Гарантии НАТО показывают Путину, что он не переживет Украину, - Блинкен

Долгосрочные обязательства Украины, которые мировые лидеры согласовали на саммите НАТО в Вильнюсе, могут быть самым эффективным способом убедить российского диктатора Путина в том, что он не выиграет войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в индонезийской Джакарте, передает CNN.

По мнению Блинкена, обязательства стран НАТО "могут быть лучшим способом убедить Владимира Путина в том, что он не сможет каким-либо образом продержаться дольше Украины и десятков стран, поддерживающих Украину". Госсекретарь США также сказал, что это может быть "быстрым способом покончить с войной".

"Пока он (Путин) продолжает верить, что каким-то образом победит, он, вероятно, будет продолжать. Его нужно убедить в том, что он ошибается. Долгосрочные обязательства по безопасности Украины, ее экономическое благосостояние, а также гуманитарная помощь, вероятно, является лучшим способом этого добиться", - считает Блинкен.

Он добавил, что на Западе не видят никаких признаков того, что страна-террорист Россия готова положить конец развязанной ею войне.

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