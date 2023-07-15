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Уоллес подтвердил, что уйдет с должности министра обороны Великобритании

воллес

Бен Уоллес подтвердил, что уйдет с должности министра обороны Великобритании. В частности, во время ближайших перестановок в Кабинете Министров.

Об этом он сообщил в интервью The Sunday Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах, но исключил возможность "преждевременного" ухода и проведения дополнительных выборов.

"Я пришел в политику из шотландского парламента в 1999 году. Это 24 года. Более семи лет я провел с тремя телефонами у своей кровати", - заявил Уоллес.

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Уоллес занимал пост министра обороны при трех разных премьер-министрах и сыграл важную роль в реагировании Великобритании на войну России против Украины.

Ранее он занимал должности министра в Министерстве по делам Северной Ирландии и Министерстве внутренних дел.

Автор: 

Великобритания (5046) отставка (3163) Уоллес Бен (185)


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Топ комментарии
+49
Очень жаль. Это настоящий друг Украины.
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15.07.2023 21:48 Ответить
+39
**** зелена номер 1 ,ще на останок образила ,, справжнього друга України ,,,
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15.07.2023 21:51 Ответить
+37
Зе не просто образив Бена Воллеса ,
вони із Резніковим яєчним , просто насміхались над ним в прямому ефірі 😠
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15.07.2023 21:54 Ответить
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Очень жаль. Это настоящий друг Украины.
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15.07.2023 21:48 Ответить
**** зелена номер 1 ,ще на останок образила ,, справжнього друга України ,,,
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15.07.2023 21:51 Ответить
Зе не просто образив Бена Воллеса ,
вони із Резніковим яєчним , просто насміхались над ним в прямому ефірі 😠
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15.07.2023 21:54 Ответить
Немає йому прощення від українського народу.
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15.07.2023 21:55 Ответить
Цього поца грають всі кому не ліньки. З усіх сторін і в будь якій кількості, як він казав про Україну.
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15.07.2023 22:19 Ответить
Дуже шкода. Невдячний поц щей нахамив. Краще б зебік валив зі всією своєю шелупонью.
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15.07.2023 21:56 Ответить
Дуже шкода втрачати таких великих друзів України! І великий сором за нашу недолугу владу.
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15.07.2023 21:58 Ответить
Залишайся, краще зеленого у відставку
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15.07.2023 22:00 Ответить
"Я прийшов у політику з шотландського парламенту 1999 року. Це 24 роки." Джерело:

От зараз в ОПі регочуть! Волес - ЛОХ! 24 роки в політиці, вища освіта, ім'я, що зароблене роками праці...
А тут вилазить найвеличніший криворогуль з подарунковим дипломом юриста і стажем дригання ногами на сценах московії в три десятки років (зате зовсім без досвіду в управлінні державними структурами) і знущається! Це ж перемога, правда, зєбілоїди? Поставили "лоха" на місце! І юрист з МО підтримав флешмоб (ну той, у якого "золоті яйця")...

От просто цікаво: "перемогаметр" в дєрьмаківських узеленських хочаб враховує можливість існування статистичних похибок (я вже не кажу про помилку з вибором точки відліку)?
Вахко зараз подоляківцям: від "НАТА - казли" перед самітом до "Перемога у Вільнюсі" після! І це всього за 2-3 дні!
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15.07.2023 22:02 Ответить
Таке враження, що читаю скабєєву чи сімонян
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15.07.2023 23:02 Ответить
Читайте (та, навіть, дивіться та слухайте!) й надалі - ваша психологічна рівновага буде не порушеною

Чи ви з тих, що вважають "Захід" винним в тому, що зараз відбувається в Україні?
Я, чомусь, не можу відрізнити одних від інших...
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15.07.2023 23:14 Ответить
Глупости…********* и симоньян как раз как ЗЕпредатель предлагали стать на колени украинцам перед куйло. И 73% малоросов согласились ОСОЗАННО это сделать надо заметить. Был же выбор…Армия Мова Вера.Но 73% рабовэто не надо.Просто ФАКТ.
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16.07.2023 08:10 Ответить
Ще і журнагліст Ткач підтявкнул своему 💩'ермаку ! ГНИДИ 🤢🤡МІРЗЕННІ‼️
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16.07.2023 05:38 Ответить
Хочется помечтать,чтобы и украинские политики уходили в отставку
Хочется помечтать ,чтобы за предательство и трусость
Привлекли Баканова
Отыскали наконец Трубицына
Отыскали украденные в Министерстве Обороны
Миллиарды
Но как говорит мой внук
Мечтать, бабушка ,не вредно
Тогда порадуюсь за Британию
Что в ней не перевелись политики с РЕПУТИЦИЕЙ
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15.07.2023 22:02 Ответить
Я з Єрмаком прийшов з Єрмаком і піду
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15.07.2023 22:05 Ответить
Бл.... завжди як воно кудись поїде, то завжи стається якась біда.
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15.07.2023 22:04 Ответить
Може нехай до Москви поїде?
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15.07.2023 22:06 Ответить
Можно даже в Иран
Там и Оман недалеко
Главное - вместе с любимым Андрюшей
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15.07.2023 22:26 Ответить
З кінцями? One way ticket?
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15.07.2023 22:32 Ответить
Зелена катастрофа не оминула бідолаху. Тепер призначать когось жорсткішого, з більшими вимогами до України.
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15.07.2023 22:10 Ответить
жалко що такі дядьки покидають посади і страшно
бо може прийти запроданець від *****
і буде як орбан
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15.07.2023 22:17 Ответить
Світогляд Бена Воллеса зазнав жорсткої поразки під час Вільнюського саміту. Перемогла альтернативна точка зору в Британії, що військову допомогу не варто давати Україні в таких кількостях. Платникам податків Британії буде трохи легше. Нам залишилось програти ще в деяких краінах НАТО.
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15.07.2023 22:34 Ответить
Ви і взаправду... до сих пір свято вірите в те, що західний міністр Оборони щось у військовому плані допомоги нашій країні щось вирішує?? Схаменіться! Там все вже розхитано російськими агентами. Америка склеює. Тому й штирять її на кожному кроці в Європі. А захотіли б - закрили б такий негатив проти Америки, а на якусь невдячність народу України звертали увагу... не наводячи ніяких конкретних випадків - у чому ця невдячність, на думку Волеса?
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16.07.2023 13:10 Ответить
Дякую пане Міністре за Вашу роботу і віру в Україну!
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15.07.2023 22:35 Ответить
💯
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15.07.2023 22:47 Ответить
Дуже хороший кандидат на преза НАТО!
Згадав,як він в лютому, перед війною був на рассісі: шойга йому якісь картинки показував, а Бен каже: - доброї пи.ди ми вам тоді дали!! (Крим)
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15.07.2023 22:56 Ответить
Да, только бидон против. Ему нужен секретарь не военній, не мужчина и желательно не белая.
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16.07.2023 11:56 Ответить
Дякуємо містер Воллес за підтримку Україні.
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15.07.2023 23:05 Ответить
Когда же зедермачье накроет бумеранг ⁉️Т
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16.07.2023 05:44 Ответить
 
 