Залужный: На войне врага можно и нужно убивать на его территории. Если наши партнеры боятся использовать их оружие, мы будем убивать своим
Если партнеры боятся передавать Украине оружие, которое может быть использовано для ударов по территории страны-агрессора России, Украина будет применять оружие своего производства.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post, опубликованном в пятницу, 14 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
WP пишет, что генерал вынужден добиваться успеха на поле боя в ситуации, когда поставки боеприпасов Украине ограничены и российские оккупанты часто в день выстреливают в три раза больше снарядов, современные западные истребители не появятся на поле боя до следующего года, а западные союзники не хотят, чтобы Украина использовала ракеты большой дальности и другое вооружение для ударов по территории России, опасаясь "эскалации". Поэтому Залужный использует оружие украинского производства, сказано в материале.
"Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне там ничего нельзя делать. Почему? Потому что Путин… применит ядерное оружие? Детям, которые умирают, все равно. Это наша проблема, и нам решать, как убивать этого врага. На войне на его территории можно и нужно убивать. Если наши партнеры боятся использовать их оружие, мы будем убивать своим. Но ровно столько, сколько необходимо", — подчеркнул он.
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https://ru.m.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 28 октября военный кабинет утвердил стратегическую концепцию Великобритании. Начальник британского генерального штаба генерал Эдмунд Айронсайд дал этой концепции такую характеристику: «пассивное ожидание со всеми волнениями и тревогами, которые из этого вытекают»https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-23 [23] .
ТК НЕ ПРОСЯТ. Будем хамить дальше - будем воевать луком и стрелами. Весьма героически погибнув все как один.
Як ти , і тобі подібні , вже набридли оцим - толька нє нуна раздражать Запад . !! Що за такі - комплекси меншовартості ,, це в тебе вроджене чи ні . ? Чи тебе так батьки виховували , мовляв - з усіма треба спілкуватись лише в стилі - чєго ізволітє . !?
Ну тоді - замість постійно ворушити Захід , можеш розцілувати союзнічків , хоч і в дупу ,, нароби їм там засосів , може тоді нам , крім лука і стріл ще й якогось кривого списа дадуть .
У Порошенка , стосовно відносин з НАТО , теж жорстка позиція , ще мабуть жорсткіша ніж у Зе . Він кілька днів тому заявив , мовляв - якщо ваші двері ( НАТО ) відкриті Україні , то впустіть і не морочте нам голову . Якщо ні то так і скажіть , ми хоч знатимемо що надіятись на вас марно .
Вы производство снарядов наладить не можете на 2-м году войны. А с ракетной программой как дела? Мне помнится, задел-то хороший был. И твердотопливные КР, и турбореактивные двигатели (времен СССР) имеются для КР. И где, я стесняюсь спросить, выхлоп? ОТРК "Гром", КР "Коршун".... И где? Оно, конечно, сложно: в своё деньги вкладывать нужно и смотреть, чтобы не разворовали, а то, что дадено на халяву, самим стырить можно....
Так что пану Залужному придется "штыком и гранатой", как в песне. Ну, еще может "золотые" яйца из МО поступят...
И не тов. Залужному возмущаться: скажи спасибо, что вообще что-то дают. А то, что условия ставят, так в своём праве - ибо чужое. Заведи своё и воюй, как нравится. А то, что не завели, так и твоя вина в том есть. Или главком ни в чём не виноват и ни за что не отвечает? Вроде, как "попка" безмозглый: прокричал что-то с жердочки, а там хоть трава не расти?
Я что-то не знаю?
Может ВПК Украины выдает "на гора" для ВСУ по 50 крылатых ракет и по 10 ОТР в месяц (ну, чтобы подавлять систему снабжения ВС РФ (каковая система на 80% привязана к ЖД)).
Или просто так картиночку поставил? Озабоченность показать?
Тобі для довідки до речі , - виробництво снарядів Укроборонпромом почалося ще торік ,, а ти - тільки проснувся .
А головне - що це за дурнуваті пред'яви Залужному ( який лише за півроку до війни став головнокомандуючим) , в тому що зебіли , прийшовши до влади - заморозили всі військові програми ??
Ти обвинувачуєш Залужного в тому що він рішуче налаштований визволяти українську землю , всіма доступними і недоступними ( поки що ) йому - способами ?? Ти звинувачуєш Залужного в тому що він натякає Заходу , щоб вони там не малювали собі - плани завершення війни на умовах русні ,, і дає зрозуміти що - українська армія визволятиме Україну й далі , в будь якому випадку , хоч даватиме Захід зброю - хоч ні ??
