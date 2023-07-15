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Новости
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Житель Херсона погиб, пытаясь самостоятельно разобрать боеприпас, - ОВА

херсонщина

Житель Херсона погиб, когда пытался самостоятельно разобрать боеприпас.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вероятно, 59-летний мужчина распилил снаряд у себя в гараже. Тот сдетонировал, из-за чего херсонец получил ранения, несовместимые с жизнью.

Прокудин также напоминает, что разминирование территорий – это работа профессионалов, знающих, как безопасно решать такие ситуации.

"Поэтому, если увидели взрывчатку, не рискуйте, а обратитесь к спасателям или полицейским", - подчеркивает глава региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харьковской области от взрыва боеприпаса, который перевозили на мотоцикле, один мужчина погиб, еще один получил ранение

Автор: 

боеприпасы (2374) взрывчатка (849) Херсонская область (4951)


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Топ комментарии
+4
Це ж треба! Прожить 59 років і не набраться розуму! Хоча не дивуюся! Найбільш самовпевнені - самі тупі Сьогодні сиділи з зятем і читали спілкування у групі грибників Деякі коментарі просто вбивають своєю тупістю! І це ж - та сама "робота з ************ Бо деякі гриби - як і міни! Смертельно небезпечні
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15.07.2023 13:38 Ответить
+3
розпилював снаряд у себе в гаражі Джерело:
===
Премію Дарвіна у студію!!!
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15.07.2023 13:31 Ответить
+2
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15.07.2023 13:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ну хоть получилось разобрать, а то из новости не понятно ?
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15.07.2023 13:30 Ответить
Розібрались всі. І снаряд і він сам...
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15.07.2023 13:53 Ответить
Рад тебя видеть. Давно не видел. Хорошо, что все норм!
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15.07.2023 13:55 Ответить
Я більше року на службі. Не завжди є вільний час і зв'язок.
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15.07.2023 16:28 Ответить
Земля бетоном
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15.07.2023 13:30 Ответить
розпилював снаряд у себе в гаражі Джерело:
===
Премію Дарвіна у студію!!!
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15.07.2023 13:31 Ответить
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15.07.2023 13:32 Ответить
Залізячник.
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15.07.2023 13:34 Ответить
Це ж треба! Прожить 59 років і не набраться розуму! Хоча не дивуюся! Найбільш самовпевнені - самі тупі Сьогодні сиділи з зятем і читали спілкування у групі грибників Деякі коментарі просто вбивають своєю тупістю! І це ж - та сама "робота з ************ Бо деякі гриби - як і міни! Смертельно небезпечні
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15.07.2023 13:38 Ответить
59 років а розуму на 5.
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15.07.2023 13:39 Ответить
більш ні буде намагатись,
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15.07.2023 13:39 Ответить
59 лет-а ума нєт,но тєпєрь уже і нє панадабіцца...
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15.07.2023 13:44 Ответить
А ті два курсанти в общазі - яких викладач заставив порох виковирювати .
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15.07.2023 13:45 Ответить
коли намагався самостійно розібрати ********* Джерело:
===
Невже треба було друзів зібрати?
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15.07.2023 13:45 Ответить
Сапёр-любитель.
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15.07.2023 13:48 Ответить
Печаль...
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15.07.2023 13:51 Ответить
На премію Дарвіна заробив
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15.07.2023 13:56 Ответить
якщо вдається ножовкою розпиляти снаряд вздовж разом з підривачем, то виходить гарний наочний посібник.
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15.07.2023 14:00 Ответить
пилите шурик ,они золотые
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15.07.2023 14:37 Ответить
Дарвін працює. Шкода родичів дурника
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15.07.2023 14:48 Ответить
Пиляти було не варто, потрібно його було знешкодити методом нагрівання на канфорці газової плити у себе в квартирі на кухні, попередньо запросивши десяток сусідів у ролі помічників-асистентів, радників, тощо. Але значно ефективніше було б розкласти багаття на центральному майдані біля обласної адміністрації, - вийшов би прекрасний тест на наявність кандидатів на премію Дарвіна в апараті ОДА, заодно би провели позапланову атестацію(чистку рядів) держслужбовців на предмет профпридатності 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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15.07.2023 15:47 Ответить
 
 