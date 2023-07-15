С 20 июля в обращение вводят новые банкноты номиналом 1000 грн. На них будет подпись действующего главы Нацбанка Андрея Пышного.

Об этом сообщили в Национальном банке, передает Цензор.НЕТ.

"Национальный банк с 20 июля 2023 выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 гривен образца 2019 года - с подписью главы Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска", - говорится в сообщении.

Эти банкноты будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска. Их обязаны принимать все физические и юридические лица на территории Украины.

"Напомним, что в соответствии с законодательством Украины на банкнотах, вводимых в обращение в рамках планового выпуска, размещается подпись действующего главы Национального банка", - добавили в НБУ.

Читайте также: В НБУ раскритиковали отказ от наличных денег, с такой инициативой выступил Шурма: Противоречит базовым потребностям граждан