Ти взагалі б стулив пельку , що до - давати оцінки українськими військовим ,, ще й сидячи в Канаді .
Патологічно ненавиджу - коли під час війни , якась цивільна гнида , щось там ..здить в бік військових І вчить їх воювати .
А включити логіку ти не пробував ? Як Залужний може відповідати за те що натворили ЗЕбіли , ще у 2019 -2020 роках , задовго до того як він став головнокомандувачем ЗСУ . ?
При чём здесь 19-20 года? Я про настоящее время говорю: за 1,5 года войны можно наладить производство снарядов? Вот корпуса снарядов, на оборудовании конца 19 - начала 20 века, можно за 1,5 года войны начать вытачивать? И организовать снаряжение боеприпасов (а порох и взрыватели покупать)? Это всё-равно в 2-3 раза дешевле, чем полностью выстрел закупать за границей. И быстрее, чем "клянчить".
За 1,5 года можно сообразить что РАВ надо "на поток" ставить? Производственная база у вас для этого есть. Желания нет что-то делать. Не у Залужного... Но Залужный за это прямо отвечает: он это требует, ГШ планирует и подает заявку. Если он требует, а ему не дают, то он обязан идти в ОП и сидеть там до тех пор, пока вопрос не будет решен. Не решают - набрать в офицерскую сумку камней и бить стекла в ОП, пока вопрос не решат. Или бить там кому-нибудь хлебало... Пока не решат.
Он обязан что-то делать, а не ныть.
Скажи мені одне - якого хроняки , ви там на Заході думаєте що робите нам якусь послугу , надаючи зброю ?? Ви що там , подуріли всі ? Та це ваш святий обов'язок , якщо на те пішло .!! Україна зараз веде війну з країною , яка десятки років клепала зброю і готувалась до війни з НАТО . !! З вами тобто . !!
Це Україна вам робить послугу , тим що чинить опір східній орді , в результаті чого НАТО , яке ще пару років тому - ледве дихало ,отримало час на те щоб прийти до тями , оцінити загрозу і почати всерйоз озброюватися .! Якби кацапи взяли - Кієв за трі дня , зараз би війська НАТО ( а по факту лише США ) вели з ними війну в Прибалтиці , і можливо в центрально - східній Європі .
Якби ***** захопив Україну і Молдову , Захід би швиденько наклав у штанці , плазував би перед ним і просив би їх сіятєльство змилуватись і не йти далі в Європу , відсуваючи НАТО - до кордонів 1997 року , як того вимагав від альянсу ***** . Пиня б зараз із Заходу - " вив вірьовки " , а ви там всі тремтіли б від жаху .
А стосовно снарядів . Де і коли в нас були такі потужності щоб клепати стільки снарядів , щоб їх вистачало на війну з мордором . ?? Ну де ?? Ти уявляєш масштаб ? Все НАТО , з ресурсами - в десятки разів більшими від України , і в десятки разів потужнішою промисловістю , до цих пір ( вже півтора роки ) не може забезпечити випуск необхідної кількості БК . Тому й їздять по всьому світу , скупляють снаряди для ЗСУ , то в Кореї , то в Ізраїлі , то в Пакистані . А ти пред'являєш претензії до - України , що вона мовляв - не може сама себе забезпечити зброєю і бк .
І ще раз стосовно Залужного - він не ниє , не цієї мели дурні . ! Він просто попереджує що йому пох , і він - буде звільняти Україну незалежно від того , буде Захід постачати ЗСУ зброю , чи ні . Дійшло ?
Скажи мені одне - якого хроняки , ви там на Заході думаєте що робите нам якусь послугу , надаючи зброю ?? Ви що там , подуріли всі ? Та це ваш святий обов'язок , якщо на те пішло .!! Україна зараз веде війну з країною , яка десятки років клепала зброю і готувалась до війни з НАТО . !! З вами тобто . !!
Це Україна вам робить послугу , тим що чинить опір східній орді , в результаті чого НАТО , яке ще пару років тому - ледве дихало ,отримало час на те щоб прийти до тями , оцінити загрозу і почати всерйоз озброюватися
А потім він шмаркля , а ти пацан правельний?
А на рахунок снарядів , то тільки зараз зміг зрозуміти ?Не ти з твоїми друзями порохоботами чихвостили Зелю що він не виготувляв снярядіві тому ху ло напало? На якому заводі і якими потужностями? Певно на тому що Петя збудував?
