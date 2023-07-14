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Новости Война
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Залужный: На войне врага можно и нужно убивать на его территории. Если наши партнеры боятся использовать их оружие, мы будем убивать своим

залужний

Если партнеры боятся передавать Украине оружие, которое может быть использовано для ударов по территории страны-агрессора России, Украина будет применять оружие своего производства.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post, опубликованном в пятницу, 14 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

WP пишет, что генерал вынужден добиваться успеха на поле боя в ситуации, когда поставки боеприпасов Украине ограничены и российские оккупанты часто в день выстреливают в три раза больше снарядов, современные западные истребители не появятся на поле боя до следующего года, а западные союзники не хотят, чтобы Украина использовала ракеты большой дальности и другое вооружение для ударов по территории России, опасаясь "эскалации". Поэтому Залужный использует оружие украинского производства, сказано в материале.

Также читайте: Зафиксирован запуск врагом ударных БпЛА типа Shahed в сторону Украины, - Воздушные силы ВСУ

"Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне там ничего нельзя делать. Почему? Потому что Путин… применит ядерное оружие? Детям, которые умирают, все равно. Это наша проблема, и нам решать, как убивать этого врага. На войне на его территории можно и нужно убивать. Если наши партнеры боятся использовать их оружие, мы будем убивать своим. Но ровно столько, сколько необходимо", — подчеркнул он.

Залужный Валерий (661)


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Топ комментарии
+97
Генералу Залужному справжньому воїну герою та патріоту за здоровий глузд та позицію-респектище...
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14.07.2023 21:51 Ответить
+42
Буде так,як Залужний скаже!
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14.07.2023 21:52 Ответить
+39
Респект генералу Залужному!
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14.07.2023 21:53 Ответить
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тому шо Зэля реально косит под Че гевару. Але і правда в тому шо він - чепушило.
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15.07.2023 19:47 Ответить
Справа в тому, що ми можемо звісно нанести удари по Москві, та що робити якщо у відповідь прилетить декілька тактичних ядерних ракет? А захід скаже - ну от, догралися, а ми казали, не треба...
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15.07.2023 16:29 Ответить
По московії прилетить у відповідь від ВБ
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15.07.2023 20:29 Ответить
Странная война», «Сидячая война» (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Drôle de guerre, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Phoney War, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Sitzkrieg) - период https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны с https://ru.m.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 3 сентября https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1939 1939 по https://ru.m.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 10 мая https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1940 года на https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B Западном фронте

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 21 марта 1939 года Германия потребовала присоединения города https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3 Данциг (современный Гданьск), находившегося под управлением Лиги наций, и открытия «https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80 польского коридора » (созданного после https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Первой мировой войны для обеспечения выхода Польши к https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Балтийскому морю ). Польша отказалась выполнить требования Германии. В ответ https://ru.m.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 28 марта 1939 года Гитлер объявил о недействительности https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B9 Пакта о ненападении с Польшей (подписан в январе 1934 года).

