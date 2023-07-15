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Гарантии НАТО показывают Путину, что он не переживет Украину, - Блинкен

блінкен

Долгосрочные обязательства Украины, которые мировые лидеры согласовали на саммите НАТО в Вильнюсе, могут быть самым эффективным способом убедить российского диктатора Путина в том, что он не выиграет войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в индонезийской Джакарте, передает CNN.

По мнению Блинкена, обязательства стран НАТО "могут быть лучшим способом убедить Владимира Путина в том, что он не сможет каким-либо образом продержаться дольше Украины и десятков стран, поддерживающих Украину". Госсекретарь США также сказал, что это может быть "быстрым способом покончить с войной".

"Пока он (Путин) продолжает верить, что каким-то образом победит, он, вероятно, будет продолжать. Его нужно убедить в том, что он ошибается. Долгосрочные обязательства по безопасности Украины, ее экономическое благосостояние, а также гуманитарная помощь, вероятно, является лучшим способом этого добиться", - считает Блинкен.

Он добавил, что на Западе не видят никаких признаков того, что страна-террорист Россия готова положить конец развязанной ею войне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К странам G7, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности для Украины, присоединились еще шесть государств, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

НАТО (10176) путин владимир (31651) гарантия (154) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+16
Дякую, Тоні!
І сто разів дякую Бену !

в Києві мають бути вулиці Блінкіна, Воллеса, Джонсона, Байдена, Дуди....
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15.07.2023 01:27 Ответить
+14
Ху@ ло скоріше здохне , чим виграє війну в нашій краіні 😡
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15.07.2023 01:08 Ответить
+14

А яка, на вашу думку, мала бути реакція країн-партнерів після заяв найвеличнішого напередодні?
У мене стійка думка складається, що допомога Україні надходить не завдяки, а всупереч діям "небожителів" з печерських пагорбів. І результат Вільнюсу не такий, яким міг би бути (звісно, що на прийняття чи якийсь "чіткий графік" розраховували лише повні дурні), але те, що Україна отримала в кінцевому варіанті - результат тих самих заяв (негативні наслідки), дій ЗСУ на фронтах і українців в тилу (позитивні).
Тому, як на мене, звинувачувати когось у власних "прає@алі" - немає сенсу...
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15.07.2023 01:36 Ответить
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Довгострокові зобов'язання щодо України, які світові лідери погодили на саміті НАТО у Вільнюсі, можуть бути найефективнішим способом переконати російського диктатора Путіна в тому, що він не виграє війну проти України. Джерело:
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15.07.2023 01:03 Ответить
Ну, тролі нічної зміни, давайте до роботи, ведмедчук дарма гроші не заплатить !
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15.07.2023 01:10 Ответить
Ти вже приступив.
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15.07.2023 01:13 Ответить
Дякую, Тоні!
І сто разів дякую Бену !

в Києві мають бути вулиці Блінкіна, Воллеса, Джонсона, Байдена, Дуди....
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15.07.2023 01:27 Ответить
А дэ гордость мудрого народа, бубочка, он же единственный в мире, кто на них тупо наезжал... Дурдом "солнышко" парализован, не может даже пыхнуть в сторонке.
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15.07.2023 07:30 Ответить
Гордістью запили майскіє шашличкі!
Для гордості треба мати силу, як Польща, а не красти
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15.07.2023 08:44 Ответить
А ми вже як готувались!
Навіть шашлик на майськіє замаринували!
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15.07.2023 09:54 Ответить
Гітлер і путін теж були "людиною року".
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15.07.2023 10:57 Ответить
И проспект дедушки Маккейна…притом сразу после победы
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15.07.2023 11:35 Ответить
У вас апендицит? Ну, давайте прикладіть подорожник... Що, не помагає? Ну, я вам дам два листки подорожника. Точно поможе! ( стратегія НАТО щодо допомоги Україні 🤷😤)
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15.07.2023 01:07 Ответить
Это Вы в точку. Туше.
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15.07.2023 03:00 Ответить
Уже тіс 20 кацапофф сдохли ат падарожніка
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15.07.2023 05:11 Ответить
У Вас мабуть понос.
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15.07.2023 07:05 Ответить
....ЗЄльоний 😢
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15.07.2023 08:45 Ответить
Хотілось би дізнатись стратегію нашої влади. Невже закупівлі продовольства для армії про трикратній ціні, повний колапс укроборонпрому і шалена корупція - це все, на що вона здатна?
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15.07.2023 07:59 Ответить
Йолупе , без допомоги НАТО ти б зараз воював асфальтом та шашликами.
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15.07.2023 10:21 Ответить
Он в любом случае бы не воевал….с помощью или без…свою задачу они выполнили…выбрали колени перед куйло и какаяразница. Просто эти 73% малоросов для кого Украина продажная порноактриса….не готовы были что ИХ САМИХкуйло также убивать будет как и украинцев.
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15.07.2023 11:43 Ответить
Ху@ ло скоріше здохне , чим виграє війну в нашій краіні 😡
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15.07.2023 01:08 Ответить
разом із демократичним світом нас - Золотий міліард !
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15.07.2023 01:22 Ответить
помиляєтесь, саме воно не здохне... швидше за все його скоріше втоплять в тому сікрєтному чумадані ну або табакеркою.. )
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15.07.2023 01:56 Ответить
... або шарфиком, акбо канделябром, або подушкою, чи новичком... Або пыня уже ... четвертый год в морозилке для жмуров, чекае официоза ( пока двойники за вiком тоже не виздихають.
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15.07.2023 07:37 Ответить
Украинцы продинамили свою оборону, а с 24го стали просить, хамить и красть больше. Не все, около 73%
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15.07.2023 01:24 Ответить
вам шашечки запрошення до вступу в НАТО чи військова підтримка НАТО ?

