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Залужный рассказал, как его в 2019 году задержал Интерпол по запросу РФ, когда он приехал в Брюссель на саммит НАТО

залужний

Российские власти внесли его имя в список розыска Интерпола.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал в интервью The Washington Post, что в 2019 году, когда он приезжал в Брюссель на саммит НАТО, его задержал Интерпол – Россия заочно объявила его "военным преступником", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам главнокомандующего, как только он сошел с самолета, его окружили правоохранители. Они наставили на него оружие, приказали лечь на землю лицом вниз и надели наручники.

Залужный рассказал, что "ему хватило нескольких минут роуминга на телефоне, чтобы созвониться с послом Украины в НАТО, который в итоге помог обеспечить его освобождение".

Журналисты, пересказывая слова Залужного, написали, что российские власти внесли его имя в список розыска Интерпола без его ведома. WP добавляет, что это "регулярная практика, которая привела к кратковременному заключению других украинских командиров".

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"У меня было плохое настроение, но потом я понял, что гипотетически я был военным преступником и, скорее всего, им и останусь. И я решил, что должен учить международные отношения и международное право", – сказал он, вспоминая этот эпизод.

Главком добавил, что был зол на себя, поскольку не знал своих законных прав в этой ситуации.

Этот эпизод заставил Залужного получить степень магистра по международным отношениям (в Острожской академии. – Ред.) в 2020 году, добавили журналисты.

"Он применяет его на своей нынешней работе, требующей от него не только быть военным стратегом, но и регулярно сталкиваться с геополитическими соображениями, такими как страх союзников пересечь российские "красные линии", предоставляя оружие, такое как ракеты большей дальности или современные истребители", – говорится в материале.

Автор: 

Интерпол (538) Залужный Валерий (661)


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Топ комментарии
+32
то чому сраний Інтерпол не арештовує справжніх злочинців ? бо має багато рублів ?
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14.07.2023 22:20 Ответить
+28
Це ще раз доказує, що Росія десятиріччями скуповувала міжнародні інститути. Ми всі бачимо на кого зараз вони працюють. Всі. Від ЮНЕСКО до Спортлото.
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14.07.2023 22:26 Ответить
+23
Цікаво, що Інтерпол відмовляв Україні у внесенні до розшуку Бородаю, Гіркіна і тп російських військових злочинцев, мотивуючи це тим, що це нібито "політичні переслідування". Зате РФ без проблем у розшук Інтерполу подавала українських військових, що захищали Україну від російських бойовиків....
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14.07.2023 22:36 Ответить
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Цікавий факт
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14.07.2023 22:15 Ответить
Троль, а чому в тебе прапорець німецький? Це вам на фермі централізовано роздають?
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15.07.2023 12:06 Ответить
73% ?!)) ты хоть узнай что такое троллинг и не позорься. И каким боком тролли и флажок к разминированию и сдаче украинских территорий вместе с миллионами украинцев в оккупацию рашистам на смерть и пытки. Это тролли и куйло разминировал видно…СЮР. Ферма твоя в Украине с апреля 2019 в ОП зеленского бабусики стрижет на яйцах по 17 гр. и прочих вкусняшках. Тебе видно это не интересно….потому каксделать ничего не можешь и на все согласен))
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15.07.2023 13:06 Ответить
Він спокійно сидить в Києві і показує пальцями V, а вони його шукають по всьому світу. Довбні.
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14.07.2023 22:18 Ответить
Кацапы чуяли, что их будут бить. Вот заранее и нервничали.
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14.07.2023 22:18 Ответить
***** напевно як віддавав наказ за за задєржітє ЗаЗаЗалужного.
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14.07.2023 22:18 Ответить
Цікава інфо, досі про це ніхто не писав
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14.07.2023 22:19 Ответить
то чому сраний Інтерпол не арештовує справжніх злочинців ? бо має багато рублів ?
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14.07.2023 22:20 Ответить
Ще не вечор ! Єрмак ще поновить !
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14.07.2023 22:22 Ответить
Це ще раз доказує, що Росія десятиріччями скуповувала міжнародні інститути. Ми всі бачимо на кого зараз вони працюють. Всі. Від ЮНЕСКО до Спортлото.
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14.07.2023 22:26 Ответить
а юнеско це хто?
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14.07.2023 23:19 Ответить
Яка різниця? Охорона памяток культури. Витрачують кошти міжнародних фондів на те де більше заплатять.
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14.07.2023 23:53 Ответить
Коли наші казкарі розказують, що всі все винні, бо ми їх захищаємо, нехай уважно перечитають сюжет. Це ми знаємо , що Україна зупиняє азійську навалу, а більшість старого Заходу живе повсякденним життям. І щось там роісія, включила "військового злочинця", України..., кому яка справа.
І із 2019- го багато на заході вже навчилися розрізняти Україну і роісію.
Але!
Про то, що саме Україна їх боронить у більшості вони не знають. Не знають тому, що у України немає системної ініормполітики на Заході. Тому що Зеленьський витоптав як слон усю інформоційну галявину. Жодного іншого спікера, навіть Кулебу на заході не знають!
Замість системи, намагання всучити "Васю Голобородька" західному населенню.
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14.07.2023 22:27 Ответить
Живу у Франції. По телевізору показують війну в Україні. Але...
Французи запитують у мене: у вас що, великих міст немає? Населення країни дуже бідне?
По телебаченню регулярно показують лише зруйновані села з хатами схожими на якісь халупи, населення одягнене в якесь лохміття. В результаті наша країна виглядає державою третього світу. І дуже важко пояснити, що це оманлива думка.
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15.07.2023 11:07 Ответить
Залужного розповів

Хто такий Залужного?
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14.07.2023 22:28 Ответить
"Цей епізод змусив Залужного здобути ступінь магістра з міжнародних відносин (в Острозькій академії. - Ред.) у 2020 році, додали журналісти."

