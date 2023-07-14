Военное образование требует обновления с учетом опыта, приобретенного на войне, - Зеленский

Украинское военное образование нуждается в трансформации и обновлении с учетом опыта на фронте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаю совещания по трансформации Украины. Сегодня – по военному образованию. Весь опыт наших воинов, все приобретенные компетенции украинцев и украинок в войне, наш общий с партнерами новый опыт обороны – все это должны интегрировать в обновленное украинское военное образование.

Ясно, что эта отрасль на государственном уровне заслуживает существенного обновления. И очень важно, чтобы к дискуссии о таком обновлении были вовлечены те, кто сейчас практически защищает наше государство и уже тренирует защитников и защитниц нашего государства", - сказал Зеленский в своем видеообращении.

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