підтримка та гарантії, як на мене, краще -
їх можна потримати в руках і навіть постріляти
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15.07.2023 01:25 Ответить
три дні як з передка ?



Реєстрація: 12.07.2023
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15.07.2023 01:40 Ответить
жертву, по рукам і ногам вяже нечисть за котру в 19-му проголосувало 73% довбнів таких як ти.
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15.07.2023 07:12 Ответить
Уроди - це кацапи, які напали на Україну.
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15.07.2023 01:25 Ответить
Кацапы не нападали, а зашли в гости по приглашению президента Украины А. Ермака
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15.07.2023 01:30 Ответить
не виключено. ніхто ж не знає, що було в Омані. тільки здогадки можуть бути. проте якщо була зустріч в Омані тайком від наших західних партнерів, то очевидно, що на такій зустрічі нічого хорошого для українців не обговорювалося.
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15.07.2023 01:52 Ответить
Да брось. Ты сам-то веришь в совпадения ?
Рашкованские ракеты прилетают по любой школе, сараю, заводу и порту, а вот по правительственному кварталу ни в какую, при том что на камеры Пиня декларирует что Зеленский такой плохой, наркоман, и вообще пуська бятая.

Я могу понять когда экономика воюющей страны катится вниз. Тарифы там, все дела.

Но когда происходит столько факапов неэкономического характера, которые называются одним словом "саботаж" - это уже не теория заговора, это считай доказательства преступного умысла. Вопрос только в соучастниках.

Пу не просто не напал, Пу купил и на правах нового хозяина заехал. А мы помешали сделке, и нам, народу Украины, сейчас мстят с двух сторон, и оба Вовы, что как бы намекает: один физически ракетами, второй юридически законами.
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15.07.2023 02:43 Ответить
пу не купил, пу отсосал. и отсосет еще больше. а на счет ракет. а на счет ракет. ну как бы в Киеве весьма неплохое ПВО имеется. никто ж не знает точно куда эти ракеты летят по Киеву, поскольку их там все сбивают.
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15.07.2023 02:56 Ответить
так,
а це якось відміняє те, що є інші люди, яки поводять себе дуже недобре?
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15.07.2023 01:32 Ответить
вони можуть поводити себе ще гірше. якщо їх обсирати. Воллес на саміті не натякнув, а навіть прямо сказав, що потрібно менше нагліти і бикуваи і бути більш вдячними за допомогу, яку надають західні партнери-союзники.
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15.07.2023 01:48 Ответить
він не вибачався. він просто розшифрував свій вислів. а вибачався за кулісами Вова за своє бикування, де йому теж за кулісами влаштували обструкцію. на наступний день був шовковий і дуже всім вдячний.
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15.07.2023 02:35 Ответить

А яка, на вашу думку, мала бути реакція країн-партнерів після заяв найвеличнішого напередодні?
У мене стійка думка складається, що допомога Україні надходить не завдяки, а всупереч діям "небожителів" з печерських пагорбів. І результат Вільнюсу не такий, яким міг би бути (звісно, що на прийняття чи якийсь "чіткий графік" розраховували лише повні дурні), але те, що Україна отримала в кінцевому варіанті - результат тих самих заяв (негативні наслідки), дій ЗСУ на фронтах і українців в тилу (позитивні).
Тому, як на мене, звинувачувати когось у власних "прає@алі" - немає сенсу...
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15.07.2023 01:36 Ответить
в кінцевому варіанті Україна на саміті нічого не отримала. Хоч би зе і на коліна перед ними став. Фінал був би той же.
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15.07.2023 02:15 Ответить
що вона мала отримати? конкретно.
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15.07.2023 02:36 Ответить
Знаешь, вот я подумал. А представь ситуацию, что вчера на саммите этот Ссыкунберг сказал бы: господа, мы берем Украину в НАТО, через 7 дней вступает в силу 5-я статья, а 10 мин назад я отдал приказ о перебрасывании 400к солдат НАТО, 4500 томагавков, 20-ти подводных лодок и 500 самолетов на границы с Украиной и инструкциями ввода через 7 дней. Да, забыл упомянуть, все летательные аппараты в границах Украины на 1991 год буду сбиты".

