Залужный рассказал, как его в 2019 году задержал Интерпол по запросу РФ, когда он приехал в Брюссель на саммит НАТО
Российские власти внесли его имя в список розыска Интерпола.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал в интервью The Washington Post, что в 2019 году, когда он приезжал в Брюссель на саммит НАТО, его задержал Интерпол – Россия заочно объявила его "военным преступником", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По словам главнокомандующего, как только он сошел с самолета, его окружили правоохранители. Они наставили на него оружие, приказали лечь на землю лицом вниз и надели наручники.
Залужный рассказал, что "ему хватило нескольких минут роуминга на телефоне, чтобы созвониться с послом Украины в НАТО, который в итоге помог обеспечить его освобождение".
Журналисты, пересказывая слова Залужного, написали, что российские власти внесли его имя в список розыска Интерпола без его ведома. WP добавляет, что это "регулярная практика, которая привела к кратковременному заключению других украинских командиров".
"У меня было плохое настроение, но потом я понял, что гипотетически я был военным преступником и, скорее всего, им и останусь. И я решил, что должен учить международные отношения и международное право", – сказал он, вспоминая этот эпизод.
Главком добавил, что был зол на себя, поскольку не знал своих законных прав в этой ситуации.
Этот эпизод заставил Залужного получить степень магистра по международным отношениям (в Острожской академии. – Ред.) в 2020 году, добавили журналисты.
"Он применяет его на своей нынешней работе, требующей от него не только быть военным стратегом, но и регулярно сталкиваться с геополитическими соображениями, такими как страх союзников пересечь российские "красные линии", предоставляя оружие, такое как ракеты большей дальности или современные истребители", – говорится в материале.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І із 2019- го багато на заході вже навчилися розрізняти Україну і роісію.
Але!
Про то, що саме Україна їх боронить у більшості вони не знають. Не знають тому, що у України немає системної ініормполітики на Заході. Тому що Зеленьський витоптав як слон усю інформоційну галявину. Жодного іншого спікера, навіть Кулебу на заході не знають!
Замість системи, намагання всучити "Васю Голобородька" західному населенню.
Французи запитують у мене: у вас що, великих міст немає? Населення країни дуже бідне?
По телебаченню регулярно показують лише зруйновані села з хатами схожими на якісь халупи, населення одягнене в якесь лохміття. В результаті наша країна виглядає державою третього світу. І дуже важко пояснити, що це оманлива думка.
Хто такий Залужного?
Валерій Федорович, після перемоги у нас буде до вас цікава пропозиція.
Тому, що це 2019 рік. Старт управліньского і законодавчого хаосу. Коли система зайшла в ступор, бо управління державою відбувається на рівні провінційного шоу-"вийди геть, розбійник"!
І, якщо вони, наприклад в конкретному випадку, навіть будучи членом Інтерполу, направляють на когось запит - ним просто-напросто у Відні підтираються. Втім, там нема дефіциту туалетного паперу... ну, хоча би в макулатуру, і то гроші, хоч і копійки.
гівно цей інтерпол, інтер-гівно
І якщо хтось думає що не стративши цю агентуру рф в інтерполі ми зможемо чогось добитись, то він дуже помиляється. Якби ми агентами стратили через нещасні випадки цих російських членів наприклад HumanRightWatch, то у нас була б на порядок краща позиція і ця б організація робила не тільки заяви на користь рф, но також згадувала б про злочини рф.