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 31 марта 1939 года https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 премьер-министр Великобритании https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB Чемберлен от имени английского и французского правительств заявил, что будет предоставлять всю возможную помощь Польше, если её безопасности будет что-то угрожать.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 1 сентября 1939 года https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939) немецкие войска пересекли границу с Польшей .
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 28 октября военный кабинет утвердил стратегическую концепцию Великобритании. Начальник британского генерального штаба генерал Эдмунд Айронсайд дал этой концепции такую характеристику: «пассивное ожидание со всеми волнениями и тревогами, которые из этого вытекают»https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-23 [23] .
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16.07.2023 05:14 Ответить
В складних умовах і Залужний і ЗСУ
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15.07.2023 18:33 Ответить
Давайте скажем прямо в керівництві ЗСУ -справжній СЮРРЕАЛІЗМ: генерал Залужний повністю виконує вказівки чотирикратного ухилянта від військової служби Че Пушила-Боневтіка. Яке військове звання може бути у Че Пушила -Боневтіка? Недорядовий? Кандидат в рядові солдати? Гі-нокомандуючий? І ось цей НЕДОРЯДОВИЙ командує Залужним, а в того немає внутрішнього стержня послати Че Пушила -Боневтіка куди подалі. І досить надувати щоки, мовляв, я такий грізний.
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16.07.2023 12:09 Ответить
Підор кацапський, кабінетні Рембы це мєдвєдєв і дирявий Рамзан. Про бункерну крису взагалі мовчу. Адмін, забань свинопса
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16.07.2023 08:00 Ответить
к сожалению, Залужны видимо слишком много общался с Зелей и Ермаком. Чувствуется их влияние хамского и потребительского отношения к союзникам.
ТК НЕ ПРОСЯТ. Будем хамить дальше - будем воевать луком и стрелами. Весьма героически погибнув все как один.
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15.07.2023 19:27 Ответить
Вася, Залужний не дипломат, він військовий. І він пояснив, а для генерала, який веде війну проти наймерзенніших істот на планеті - це дуже ввічливо, що кацапам піздєц в будь-якому випадку
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16.07.2023 08:05 Ответить
А де там Залужний хамить союзникам ?? Приснилось , чи в тебе - галюни .?
Як ти , і тобі подібні , вже набридли оцим - толька нє нуна раздражать Запад . !! Що за такі - комплекси меншовартості ,, це в тебе вроджене чи ні . ? Чи тебе так батьки виховували , мовляв - з усіма треба спілкуватись лише в стилі - чєго ізволітє . !?
Ну тоді - замість постійно ворушити Захід , можеш розцілувати союзнічків , хоч і в дупу ,, нароби їм там засосів , може тоді нам , крім лука і стріл ще й якогось кривого списа дадуть .
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16.07.2023 08:27 Ответить
Це вплив порошенківської пропаганди. Його прихильникам його боти все це гімно у вуха вкладають.
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16.07.2023 16:01 Ответить
Та він не порохобот , він звичайний - корисний ідіот ,, їх тут повно , розганяють зраду - на рівному місці . Це я - прихильник Порошенка , а він під нього тільки "косить" .
У Порошенка , стосовно відносин з НАТО , теж жорстка позиція , ще мабуть жорсткіша ніж у Зе . Він кілька днів тому заявив , мовляв - якщо ваші двері ( НАТО ) відкриті Україні , то впустіть і не морочте нам голову . Якщо ні то так і скажіть , ми хоч знатимемо що надіятись на вас марно .
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16.07.2023 16:28 Ответить
Да вони там всі одинакові...просто народ одибіляний створив собі кумира чим порушив Божу заповідь ..а це гріх...а за гріх потрібно платити...
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16.07.2023 09:54 Ответить
