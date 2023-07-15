Бен Уоллес подтвердил, что уйдет с должности министра обороны Великобритании. В частности, во время ближайших перестановок в Кабинете Министров.

Об этом он сообщил в интервью The Sunday Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах, но исключил возможность "преждевременного" ухода и проведения дополнительных выборов.

"Я пришел в политику из шотландского парламента в 1999 году. Это 24 года. Более семи лет я провел с тремя телефонами у своей кровати", - заявил Уоллес.

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Уоллес занимал пост министра обороны при трех разных премьер-министрах и сыграл важную роль в реагировании Великобритании на войну России против Украины.

Ранее он занимал должности министра в Министерстве по делам Северной Ирландии и Министерстве внутренних дел.