А стосовно снарядів . Де і коли в нас були такі потужності щоб клепати стільки снарядів , щоб їх вистачало на війну з мордором . ?? Ну де ?? Ти уявляєш масштаб ? Все НАТО , з ресурсами - в десятки разів більшими від України , і в десятки разів потужнішою промисловістю , до цих пір ( вже півтора роки ) не може забезпечити випуск необхідної кількості БК
Не ти з твоїми друзями порохоботами чихвостили Зелю )) ні - не я .
Ти мене з кимось плутаєш .
Я вже сто разів тут говорив - я як прихильник Порошенка , ще з початку війни , повністю притримуюсь його позиції , і позиції партії ЄС , тобто - під час війни з зовнішнім ворогом ( з паРашою ) , з владою власної країни , а конкретно з Зє - не воюю . Хоча й кортить нагнути їм " триповерхових "- по матушкє . Не хочу давати кацапні привід для радості . А русняві , на те що ми тут всі перегризимось через дії своїх політиків , і досі - дуже розраховують . Тому й підливають постійно - " масла у вогонь " проводячи в соцмережах свої безкінечні іпсо ,, яких тільки дурень не бачить і не розуміє .
Для мене Зе не президент , а клоун ,, як був раніше так і залишився . Закінчиться війна , тоді я і скажу все що про нього думаю . І про нього , і про його корумповане оточення , і про його партію , в яку він протягнув таке лайно , яке гидко й паличкою торкати . І про все інше .
Тому мені гидко буває читати якісь коментаріі, постійно одне і теж саме : кацапня і порохоботи і мусолять теж саме , БОНЕВТІК, КРАДУТЬ,ХТО РОЗМІНУВАВ ЧОНГАР, ЧОМУ НЕ ВИРОБЛЯЛИ РАКЕТИ, НА АРТЕМІ МОГЛИ НАКЛЕПАТИ СНАРЯДИ НА ВСЮ ВІЙНУ , і в тому дусі.
В мене питання : кому ви дибіли підіграєте? Явно не на користь Україні!
Як би ти до Зелі не відносився , але зараз з ним говорять світові лідери і аплодують парламенти і конгреси !Зараз його може звинуватити в небажані допомогти Україні і як найшвидше закінчити війну тільки повний довбень !
Я тобі вже сказав - я під час війни з ****** , не воюю - ні з Зєльою , ні з Юльою , ні з Петьою , ні Васьою ні з Марьіванною , ні з ким . Шо , все не доходить .?
Від*бися .
Це "Бахмутський Демон" написав :
Злякалися цифри 100 тисяч м'яса? Страшно, да? А їх на Сході 180 тисяч. А дофіга на Півдні. А чого вам страшно? У вас же вибори? У вас же розбірки хто зелебобік, а хто порохобот, кому продався Маркус і з ким тепер Реддіс. Такий він чи вже теж продався. Хто патріотичний військовий, а хто зрадник-військовий. Все ж круто там у вас, скоро вибори, підете голосувати, не бійтеся там, все ж так просто, стадіони, барабани, тендери, шмендери, машини. По Сумщині не стріляють, Чернігівщині теж, цього нема - це все матриця, ми вже в Мелітополі, Херсон не обстрілюють, можна поливати один одного лайном і готуватися до виборів, час настав. Каховська Гес стоїть, половина Півдня не окупована, зерно сіється, давайте шукати зрадників і героїв.
Як же мене це дістало. Може хоч ця цифра, якою сьогодні бомбанув здається Череватий вас поверне з неба на землю. Вибори, скандали, страсті, розслідування. Реальність, ми воюємо, маємо виграти.
Дістали такі кончені
А срач почали як я і писав раніше , через дві неділі після початку війни твої однодумці , петелюби довбані!
И еще, чтобы понятно было: Украина никому услуги не оказывает. Она действует, прежде всего, в своем интересе. А если и оказывает услугу, то это услуга такого рода за который не платят (историю подучи на досуге: как союзники отплатили РИ за её усилия в 1 МВ?).
И последнее: я в РФ живу (это анонимайзер)
Прочие тезисы даже и не разбираю по причине их детской непосредственности (ты, кажется, давненько на сайте - повзрослей уже ).
А то я не знаю яка у НАТО зброя ,, високоточна чи ні . Ну ти прям Колумб ,, "Америку відкрив" мені .