В чому ви побачили хамство?!! Він, як Головнокомандувач, висловив свою точку зору щодо військових дій проти кривавого ворога! Щодо хамства - це до боневтіка...
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16.07.2023 12:27 Ответить
Своим это, я извиняюсь, каким?
Вы производство снарядов наладить не можете на 2-м году войны. А с ракетной программой как дела? Мне помнится, задел-то хороший был. И твердотопливные КР, и турбореактивные двигатели (времен СССР) имеются для КР. И где, я стесняюсь спросить, выхлоп? ОТРК "Гром", КР "Коршун".... И где? Оно, конечно, сложно: в своё деньги вкладывать нужно и смотреть, чтобы не разворовали, а то, что дадено на халяву, самим стырить можно....
Так что пану Залужному придется "штыком и гранатой", как в песне. Ну, еще может "золотые" яйца из МО поступят...
И не тов. Залужному возмущаться: скажи спасибо, что вообще что-то дают. А то, что условия ставят, так в своём праве - ибо чужое. Заведи своё и воюй, как нравится. А то, что не завели, так и твоя вина в том есть. Или главком ни в чём не виноват и ни за что не отвечает? Вроде, как "попка" безмозглый: прокричал что-то с жердочки, а там хоть трава не расти?
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15.07.2023 19:32 Ответить
..
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15.07.2023 23:10 Ответить
???
Я что-то не знаю?
Может ВПК Украины выдает "на гора" для ВСУ по 50 крылатых ракет и по 10 ОТР в месяц (ну, чтобы подавлять систему снабжения ВС РФ (каковая система на 80% привязана к ЖД)).
Или просто так картиночку поставил? Озабоченность показать?
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16.07.2023 02:56 Ответить
Ні , не просто так . Ти нічого не знаєш , тому й мелеш казна що . ! В тебе суцільний - табір штампів , які тут використовують для війни з ЗЕбільною владою , а-ля - хдє всьо ,, хдє Гром - Коршун , а вот нігуя нема , фсьопрапало і тд . А то ти сам не знаєш - де воно все .. То навіщо ці дурнуваті питання і гра на публіку ?
Тобі для довідки до речі , - виробництво снарядів Укроборонпромом почалося ще торік ,, а ти - тільки проснувся .
А головне - що це за дурнуваті пред'яви Залужному ( який лише за півроку до війни став головнокомандуючим) , в тому що зебіли , прийшовши до влади - заморозили всі військові програми ??
Ти обвинувачуєш Залужного в тому що він рішуче налаштований визволяти українську землю , всіма доступними і недоступними ( поки що ) йому - способами ?? Ти звинувачуєш Залужного в тому що він натякає Заходу , щоб вони там не малювали собі - плани завершення війни на умовах русні ,, і дає зрозуміти що - українська армія визволятиме Україну й далі , в будь якому випадку , хоч даватиме Захід зброю - хоч ні ??
Ти взагалі б стулив пельку , що до - давати оцінки українськими військовим ,, ще й сидячи в Канаді .
Патологічно ненавиджу - коли під час війни , якась цивільна гнида , щось там ..здить в бік військових І вчить їх воювати .
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16.07.2023 08:11 Ответить
Серьезно? Статью 8 вашего же закона "О ВСУ" перечитай внимательно (там расписано кто и за что отвечает в мирное и военное время).
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16.07.2023 10:43 Ответить
До дупи те читання .
А включити логіку ти не пробував ? Як Залужний може відповідати за те що натворили ЗЕбіли , ще у 2019 -2020 роках , задовго до того як він став головнокомандувачем ЗСУ . ?
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16.07.2023 10:54 Ответить
Ну, раз до дупи, так воюйте с голой дупой и дальше.
При чём здесь 19-20 года? Я про настоящее время говорю: за 1,5 года войны можно наладить производство снарядов? Вот корпуса снарядов, на оборудовании конца 19 - начала 20 века, можно за 1,5 года войны начать вытачивать? И организовать снаряжение боеприпасов (а порох и взрыватели покупать)? Это всё-равно в 2-3 раза дешевле, чем полностью выстрел закупать за границей. И быстрее, чем "клянчить".
