РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12294 посетителя онлайн
Новости Война
2 446 10

На юго-восточном направлении активизировалась вражеская авиация. Угроза применения авиавооружения, - Воздушные силы (обновлено)

рф,ветоліт

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Есть угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги - направляйтесь в укрытие!", - говорится в сообщении.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 237 680 человек (+500 за сутки), 4107 танков, 4481 артсистема, 8026 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

"Внимание! Харьковская, Днепропетровская, Сумская, Полтавская области - угроза применения баллистического вооружения!", - добавили в Воздушных силах.

обстрел (28290) Воздушные силы (2485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Ну так "активізуйте" свою ППО та збивайте "носіїв авіаційного озброєння"!
показать весь комментарий
16.07.2023 08:49 Ответить
+1
Бейте на упреждение , а не констатируйте преступления зверств 🇷🇺Рашистских мразей ,на своей территории !
показать весь комментарий
16.07.2023 09:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так "активізуйте" свою ППО та збивайте "носіїв авіаційного озброєння"!
показать весь комментарий
16.07.2023 08:49 Ответить
Мабуть недарма,у Великій Британії прозвучала заява головного маршала авіації ВПС про те,що британські льотчики готові брати участь у повітряних боях проти РФ. "Ми готові летіти й битися, і вони програють", - заявив Найтон у контексті повномасштабної війни, яку розв'язала проти України країна-агресорка Росія. https://www.express.co.uk/news/uk/1790908/RAF-Russia-British-fighters-budget-cuts
показать весь комментарий
16.07.2023 09:02 Ответить
маршал готовий, а його уряд? маршал такі рішення не приймає
показать весь комментарий
16.07.2023 09:29 Ответить
Такі люди,,такого рівня,просто так,ніколи,нічого не говорять,поживем-побачим,
показать весь комментарий
16.07.2023 09:50 Ответить
тут два варіанти
1 чекати поки залетять на нашу територію, бо ракетами "партнерів" за кордон стріляти нізя
2 хай "партнери" скажуть ***** почекати, доки вони надумають дати ф16
показать весь комментарий
16.07.2023 09:23 Ответить
Одна справа - наносить удари по "об"єктах на території Росії" (аеродроми наприклад - з введенням систем ППО іноземного виробництва на територію РФ) І зовсім інша - збивать ЛА які рухаються в бік державного кордону України в умовах ведення бойових дій!
показать весь комментарий
16.07.2023 09:31 Ответить
Бейте на упреждение , а не констатируйте преступления зверств 🇷🇺Рашистских мразей ,на своей территории !
показать весь комментарий
16.07.2023 09:11 Ответить
Це попередження мабуть для "мирняка". Загальний рівень загрози ще підвищився.
показать весь комментарий
16.07.2023 09:24 Ответить
По Харькову ночью были прилеты. Слышал 3. Вроде без раозрушений и пострадавших на данный момент, как пишут.. Похоже на С-300.
показать весь комментарий
16.07.2023 09:36 Ответить
що одна що друга справа заборонена з використанням їх зброї
показать весь комментарий
16.07.2023 09:36 Ответить
 
 