Залужный: На войне врага можно и нужно убивать на его территории. Если наши партнеры боятся использовать их оружие, мы будем убивать своим

Если партнеры боятся передавать Украине оружие, которое может быть использовано для ударов по территории страны-агрессора России, Украина будет применять оружие своего производства.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post, опубликованном в пятницу, 14 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

WP пишет, что генерал вынужден добиваться успеха на поле боя в ситуации, когда поставки боеприпасов Украине ограничены и российские оккупанты часто в день выстреливают в три раза больше снарядов, современные западные истребители не появятся на поле боя до следующего года, а западные союзники не хотят, чтобы Украина использовала ракеты большой дальности и другое вооружение для ударов по территории России, опасаясь "эскалации". Поэтому Залужный использует оружие украинского производства, сказано в материале.

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"Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне там ничего нельзя делать. Почему? Потому что Путин… применит ядерное оружие? Детям, которые умирают, все равно. Это наша проблема, и нам решать, как убивать этого врага. На войне на его территории можно и нужно убивать. Если наши партнеры боятся использовать их оружие, мы будем убивать своим. Но ровно столько, сколько необходимо", — подчеркнул он.