За 1,5 года можно сообразить что РАВ надо "на поток" ставить? Производственная база у вас для этого есть. Желания нет что-то делать. Не у Залужного... Но Залужный за это прямо отвечает: он это требует, ГШ планирует и подает заявку. Если он требует, а ему не дают, то он обязан идти в ОП и сидеть там до тех пор, пока вопрос не будет решен. Не решают - набрать в офицерскую сумку камней и бить стекла в ОП, пока вопрос не решат. Или бить там кому-нибудь хлебало... Пока не решат.
Он обязан что-то делать, а не ныть.
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16.07.2023 13:58 Ответить
Афуєть ,, ЯЗ змусили віддати ( та ще й кацапні ) , літаки змусили порізати , наобіцяли " сім мішків гречаної вовни " , дали в Будапешті якийсь папірець , а тепер - воюйте з голою дупою . ! Млять , я навіть не знаю як таке лицемірство й коментувати .
Скажи мені одне - якого хроняки , ви там на Заході думаєте що робите нам якусь послугу , надаючи зброю ?? Ви що там , подуріли всі ? Та це ваш святий обов'язок , якщо на те пішло .!! Україна зараз веде війну з країною , яка десятки років клепала зброю і готувалась до війни з НАТО . !! З вами тобто . !!
Це Україна вам робить послугу , тим що чинить опір східній орді , в результаті чого НАТО , яке ще пару років тому - ледве дихало ,отримало час на те щоб прийти до тями , оцінити загрозу і почати всерйоз озброюватися .! Якби кацапи взяли - Кієв за трі дня , зараз би війська НАТО ( а по факту лише США ) вели з ними війну в Прибалтиці , і можливо в центрально - східній Європі .
Якби ***** захопив Україну і Молдову , Захід би швиденько наклав у штанці , плазував би перед ним і просив би їх сіятєльство змилуватись і не йти далі в Європу , відсуваючи НАТО - до кордонів 1997 року , як того вимагав від альянсу ***** . Пиня б зараз із Заходу - " вив вірьовки " , а ви там всі тремтіли б від жаху .
А стосовно снарядів . Де і коли в нас були такі потужності щоб клепати стільки снарядів , щоб їх вистачало на війну з мордором . ?? Ну де ?? Ти уявляєш масштаб ? Все НАТО , з ресурсами - в десятки разів більшими від України , і в десятки разів потужнішою промисловістю , до цих пір ( вже півтора роки ) не може забезпечити випуск необхідної кількості БК . Тому й їздять по всьому світу , скупляють снаряди для ЗСУ , то в Кореї , то в Ізраїлі , то в Пакистані . А ти пред'являєш претензії до - України , що вона мовляв - не може сама себе забезпечити зброєю і бк .
І ще раз стосовно Залужного - він не ниє , не цієї мели дурні . ! Він просто попереджує що йому пох , і він - буде звільняти Україну незалежно від того , буде Захід постачати ЗСУ зброю , чи ні . Дійшло ?
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16.07.2023 16:07 Ответить
Офігеть ! Тобто ти зараз видав теж саме шо і Зеля , тільки він трохи діпломатичніше :
Скажи мені одне - якого хроняки , ви там на Заході думаєте що робите нам якусь послугу , надаючи зброю ?? Ви що там , подуріли всі ? Та це ваш святий обов'язок , якщо на те пішло .!! Україна зараз веде війну з країною , яка десятки років клепала зброю і готувалась до війни з НАТО . !! З вами тобто . !!
Це Україна вам робить послугу , тим що чинить опір східній орді , в результаті чого НАТО , яке ще пару років тому - ледве дихало ,отримало час на те щоб прийти до тями , оцінити загрозу і почати всерйоз озброюватися
А потім він шмаркля , а ти пацан правельний?
А на рахунок снарядів , то тільки зараз зміг зрозуміти ?Не ти з твоїми друзями порохоботами чихвостили Зелю що він не виготувляв снярядіві тому ху ло напало? На якому заводі і якими потужностями? Певно на тому що Петя збудував?
А стосовно снарядів . Де і коли в нас були такі потужності щоб клепати стільки снарядів , щоб їх вистачало на війну з мордором . ?? Ну де ?? Ти уявляєш масштаб ? Все НАТО , з ресурсами - в десятки разів більшими від України , і в десятки разів потужнішою промисловістю , до цих пір ( вже півтора роки ) не може забезпечити випуск необхідної кількості БК
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16.07.2023 22:53 Ответить
Навпаки , це Зе видав - те про що я думаю ..