Валерій Федорович, після перемоги у нас буде до вас цікава пропозиція.
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14.07.2023 22:30 Ответить
Якраз у 2019 році резидентури ворога розвернули підривну роботу в Україні по повній. А в Інтерполі рашка звила крепкі гнізда.
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14.07.2023 22:31 Ответить
Взагалі, це прокол чи підстава нашого МВС. Вони мали точно знати, про такі дії рф і попередити Залужного та Інтерпол. Хіба що кацапи це зробили в останню мить, під час посадки Залужного в літак.
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14.07.2023 22:31 Ответить
Нічого проти генерала не маю, може є зе якісь нюанси та неточності, але цей епізод змусив Залужного як пишуть у статті) за рік з 2019 до 2020 зробити ступінь магістра з міжнародних відносин, що є дивно. Але це ж Україна, людина з вищою освітою це як людина яка ходила в дит садок. Вища освіта на базарі продається
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14.07.2023 22:32 Ответить
У нього вже є вища освіта, здобуваючи наступну вищу, не обов'язково вчитись 5 років. Це якби він на лікаря поступив - тоді так.
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14.07.2023 23:34 Ответить
Не бачу логіки. Самі ж кажете, що якби лікар. А якби це був авіаційний інженер який з єлектромеханіка за рік перенавчився ви би полетіли таким літаком наприклад? Типу з військового в юристи можна за рік це інще чи що? Хто це визначає? Дивна позиція чи може я чогось не розумію.
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15.07.2023 00:07 Ответить
Магістратура отримується за півтора або два роки.
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15.07.2023 22:06 Ответить
плять у 2019 році "зелені зрадники " вже тоді здали Залужного
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14.07.2023 22:35 Ответить
ЛІкуйся, хворе. До чого тут зелені, якщо в Інтерпол подали кацапи?
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15.07.2023 02:45 Ответить
А зелені про це нічого не знали? Бідосі...
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15.07.2023 06:24 Ответить
Цікаво, що Інтерпол відмовляв Україні у внесенні до розшуку Бородаю, Гіркіна і тп російських військових злочинцев, мотивуючи це тим, що це нібито "політичні переслідування". Зате РФ без проблем у розшук Інтерполу подавала українських військових, що захищали Україну від російських бойовиків....
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14.07.2023 22:36 Ответить
Чому? По тій же причині, що і соьогді роспропаганда на Заході- далеко попереду.
Тому, що це 2019 рік. Старт управліньского і законодавчого хаосу. Коли система зайшла в ступор, бо управління державою відбувається на рівні провінційного шоу-"вийди геть, розбійник"!
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15.07.2023 12:15 Ответить
Через сто років вони забудуть про Бандеру, але будуть пам'ятати про Залужного, який свого часу розпинав сруських!
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14.07.2023 22:37 Ответить
Рашка думала, шо затримала Залужного, а насправді це Залужний зупинив рашку 💪
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14.07.2023 22:38 Ответить
не залужний, а всі українські солдати зупинили рашку, не пускай сльюні і не роби кумира з залужного
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14.07.2023 23:22 Ответить
Чого б і нашим суддям не визнати, наприклад рашистського міністра Лаврова, воєнним злочинцем і оголосити в міжнародний розшук через Інтерпол? Чи Лавров не є військовим злочинцем, згідно законів України?
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14.07.2023 22:41 Ответить
непагана ідея, але кишка тонка у наших продажних суддів, тай договорняк з кацапами арахамія налагодив
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14.07.2023 23:24 Ответить
висновок: касапів потрібно виганяти з будь-яких міжнародних організацій та інституцій. Як мінімум - позбавляти права голосу там.
І, якщо вони, наприклад в конкретному випадку, навіть будучи членом Інтерполу, направляють на когось запит - ним просто-напросто у Відні підтираються. Втім, там нема дефіциту туалетного паперу... ну, хоча би в макулатуру, і то гроші, хоч і копійки.
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14.07.2023 22:47 Ответить
І при цьому замарані кацапські елітки, військові злочинці та інша наволоч спокійно відвідує цивілізовані країні, має там майно і зберігає бабло, вчить своїх вилупків. Мдя.
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14.07.2023 22:49 Ответить
Що то значить, коли людина вчиться для себе! Декому теж не завадило б повчитись дипломатії, може б тоді на самітах не доводилось стояти осторонь, як придурку... Пане Залужний, Ви наша надія на Перемогу. Ви і наші захисники! А не оте все шапіто.
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14.07.2023 23:32 Ответить
інтерпол мав би перевірити інформацію, перш ніж арештовувати

гівно цей інтерпол, інтер-гівно
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14.07.2023 23:50 Ответить
інтерпол підстилка параші а не функціонуюча організація
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14.07.2023 23:55 Ответить
Це все що треба знати про інтерпол
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15.07.2023 00:23 Ответить
Це гарний показник кому служить Інтерпол, на чиєму він підсосі, і що ми маємо робити з його членами які служать рф.

І якщо хтось думає що не стративши цю агентуру рф в інтерполі ми зможемо чогось добитись, то він дуже помиляється. Якби ми агентами стратили через нещасні випадки цих російських членів наприклад HumanRightWatch, то у нас була б на порядок краща позиція і ця б організація робила не тільки заяви на користь рф, но також згадувала б про злочини рф.
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15.07.2023 00:59 Ответить
Степень магистра за год (2019-2020), это возможно!?
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15.07.2023 12:29 Ответить
 
 