Ще раз тобі кажу - ми дєлаєм снаряди , вже рік як - дєлаєм , а ти все спав , а тепер проснувся і давай мені тут розказувати казочки Г К Андерсена ..!!
Розумієш , чи знову - ні . ?? Дєлаєм на скільки вистачає потужностей , і в нас немає зараз їх явного дефіциту ,, хоча звісно - хотілося б ще більше .
Звісно ж нам допомагає Захід , бо в нас таких потужностей немає щоб забезпечувати потреби фронту повністю . А високоточні снаряди Захід постачає 100 % , бо в нас ніколи їхнього виробництва й не було .
Ви кацапи - теж , до речі , себе забезпечити бк не в змозі ,, вам допомагає снарядами іран , Китай , бацька всея бульбашії та інші диктатори .
"Сейчас Запад активно помогает Украине оружием, чтобы противостоять России. Наша страна не только просит, но и производит собственное оружие. Так, государственный оборонный концерн показал первые снаряды калибра 152 миллиметра украинского производства" (Униан 30.11.22). Это через 8 месяцев войны... Ну, нормально. Потом-то скорость нарастили? Нарастили: некоторые вон, даже подчеркивают, как они делают.
"В июне Украина https://www.unian.net/weapons/152-mm-snaryady-v-ukraine-harakteristiki-***********-video-12062307.html изготовила минометных и артиллерийских снарядов больше, чем за весь прошлый год" (там же 09.07.23).
Сколько? А мы посчитаем (у нас ведь калькулятор есть).
По опыту ведения б/д, сейчас ежедневно расходуется около 5-8К снарядов ежедневно (в начале войны РФ расходовала до 30К в день (в день, карл !!!)). Т.е. расход около 20К в месяц. Или 250К в год.
США производили около 15К ежемесячно. К 25 году хотят нарастить до 90К ежемесячно. Т.е. сейчас производят около 250К в год.
Т.е. 15К в месяц вам поставляют, 5К вы производите.
Это много или мало?
Производство в РФ сейчас (увеличили в двое с 02.22) где-то 60К в месяц (700К в год). Переснаряжение старых - еще где-то 1М в год.
Вопрос: соотношение производства в 5К и 60К в месяц, это производство или издёвка?
Вернись в школу и изучи возможности калькулятора.
Ти йому про одне кажеш , а воно меле про зовсім інше . Чому ви всі такі й.бнуті , касапи . ? У вас це в генах ?
Почитай, и иди галоперидола прими. Тупорылый.
ТО ЯКІ ВЗАГАЛІ МОЖУТЬ БУТИ ПРЕТЕНЗІЇ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ, ЯКА ЗАВЖДИ ВИКОНУВАЛА ЗАБАГАНКИ ТАК ЗВАНИХ "ПАРТНЕРІВ"???
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 16.07.2023
Головна проблема українського наступу - мінні поля противника (с)
Це зовсім не так. Головна проблема України і українського наступу - корумпований режим Зеленського.
Хроніка
09.07.2023 Міністерство оборони України ніяк не відреагувало на заявки ГШ ЗС України в грудні 2022 і квітні 2023 про необхідність виробництва мінних тралів для спорядження броньованої техніки.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 20.06.2023 За період з 01.01.2020 по 01.01.2022 з місць зберігання Державного резерву було списано і реалізовано як металобрухт 85 КМТ-7 (мінний трал, СРСР)
Один 3.14 здьож…!!!!
Боятися звільняти Крим - значить, що весь спротив був марний. Російський Крим - гарантована нова агресія і війна якщо не сьогодні, то завтра.
Коли генерал Валерій Залужний каже, що його ніхто не зупинить на території ворога, він каже передусім про Крим, який багато хто намагається винести за дужки. Бо ж це улюблена цяцька Путлєра, і можуть бути наслідки.
Так, наслідки можуть бути. Кожен, хто пішов у ЗСУ, знав про наслідки такого кроку, але все одно пішов
Якщо гіпотечно уявити,що Захід перестав постачати озброєння,за тиждень-два кацапи саме перше,то перекривають західні кордони і дальше до кінця диктують свої умови.
І всі дипломатичні негаразди і скандали-із за того,що мзс керує не кулеба,а ермак.
Самоціллю повинне стати ПЕРЕМОГА,а через які методи має стати ПЕРЕМОГА-діло десяте.
Існує і блискавична ПЕРЕМОГА,і ПЕРЕМОГА без єдиного вистрілу.
Суто "вбивати"-це мало би бути,скоріше,самоціллю для групи снайперів і т.д.