Не ти з твоїми друзями порохоботами чихвостили Зелю )) ні - не я .
Ти мене з кимось плутаєш .

Я вже сто разів тут говорив - я як прихильник Порошенка , ще з початку війни , повністю притримуюсь його позиції , і позиції партії ЄС , тобто - під час війни з зовнішнім ворогом ( з паРашою ) , з владою власної країни , а конкретно з Зє - не воюю . Хоча й кортить нагнути їм " триповерхових "- по матушкє . Не хочу давати кацапні привід для радості . А русняві , на те що ми тут всі перегризимось через дії своїх політиків , і досі - дуже розраховують . Тому й підливають постійно - " масла у вогонь " проводячи в соцмережах свої безкінечні іпсо ,, яких тільки дурень не бачить і не розуміє .
Для мене Зе не президент , а клоун ,, як був раніше так і залишився . Закінчиться війна , тоді я і скажу все що про нього думаю . І про нього , і про його корумповане оточення , і про його партію , в яку він протягнув таке лайно , яке гидко й паличкою торкати . І про все інше .
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16.07.2023 23:33 Ответить
Я вже сюди давно не заходив , переважно сидю в телеграм каналах . Після двох неділь з початку війни зайшов і побачив СРАЧ , якого не повинно бути під час війни , але дібіли шоколадні невгамовні !Я вже давно написав , що вони для мене як і кацвпи, приносять тільки розбрід. До речі , багато кацапні шефрувалися під ніками і типа підтримували порохоботів. Один такий спалився , коли написав"наші зараз в Лисичанску ...", коли він був вже як півроку окупованим! А до цого прямо такий ярий порохобот !Вже не помятаю нік , але дуже часто з являвся !
Тому мені гидко буває читати якісь коментаріі, постійно одне і теж саме : кацапня і порохоботи і мусолять теж саме , БОНЕВТІК, КРАДУТЬ,ХТО РОЗМІНУВАВ ЧОНГАР, ЧОМУ НЕ ВИРОБЛЯЛИ РАКЕТИ, НА АРТЕМІ МОГЛИ НАКЛЕПАТИ СНАРЯДИ НА ВСЮ ВІЙНУ , і в тому дусі.
В мене питання : кому ви дибіли підіграєте? Явно не на користь Україні!
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17.07.2023 00:07 Ответить
А Петя не клоун ? В нього в партіі коли він був презом всі були крестально чисті? Не сміши !
Як би ти до Зелі не відносився , але зараз з ним говорять світові лідери і аплодують парламенти і конгреси !Зараз його може звинуватити в небажані допомогти Україні і як найшвидше закінчити війну тільки повний довбень !
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17.07.2023 00:16 Ответить
А от ти - що ти зараз робиш ? Ти ж щойно говорив що тобі гидко на Цензорі через тутешній срач .. Кому підіграєш - пробуючи розвести цей самий - срач , кидаючи каміння в Порошенка .?
Я тобі вже сказав - я під час війни з ****** , не воюю - ні з Зєльою , ні з Юльою , ні з Петьою , ні Васьою ні з Марьіванною , ні з ким . Шо , все не доходить .?
Від*бися .
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17.07.2023 00:30 Ответить
Я тобі пояснив! Можливо ще дибіли , які розводять срач прочитають , та щось дійде до них, хоча сумніваюсь !
Це "Бахмутський Демон" написав :
Злякалися цифри 100 тисяч м'яса? Страшно, да? А їх на Сході 180 тисяч. А дофіга на Півдні. А чого вам страшно? У вас же вибори? У вас же розбірки хто зелебобік, а хто порохобот, кому продався Маркус і з ким тепер Реддіс. Такий він чи вже теж продався. Хто патріотичний військовий, а хто зрадник-військовий. Все ж круто там у вас, скоро вибори, підете голосувати, не бійтеся там, все ж так просто, стадіони, барабани, тендери, шмендери, машини. По Сумщині не стріляють, Чернігівщині теж, цього нема - це все матриця, ми вже в Мелітополі, Херсон не обстрілюють, можна поливати один одного лайном і готуватися до виборів, час настав. Каховська Гес стоїть, половина Півдня не окупована, зерно сіється, давайте шукати зрадників і героїв.
Як же мене це дістало. Може хоч ця цифра, якою сьогодні бомбанув здається Череватий вас поверне з неба на землю. Вибори, скандали, страсті, розслідування. Реальність, ми воюємо, маємо виграти.

