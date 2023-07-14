Военное образование требует обновления с учетом опыта, приобретенного на войне, - Зеленский
Украинское военное образование нуждается в трансформации и обновлении с учетом опыта на фронте.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаю совещания по трансформации Украины. Сегодня – по военному образованию. Весь опыт наших воинов, все приобретенные компетенции украинцев и украинок в войне, наш общий с партнерами новый опыт обороны – все это должны интегрировать в обновленное украинское военное образование.
Ясно, что эта отрасль на государственном уровне заслуживает существенного обновления. И очень важно, чтобы к дискуссии о таком обновлении были вовлечены те, кто сейчас практически защищает наше государство и уже тренирует защитников и защитниц нашего государства", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
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«Главное у человека не деньги, а натурально - хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом. И тогда когда тому, одному, которому невчёному, будеть белое, так уже ему, вчёному которому, будет уже как… ну… рябое!»(с)
Слава Україні!!
Значить Юзік прошляпив...
Сержанти, ВУ, академія? Про що, зелена тварюка має знання?
Чем больше прав - тем больше обязанностей!
С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…
Йому на саміті НАТО треба було скористатися тією порадою,яку він давав Порошенку під час війни у 2015 році! Наспівати пісеньку "у курскАвА вАкзала.." акомпануючи собі без рук на роялі!
Обов'язково щось дали!
...Якби один "артист розмовного жанру" потрапив би служити у відділення, де я був командиром, він став би моїм "улюбленцем".
(Важливе зауваження! Для вагітних, громадян із слабкими нервами та ЗЄ!-фанклюбу повідомляю: жодного "трешу з каліцтвами і знущаннями" не було б! А було б тільки сумлінне несення служби одним "артистом розмовного жанру" згідно з чинним Статутом Збройних Сил).
...Гадаю, строкова служба в його житті стала б чи не єдиним цінним життєвим досвідом.
"Президент України є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;"
Зауважте , ніяких вимог до наявності спеціальної (військової ) освіти у Президента.
Кажи краще,що страхаєшся членства України в НАТО,ЄС до діареї!
А не ставить "пиджаков", которые 20-30 лет назад слушали байки отставных полканов про Афган, командовать солдатами обученными НАТО в Германии. Знаю такой пример и не один.
За полтора года подготовить сержантов и лейтенантов можно было уже?!
Вершить кривавий зАміс...
Еліта - кожен про своє.
Зеленський - про каннабіс.
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Вдихнув, мабуть, і весь злетів
Орлом в небесній сині -
Не винен ніц і поготів,
Усі підтримку винні.
.
Йому союзники дають
І гроші, і гармати,
І танки, й порох... ,,Слуги'' в лють:
- Нам мало! Малувато!
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,,ЗЕленим'' чемність - не резон,
Без дяки брать хороші...
- Пробачте, в нас не ,,Амазон'',
Та й там усе за гроші!
.
Не втримавсь Байден: ,,Ну і дуб
Кермує в Україні!
Не зна: військовий НАТО клуб,
Але не корупційний!
.
Як хоче бути там, де є
Європи керівництво,
Нехай у прах зітре своє
Велике Крадівництво!''