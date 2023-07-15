Уже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии
Уже 18 тысяч человек прошли через программу базовой подготовки для украинских военных в Великобритании.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Британии.
Программа Op Interflex действует с конца июня 2022 года. Минобороны Британии 15 июля опубликовало видеоролик с кадрами обучения.
🎥 Op Interflex, the UK-led infantry training of Ukrainian volunteers, has so far trained 18,000 recruits.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 15, 2023
Launched on 26 June 2022, Op Interflex teaches Ukrainians how to survive and be lethal in their fight against the illegal invasion of their homeland.
🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/jXWrw0jXrE
"Через Операцию Interflex, пехотинскую подготовку для украинских добровольцев под руководством Британии, прошло уже 18 тысяч рекрутов... Op Interflex учит украинцев выживать и уничтожать противника в борьбе с противоправным вторжением в их родную страну", – отмечает Минобороны Британии.
Во время саммита НАТО в Вильнюсе Лондон объявил о предоставлении Украине еще тысячи дополнительных выстрелов к танкам Challenger 2 и более 70 единиц техники для ведения боя и логистики, а также средства и организационную поддержку для создания центра реабилитации для раненых военных.
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@BWallaceMP , Ukrainians will never forget the invaluable help that Great Britain and you personally provided to Ukraine. Thank you very much for everything, may luck and prosperity never leave your country.
God save the King!
And don't listen to morons, please.
Шановний Rt Hon.
@BWallaceMP , українці ніколи не забудуть неоціненну допомогу, яку Велика Британія та Ви особисто надали Україні. Щиро дякую за все, нехай удача і благополуччя ніколи не покидають вашу країну.
Боже, храни короля!
І не слухайте дебілів, будь ласка.
До слова - https://t.me/voinasordoy/1485 давнішній пост військового журналіста з Ізраїдю Сергія Ауслендера від 29/06.23р :
"Появляется все больше видео окопных боев. Жуть, конечно, полная - стрельба в упор, гранаты, летающие туда-сюда. Все по-классике: продвинулись, зачистили до угла, потом очередь в проем, граната, снова очередь, продвинулись до следующего поворота, контроль и так часами и километрами.
Пошел плотный контакт и вот в нем сразу сказывается западная подготовка - где все по протоколам и алгоритмам и боевой опыт - механика, отработанная до полного автоматизма.
Пока россияне держатся за счет чудовищной плотности минных полей и артиллерии. Но там, где украинцам удается войти с ними в клинч, отходят, не выдерживая такого ада. Фронт трещит, но пока стоит. Есть только вклинения в оборону. Но где-то обязательно рухнет. Ждем".