Дістали такі кончені
А срач почали як я і писав раніше , через дві неділі після початку війни твої однодумці , петелюби довбані!
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18.07.2023 22:19 Ответить
НАТО перешло на высокоточные снаряды (ВТО). Обычные снаряды только специальные или из старых запасов. ТО, что раньше решалось обычными артиллерийскими снарядами, сейчас решается за счет авиации. Но у вас таких денег просто нет. Вам нужны обычные (наряду с ВТО) снаряды и мины. И в огромных количествах. Мины частично для вас Болгария делает (там был раньше завод - они его вновь запустили). Но вы мины и снаряды и сами делать вполне в состоянии (воровать меньше надо). Повторяю еще раз: корпус снаряда изготавливается на 3-х станках конца 19 - начала 20 века (токарный, фрезерный и сверлильный). Они в любой школе есть (в СССР их на уроках труда осваивали). Гильзы, конечно, придется частично покупать, частично по новой использовать. Взрыватели тоже сложная штука (и дорогая). Их покупать надо. Пороха - покупать. ВВ - сами делать можете (элементарно). Собирать выстрелы - сами можете. Это всё-равно дешевле, чем закупать. Неужели непонятно? Неужели непонятно, что наладить производство снарядов - ваш прямой интерес. Кровный. В прямом смысле - он кровью ваших солдат оплачивается. Не желаете? Платите кровью.
И еще, чтобы понятно было: Украина никому услуги не оказывает. Она действует, прежде всего, в своем интересе. А если и оказывает услугу, то это услуга такого рода за который не платят (историю подучи на досуге: как союзники отплатили РИ за её усилия в 1 МВ?).
И последнее: я в РФ живу (это анонимайзер)
Прочие тезисы даже и не разбираю по причине их детской непосредственности (ты, кажется, давненько на сайте - повзрослей уже ).
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17.07.2023 14:37 Ответить
Та шо ти кажеш , взрослий мля ?
А то я не знаю яка у НАТО зброя ,, високоточна чи ні . Ну ти прям Колумб ,, "Америку відкрив" мені .
Ще раз тобі кажу - ми дєлаєм снаряди , вже рік як - дєлаєм , а ти все спав , а тепер проснувся і давай мені тут розказувати казочки Г К Андерсена ..!!
Розумієш , чи знову - ні . ?? Дєлаєм на скільки вистачає потужностей , і в нас немає зараз їх явного дефіциту ,, хоча звісно - хотілося б ще більше .
Звісно ж нам допомагає Захід , бо в нас таких потужностей немає щоб забезпечувати потреби фронту повністю . А високоточні снаряди Захід постачає 100 % , бо в нас ніколи їхнього виробництва й не було .
Ви кацапи - теж , до речі , себе забезпечити бк не в змозі ,, вам допомагає снарядами іран , Китай , бацька всея бульбашії та інші диктатори .
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17.07.2023 18:36 Ответить
Ух ты, *****-колотить...
"Сейчас Запад активно помогает Украине оружием, чтобы противостоять России. Наша страна не только просит, но и производит собственное оружие. Так, государственный оборонный концерн показал первые снаряды калибра 152 миллиметра украинского производства" (Униан 30.11.22). Это через 8 месяцев войны... Ну, нормально. Потом-то скорость нарастили? Нарастили: некоторые вон, даже подчеркивают, как они делают.
"В июне Украина https://www.unian.net/weapons/152-mm-snaryady-v-ukraine-harakteristiki-***********-video-12062307.html изготовила минометных и артиллерийских снарядов больше, чем за весь прошлый год" (там же 09.07.23).
Сколько? А мы посчитаем (у нас ведь калькулятор есть).
По опыту ведения б/д, сейчас ежедневно расходуется около 5-8К снарядов ежедневно (в начале войны РФ расходовала до 30К в день (в день, карл !!!)). Т.е. расход около 20К в месяц. Или 250К в год.
США производили около 15К ежемесячно. К 25 году хотят нарастить до 90К ежемесячно. Т.е. сейчас производят около 250К в год.
Т.е. 15К в месяц вам поставляют, 5К вы производите.
Это много или мало?
Производство в РФ сейчас (увеличили в двое с 02.22) где-то 60К в месяц (700К в год). Переснаряжение старых - еще где-то 1М в год.
Вопрос: соотношение производства в 5К и 60К в месяц, это производство или издёвка?
Вернись в школу и изучи возможности калькулятора.
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17.07.2023 19:53 Ответить
Фух-х !! Та йди ти нах , разом зі своїми снарядами , кацапидло недорізане .! Ще й тупе . Обрид вже .
Ти йому про одне кажеш , а воно меле про зовсім інше . Чому ви всі такі й.бнуті , касапи . ? У вас це в генах ?
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17.07.2023 20:13 Ответить
На тебе, дурилка картонная, читай.

