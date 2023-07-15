Гарантии НАТО показывают Путину, что он не переживет Украину, - Блинкен
Долгосрочные обязательства Украины, которые мировые лидеры согласовали на саммите НАТО в Вильнюсе, могут быть самым эффективным способом убедить российского диктатора Путина в том, что он не выиграет войну против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в индонезийской Джакарте, передает CNN.
По мнению Блинкена, обязательства стран НАТО "могут быть лучшим способом убедить Владимира Путина в том, что он не сможет каким-либо образом продержаться дольше Украины и десятков стран, поддерживающих Украину". Госсекретарь США также сказал, что это может быть "быстрым способом покончить с войной".
"Пока он (Путин) продолжает верить, что каким-то образом победит, он, вероятно, будет продолжать. Его нужно убедить в том, что он ошибается. Долгосрочные обязательства по безопасности Украины, ее экономическое благосостояние, а также гуманитарная помощь, вероятно, является лучшим способом этого добиться", - считает Блинкен.
Он добавил, что на Западе не видят никаких признаков того, что страна-террорист Россия готова положить конец развязанной ею войне.
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І сто разів дякую Бену !
в Києві мають бути вулиці Блінкіна, Воллеса, Джонсона, Байдена, Дуди....
Для гордості треба мати силу, як Польща, а не красти
Навіть шашлик на майськіє замаринували!
підтримка та гарантії, як на мене, краще -
їх можна потримати в руках і навіть постріляти
Реєстрація: 12.07.2023
Рашкованские ракеты прилетают по любой школе, сараю, заводу и порту, а вот по правительственному кварталу ни в какую, при том что на камеры Пиня декларирует что Зеленский такой плохой, наркоман, и вообще пуська бятая.
Я могу понять когда экономика воюющей страны катится вниз. Тарифы там, все дела.
Но когда происходит столько факапов неэкономического характера, которые называются одним словом "саботаж" - это уже не теория заговора, это считай доказательства преступного умысла. Вопрос только в соучастниках.
Пу не просто не напал, Пу купил и на правах нового хозяина заехал. А мы помешали сделке, и нам, народу Украины, сейчас мстят с двух сторон, и оба Вовы, что как бы намекает: один физически ракетами, второй юридически законами.
а це якось відміняє те, що є інші люди, яки поводять себе дуже недобре?
А яка, на вашу думку, мала бути реакція країн-партнерів після заяв найвеличнішого напередодні?
У мене стійка думка складається, що допомога Україні надходить не завдяки, а всупереч діям "небожителів" з печерських пагорбів. І результат Вільнюсу не такий, яким міг би бути (звісно, що на прийняття чи якийсь "чіткий графік" розраховували лише повні дурні), але те, що Україна отримала в кінцевому варіанті - результат тих самих заяв (негативні наслідки), дій ЗСУ на фронтах і українців в тилу (позитивні).
Тому, як на мене, звинувачувати когось у власних "прає@алі" - немає сенсу...
Так бы сказал Черчилль, так бы сказала Тетчер, так бы сказал Рейган, так бы сказал Кеннеди, так бы сказал Сталин и даже Хрущев.
С вероятностью 90% РФ свалила бы, даже сохранив лицо Пу, с вероятностью думаю 9.5% пришлось бы немного попинать рузких, и 0.5% что началась бы третья мировая.
Але для того рішення не слабкий дідусь був потрібний, а саме велика постать якої не має. Якщо він не зробив це тоді, то зараз і поготів....
навіть умовне запрошення дати побоялися...
Бо він наляканий членством України в альянсі.
Порівняйте повеінку зезидента по дороі і у першой день з повеінкою на другий,після того,як за лаштунками, його натовкли мармизою у його власне лайно!
Я лише написав те,що знайшов у стрічках новин західних змі.
Здається це почали усвідомлювати навіть фани зезидента
здається він був в команді клінтона тоді
Думаєте Блінкен мав розгледіти в нас цей потенціал ?
Навіть деяка трампістська шльондра перескочила з канадського VPN на нідерландський і продовжує свою кремлядську маячню.
Після всіх невдач на полі бою, у кацапів все одно залишається найбільша в світі кількість ядерних боєголовок, а ваша маячня про те, що паРаша їх не застосує, нагадує маячню Zеленського, що кацапи не нападуть. Влада цивілізованих країн робить те, що хоче більшість їх громадян. Будь ласка, спробуйте поспілкуватись з громадянами тих же США, розкажіть їм з диванів, які вони сцикуни і як не треба боятись ядерної війни - про це Воллес і казав, що українці мають більше дякувати і менше пu3gіти.
ЛОХторат слухє тб,електорат дивиться,і запам'ятовує дії влади!
Всё что УБЕДИТ ху..ло это ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ и хорошо бы ещё наёмники-добровольцы из стран НАТО. А не сопли про " гарантии". Видели мы эти "гарантии" ещё в Будапеште.