Так бы сказал Черчилль, так бы сказала Тетчер, так бы сказал Рейган, так бы сказал Кеннеди, так бы сказал Сталин и даже Хрущев.

С вероятностью 90% РФ свалила бы, даже сохранив лицо Пу, с вероятностью думаю 9.5% пришлось бы немного попинать рузких, и 0.5% что началась бы третья мировая.
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15.07.2023 02:51 Ответить
я це завжди кажу. Але то треба було робити до 24.02.22. Так щоб можна було кацапам планово згорнути "навчання" і повернутися додому з перемогою що злякали НАТО.
Але для того рішення не слабкий дідусь був потрібний, а саме велика постать якої не має. Якщо він не зробив це тоді, то зараз і поготів....
навіть умовне запрошення дати побоялися...
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15.07.2023 03:04 Ответить
перестань фантазировать. или бредить. Столтенберг не решает за все страны-члены НАТО. они Швецию уже более года принять все не могут в НАТО. при том, что на территории Швеции не идет война.
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15.07.2023 03:12 Ответить
ATACMS, как минимум. Если НАТА, не хочет зеленый коридор до Польши.
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15.07.2023 02:56 Ответить
НАТА или Анжела. Духа воинов у них нет.
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15.07.2023 02:58 Ответить
у нас уже есть шторм и скальп. и атакамс на подходе.
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15.07.2023 03:14 Ответить
Було запрошеня,його відкликали,і навіть апрошеня на саміт торохи не скасували пісюністу!
Бо він наляканий членством України в альянсі.
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15.07.2023 10:34 Ответить
не було запрошення
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15.07.2023 15:28 Ответить
А от деякі західні змі мають іншу думку! Було запрошеня приєднатися до НАТО піся виконаня певних умов. Чи про "п'яту колону" зі стелі впало? У черновому варіанті.
Порівняйте повеінку зезидента по дороі і у першой день з повеінкою на другий,після того,як за лаштунками, його натовкли мармизою у його власне лайно!
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15.07.2023 16:13 Ответить
не маніпулюйте. Текст затвердили який і був готовий задовго до всіх подій. Ніякого запрошення там не було
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15.07.2023 16:19 Ответить
Маніпулює марафет чи марафон,який навіть не прохопився про "5колону" за наявності якої навіть гра на роялі без рук співаючи "у курскАвА вАкзала" зелі не допоможе.
Я лише написав те,що знайшов у стрічках новин західних змі.
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15.07.2023 18:55 Ответить
була згадка про можливе запрошення. Це ні про що. Її благодєтелі залишили. Якщо вам стало краще після неї - ок))
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15.07.2023 23:09 Ответить
Мені стане краще коли зелезадий буде у в'язниці,бо поки він є - України а ні в НАТО,а ні в ЄС НЕ буде.
Здається це почали усвідомлювати навіть фани зезидента
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16.07.2023 11:05 Ответить
обнулений бункерний завжди молодий і безсмертний поки що
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15.07.2023 01:34 Ответить
Якщо обісрався, не треба про це кричати. Впораємося без тебе.
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15.07.2023 03:20 Ответить
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15.07.2023 03:16 Ответить
це той самий блінкен що готував будапештський меморандум ?