Почитай, и иди галоперидола прими. Тупорылый.
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21.07.2023 18:59 Ответить
Не гони на Залужного, нєдарозумєніє
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16.07.2023 09:41 Ответить
вся влада України за останні 30 років була слухняна і сумлінно виконувала все, що вкаже і захід, і мосКАЛі - і роззброїлась, і здала стратегічну авіацію, і навіть ядерні бомби, і наївно думала, що і захід, і мосКАЛі дотримаються своїх обіцянок, а воно он як вийшло....

ТО ЯКІ ВЗАГАЛІ МОЖУТЬ БУТИ ПРЕТЕНЗІЇ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ, ЯКА ЗАВЖДИ ВИКОНУВАЛА ЗАБАГАНКИ ТАК ЗВАНИХ "ПАРТНЕРІВ"???
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16.07.2023 10:40 Ответить
Українська влада слухала, що скаже Захід? А це з якого анекдоту?
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17.07.2023 04:45 Ответить
Ти не розумієш просту річ: Захід дає РІВНО СТІЛЬКИ зброї, щоб якомога довше тлів конфлікт між Росією і Україною, щоб якомога довше працювала м'ясорубка. Виходячи з цієї позиції, Путін для Заходу і США зокрема- це "золотой мальчик", це знахідка і його треба було придумати, якби він не існував. Завдяки Путіну на військово-промисловий комплекс США і Заходу в цілому посипався золотий дощ замовлень на зброю. Заодно США і Захід прекрасно утилізують в Україні свою застарілу зброю, а також зброю СРСР, що залишилася на сході Європи.
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16.07.2023 11:51 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎16.‎07.‎2023

Головна проблема українського наступу - мінні поля противника (с)

Це зовсім не так. Головна проблема України і українського наступу - корумпований режим Зеленського.

Хроніка

09.‎07.‎2023 Міністерство оборони України ніяк не відреагувало на заявки ГШ ЗС України в грудні 2022 і квітні 2023 про необхідність виробництва мінних тралів для спорядження броньованої техніки.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 20.‎06.‎2023 За період з 01.01.2020 по 01.01.2022 з місць зберігання Державного резерву було списано і реалізовано як металобрухт 85 КМТ-7 (мінний трал, СРСР)
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16.07.2023 09:39 Ответить
добре, що "партнери" не бояться продавати через країни-прокладнки електроніку мосКАЛьні для ракет, які потім летять по Україні....
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16.07.2023 10:37 Ответить
А українські компанї не продають?
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17.07.2023 04:44 Ответить
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16.07.2023 12:16 Ответить
При всем уважении к Залужному и ВСУ это только слова хотя и хорошо сказанные, за почти полтора года что только не говорили нам
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16.07.2023 14:41 Ответить
Щось балановим запахло…
Один 3.14 здьож…!!!!
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16.07.2023 16:15 Ответить
Залужному RESPECT 💯
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16.07.2023 17:00 Ответить
НА НОЖІ! ОКУПАНТИ ПОВИННІБУТИ ЗАРІЗАНІ НОЖАМИ, бо вони свині!
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16.07.2023 17:57 Ответить
Україна ніколи не буде в безпеці, поки Крим окупований. Це - база.

Боятися звільняти Крим - значить, що весь спротив був марний. Російський Крим - гарантована нова агресія і війна якщо не сьогодні, то завтра.

Коли генерал Валерій Залужний каже, що його ніхто не зупинить на території ворога, він каже передусім про Крим, який багато хто намагається винести за дужки. Бо ж це улюблена цяцька Путлєра, і можуть бути наслідки.

Так, наслідки можуть бути. Кожен, хто пішов у ЗСУ, знав про наслідки такого кроку, але все одно пішов
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16.07.2023 19:25 Ответить
Сам Залужный территорию РФ отчего-то не атакует. Тольк на минные поля.
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16.07.2023 22:36 Ответить
Одне ясно-Залужний в цілому правильно робить,але з західними партнерами треба дружити,а не шукати суперечки на рівному місці,що і продемонстрували зе і ермак,один твітом,другий-прямою суперечкою.Бо Захід може обійтись,а Україна без Заходу-ні.
Якщо гіпотечно уявити,що Захід перестав постачати озброєння,за тиждень-два кацапи саме перше,то перекривають західні кордони і дальше до кінця диктують свої умови.
І всі дипломатичні негаразди і скандали-із за того,що мзс керує не кулеба,а ермак.
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16.07.2023 22:46 Ответить
Чи це слова розпачу?
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17.07.2023 04:41 Ответить
Як видається,"вбивати" не повинно бути самоціллю полководця.
Самоціллю повинне стати ПЕРЕМОГА,а через які методи має стати ПЕРЕМОГА-діло десяте.
Існує і блискавична ПЕРЕМОГА,і ПЕРЕМОГА без єдиного вистрілу.
Суто "вбивати"-це мало би бути,скоріше,самоціллю для групи снайперів і т.д.
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17.07.2023 10:01 Ответить
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