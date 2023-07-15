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В обращение вводят новые банкноты номиналом 1000 грн

гроші,1000

С 20 июля в обращение вводят новые банкноты номиналом 1000 грн. На них будет подпись действующего главы Нацбанка Андрея Пышного.

Об этом сообщили в Национальном банке, передает Цензор.НЕТ.

"Национальный банк с 20 июля 2023 выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 гривен образца 2019 года - с подписью главы Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска", - говорится в сообщении.

Эти банкноты будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска. Их обязаны принимать все физические и юридические лица на территории Украины.

"Напомним, что в соответствии с законодательством Украины на банкнотах, вводимых в обращение в рамках планового выпуска, размещается подпись действующего главы Национального банка", - добавили в НБУ.

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Автор: 

деньги (934) НБУ (4836)


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Топ комментарии
+41
А це банкнота зеленого кварталу. Має обіг серед наркоманів.
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15.07.2023 13:25 Ответить
+23
Та вже вводьте дві тищі з фейсом Зеленського
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15.07.2023 13:22 Ответить
+21
В прошлом году дополнительно напечатали 400 млрд. гривен. За 5 лет Пороха с кризисом 2014-2016 - напечатали всего 86 млрд.
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15.07.2023 14:04 Ответить
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Кожен голова Нацбанку готує оновлення банкнот, щоб випустити їх зі своїм підписом.
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15.07.2023 15:05 Ответить
Раніше, памятаю,любий друк додаткових грошей визивав масу критикі дій влади в цілому і НБУ.Це був цунамі на каналах Г+Г і ахтетовсько--пінчуківських. А що зараз---хоть посміємся Бо при владі "нові обличчя" Прикро .що "сміємся" всі на кутні зуби.
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15.07.2023 15:25 Ответить
Платёжные автоматы будут принимать эти купюры, или будут отплёвываться ?
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15.07.2023 20:01 Ответить
Офіс простих рішень. Навіщо думати про економіку, якщо можна надрукувати гроші?
Нарешті кінець епохи бідності! Уря!
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16.07.2023 00:30 Ответить
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