Житель Херсона погиб, пытаясь самостоятельно разобрать боеприпас, - ОВА
Житель Херсона погиб, когда пытался самостоятельно разобрать боеприпас.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вероятно, 59-летний мужчина распилил снаряд у себя в гараже. Тот сдетонировал, из-за чего херсонец получил ранения, несовместимые с жизнью.
Прокудин также напоминает, что разминирование территорий – это работа профессионалов, знающих, как безопасно решать такие ситуации.
"Поэтому, если увидели взрывчатку, не рискуйте, а обратитесь к спасателям или полицейским", - подчеркивает глава региона.
Топ комментарии
+4 Яр Холодний
показать весь комментарий15.07.2023 13:38 Ответить Ссылка
+3 Ol Ol #553754
показать весь комментарий15.07.2023 13:31 Ответить Ссылка
+2 Алекс Скела
показать весь комментарий15.07.2023 13:32 Ответить Ссылка
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Премію Дарвіна у студію!!!
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Невже треба було друзів зібрати?