здається він був в команді клінтона тоді
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15.07.2023 03:49 Ответить
То і що. Ми були для них ворогами як і парашники. Ми самі не знали хто ми і що хочемо, не могли ментально відірватись від срасєї.
Думаєте Блінкен мав розгледіти в нас цей потенціал ?
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15.07.2023 08:41 Ответить
Зараз дуже важниве питання про Zе гнід
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15.07.2023 04:51 Ответить
Після таких заяв цей дебіл ще лише затятішим стає....
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15.07.2023 06:51 Ответить
Блінкен ще раз підтвердив, що Захід не хоче поразки росії. Він хоче "переконати пуцина, що той не переможе", але не хоче, щоб пуцин програв. Тобто ті ж страхи, що і перед розпадом совка. Це помилкова стратегія, двохсотрічні танці на граблях - рятування кацапів від розпаду. То грішми, то технічною допомогою, то військовою, то банальною їжею. Натомість кацапи, оживши, знову беруться за старе - агресію, анексію, грабунки і вбивства.... Звичайео, ми вдячні Заходу за допомогу. Бо завдяки власній недалекоглядності, лінивству, любові до халяви і переконанням, що всі нам винні і хтось вирішить наші проблеми за нас, обираємо відповідних керманичів, які в обмін на залявний газ віддають ядерну зброю і ракетоносії, не дбаючи про безпеку скорочують армвю і розпродають озброєння, підписують з кацапами різні договори про дркжбу!!!! Щоб бути сильними, потрібно бути справді незалежними. В тому числі і від західної допомоги, яку можуть дати, чи не дати, чи давати в таких обсягах, щоб ми ркхались у руслі чудих інтересів. Всі роки нашої Незалежності наші керманичі їздять по саітк з простягнутою рукою, випрошуючи як не зброю, то грошей "дайте нам, бо ми бідні, дацте нам, бо ми дурні". А потім тішимось, коли дають, бо з цього можна ще красти. Я по доброму заздрю Ізраїлю, Південній Кореї, Японії, які для Заходу є рівноправними партнерами. Якв отримують від Заходу бпжане тому, що мають що віддати взамін. Ми не мажмо морального права ображатися на Зазід за недостатню допомогу. Просто тому, що Зазід нам дійсно нічого не винен. І в наших проблемах винні ми самі. І тому ми дякуємо за те, що отримуємо хоча б необхідне, яке просити не мали б, а мали виробляти самі.
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15.07.2023 07:12 Ответить
Сміливі вояки з диванів продовжуть закликати НАТО "не сцяти"
Навіть деяка трампістська шльондра перескочила з канадського VPN на нідерландський і продовжує свою кремлядську маячню.

Після всіх невдач на полі бою, у кацапів все одно залишається найбільша в світі кількість ядерних боєголовок, а ваша маячня про те, що паРаша їх не застосує, нагадує маячню Zеленського, що кацапи не нападуть. Влада цивілізованих країн робить те, що хоче більшість їх громадян. Будь ласка, спробуйте поспілкуватись з громадянами тих же США, розкажіть їм з диванів, які вони сцикуни і як не треба боятись ядерної війни - про це Воллес і казав, що українці мають більше дякувати і менше пu3gіти.
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15.07.2023 09:06 Ответить
НАТО не "ссить"! Ссить Зеленський,ссуть його слуги,і ссуть саме Ураїни в НАТО,ЄС!
ЛОХторат слухє тб,електорат дивиться,і запам'ятовує дії влади!
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15.07.2023 10:29 Ответить
А вже треба боятися 1кг. бумаги на якої нічого не має, ну да якщо впаде на голову буде боляче, але можна відійти і будеш цілим
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15.07.2023 10:03 Ответить
Які "гарантії" побачив автор? Навіщо дурити лохторат,якому і так марафетом з тб.остані мізки вибили!
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15.07.2023 10:25 Ответить
Проблема в том, что ***** беспокоит не победа в войне, а сохранит он свою власть или нет. Поражение может привести к потере власти, а может не привести.
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15.07.2023 10:53 Ответить
Довгострокові показують тільки одне - який сцикливий і хитровимаханий "захід"!
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15.07.2023 11:00 Ответить
"Его нужно убедить в том, что он ошибается" Ну не думали что и Блинкин такой долбо...б
Всё что УБЕДИТ ху..ло это ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ и хорошо бы ещё наёмники-добровольцы из стран НАТО. А не сопли про " гарантии". Видели мы эти "гарантии" ещё в Будапеште.
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15.07.2023 11:20 Ответить
Да уж!
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15.07.2023 11:22 Ответить
Прийде час і кремлівський параноїк-путін невдовзі здохне ,переконувати маніяка не робити злочинів то марна справа , таких виродків треба знищувати або судити і довічно ізолювати..
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15.07.2023 12:37 Ответить
Коротка інформація про суть звіту спеціальної групи міністерства фінансів США по аналізу бюджетно-фінансового стану України прочитана президентом Байденом після прильоту до Європи, ледве не стала причиною відкликання США своєї згоди на запрошення України до НАТО. Ситуацію врятувало втручання держсекретаря Блінкена, який по телефону (...) вмовив Байдена не робити цього. Після повернення в США Байден відмінив пресс-конференцію по результатам саміту.Головна нарада по питанню відбудеться після повернення Блінкена. (с)
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15.07.2023 12:43 Ответить
 
 