Житель Херсона погиб, пытаясь самостоятельно разобрать боеприпас, - ОВА

Житель Херсона погиб, когда пытался самостоятельно разобрать боеприпас.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вероятно, 59-летний мужчина распилил снаряд у себя в гараже. Тот сдетонировал, из-за чего херсонец получил ранения, несовместимые с жизнью.

Прокудин также напоминает, что разминирование территорий – это работа профессионалов, знающих, как безопасно решать такие ситуации.

"Поэтому, если увидели взрывчатку, не рискуйте, а обратитесь к спасателям или полицейским", - подчеркивает глава региона.

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