Уоллес подтвердил, что уйдет с должности министра обороны Великобритании
Бен Уоллес подтвердил, что уйдет с должности министра обороны Великобритании. В частности, во время ближайших перестановок в Кабинете Министров.
Об этом он сообщил в интервью The Sunday Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он подчеркнул, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах, но исключил возможность "преждевременного" ухода и проведения дополнительных выборов.
"Я пришел в политику из шотландского парламента в 1999 году. Это 24 года. Более семи лет я провел с тремя телефонами у своей кровати", - заявил Уоллес.
Уоллес занимал пост министра обороны при трех разных премьер-министрах и сыграл важную роль в реагировании Великобритании на войну России против Украины.
Ранее он занимал должности министра в Министерстве по делам Северной Ирландии и Министерстве внутренних дел.
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вони із Резніковим яєчним , просто насміхались над ним в прямому ефірі 😠
От зараз в ОПі регочуть! Волес - ЛОХ! 24 роки в політиці, вища освіта, ім'я, що зароблене роками праці...
А тут вилазить найвеличніший криворогуль з подарунковим дипломом юриста і стажем дригання ногами на сценах московії в три десятки років (зате зовсім без досвіду в управлінні державними структурами) і знущається! Це ж перемога, правда, зєбілоїди? Поставили "лоха" на місце! І юрист з МО підтримав флешмоб (ну той, у якого "золоті яйця")...
От просто цікаво: "перемогаметр" в дєрьмаківських узеленських хочаб враховує можливість існування статистичних похибок (я вже не кажу про помилку з вибором точки відліку)?
Вахко зараз подоляківцям: від "НАТА - казли" перед самітом до "Перемога у Вільнюсі" після! І це всього за 2-3 дні!
Чи ви з тих, що вважають "Захід" винним в тому, що зараз відбувається в Україні?
Я, чомусь, не можу відрізнити одних від інших...
Хочется помечтать ,чтобы за предательство и трусость
Привлекли Баканова
Отыскали наконец Трубицына
Отыскали украденные в Министерстве Обороны
Миллиарды
Но как говорит мой внук
Мечтать, бабушка ,не вредно
Тогда порадуюсь за Британию
Что в ней не перевелись политики с РЕПУТИЦИЕЙ
Там и Оман недалеко
Главное - вместе с любимым Андрюшей
бо може прийти запроданець від *****
і буде як орбан
Згадав,як він в лютому, перед війною був на рассісі: шойга йому якісь картинки показував, а Бен каже: - доброї пи.ди ми вам тоді дали!! (Крим)