На юго-восточном направлении активизировалась вражеская авиация. Угроза применения авиавооружения, - Воздушные силы (обновлено)
Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Есть угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги - направляйтесь в укрытие!", - говорится в сообщении.
"Внимание! Харьковская, Днепропетровская, Сумская, Полтавская области - угроза применения баллистического вооружения!", - добавили в Воздушных силах.
Топ комментарии
+9 Яр Холодний
показать весь комментарий16.07.2023 08:49 Ответить Ссылка
+1 Vika Lysenko
показать весь комментарий16.07.2023 09:11 Ответить Ссылка
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1 чекати поки залетять на нашу територію, бо ракетами "партнерів" за кордон стріляти нізя
2 хай "партнери" скажуть ***** почекати, доки вони надумають дати ф16