕТМАНА, президент - это чуждая украинской истории и духу должность, верховный главнокомандующий должен вибираться АРМИЕЙ, а не кухарками. Все жители должны быть разделени на ГРАЖДАН, ПОДДАНЫХ и РЕЗИДЕНТОВ с разными политическими правами.
Чем больше прав - тем больше обязанностей!
показать весь комментарий
14.07.2023 20:59 Ответить
Залужный: На войне можно и нужно убивать врага на его территории
показать весь комментарий
14.07.2023 21:07 Ответить
Скільки вже можна обливати брудом Презедента країни щоб він не казав??! Я не голосувала за Зеленського, але не розумію як можна так не поважати навіть себе, у першу чергу!
показать весь комментарий
14.07.2023 21:10 Ответить
Олено! Його й "обливать" не треба! Він прекрасно з цим сам справляється! Ми лише "констатуємо факти"!

С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…
показать весь комментарий
14.07.2023 21:18 Ответить
Ти в очі довбилася весь час, коли весь скот срав на Порошенко а зараз сердобольна стала?
показать весь комментарий
14.07.2023 22:34 Ответить
Підтримувати зелю - себе не поважати в першу чергу!
Йому на саміті НАТО треба було скористатися тією порадою,яку він давав Порошенку під час війни у 2015 році! Наспівати пісеньку "у курскАвА вАкзала.." акомпануючи собі без рук на роялі!
Обов'язково щось дали!
показать весь комментарий
15.07.2023 10:17 Ответить
"Продовжую наради ... " - это все что нужно знать про деятельность Зеленского. Дальше можно не читать ... ну если вы не любитель абстрактной фантастики.
показать весь комментарий
14.07.2023 21:14 Ответить
Сказав ухилянт
показать весь комментарий
14.07.2023 21:20 Ответить
передайте хто-небудь цьому недоноску, що він не просто мудак, а ще й падло рідкісне... тримати ворогів під час війни, мародери, крадії, шпигуни кацапські - вся ****** навколо нього. Їм не потрібно у НАТО, їм потрібно пиз-ти гроші, які звідти йдуть. Розумію усю банальність свого крику, але ми маємо це розуміти і вживати заходів, інакше - новий янукович та таке інше. Слава Україні, ворогам - домовини
показать весь комментарий
14.07.2023 21:34 Ответить
Та-а-ак... Емоційні вигуки, коментарі та інші матюки - вбік. Що там лишається у сухому залишку?..
...Якби один "артист розмовного жанру" потрапив би служити у відділення, де я був командиром, він став би моїм "улюбленцем".
(Важливе зауваження! Для вагітних, громадян із слабкими нервами та ЗЄ!-фанклюбу повідомляю: жодного "трешу з каліцтвами і знущаннями" не було б! А було б тільки сумлінне несення служби одним "артистом розмовного жанру" згідно з чинним Статутом Збройних Сил).
...Гадаю, строкова служба в його житті стала б чи не єдиним цінним життєвим досвідом.
показать весь комментарий
14.07.2023 21:35 Ответить
хоч туди не лізь, ідіот.
показать весь комментарий
14.07.2023 21:42 Ответить
Стаття 106 Конституції України.
"Президент України є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;"

Зауважте , ніяких вимог до наявності спеціальної (військової ) освіти у Президента.
показать весь комментарий
14.07.2023 21:43 Ответить
Це каже 4-жди ухилянт від повістки і персонаж без будь-якої освіти і досвіду у політиці.
показать весь комментарий
14.07.2023 22:04 Ответить
щоб тобі ...... ...... ....... ....... ....... ........ ...... членограй довбаний
показать весь комментарий
14.07.2023 22:36 Ответить
Що знає цей чувак, який закінчив КВН, про освіту?
показать весь комментарий
15.07.2023 00:39 Ответить
Вже й на освіті піаритись почав!
Кажи краще,що страхаєшся членства України в НАТО,ЄС до діареї!
показать весь комментарий
15.07.2023 10:20 Ответить
Несмотря на истерику ярых патритов Украины (не годных впрочем к строевой службе), сказал Зеленский всё правильно. Вот только сказать это одно - надо бы уже сделать, за ПОЛТОРА года.
А не ставить "пиджаков", которые 20-30 лет назад слушали байки отставных полканов про Афган, командовать солдатами обученными НАТО в Германии. Знаю такой пример и не один.
За полтора года подготовить сержантов и лейтенантов можно было уже?!
показать весь комментарий
15.07.2023 11:45 Ответить
Заткнулся бы уже..после самита в Вильнюсе все партнеры поняли что сушество в форме милитари ..за которым хочет спрятать предательсво и корупцию.окромя как пи....ть ничего не может.триждый скрывшийся от повестки в военкомат дает советы..Ох....ть. Дать ему пианину. да и по роже ожидаемо
показать весь комментарий
15.07.2023 12:00 Ответить
В окопах військо рік жиє,
Вершить кривавий зАміс...
Еліта - кожен про своє.
Зеленський - про каннабіс.
.
Вдихнув, мабуть, і весь злетів
Орлом в небесній сині -
Не винен ніц і поготів,
Усі підтримку винні.
.
Йому союзники дають
І гроші, і гармати,
І танки, й порох... ,,Слуги'' в лють:
- Нам мало! Малувато!
.
,,ЗЕленим'' чемність - не резон,
Без дяки брать хороші...
- Пробачте, в нас не ,,Амазон'',
Та й там усе за гроші!
.
Не втримавсь Байден: ,,Ну і дуб
Кермує в Україні!
Не зна: військовий НАТО клуб,
Але не корупційний!
.
Як хоче бути там, де є
Європи керівництво,
Нехай у прах зітре своє
Велике Крадівництво!''
показать весь комментарий
15.07.2023 13:12 Ответить
 
 