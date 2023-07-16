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Новини Війна
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На південно-східному напрямку активізувалась ворожа авіація. Загроза застосування авіаозброєння, - Повітряні сили (оновлено)

рф,ветоліт

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил. 

"Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні.

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"Увага! Харківська, Дніпропетровська, Сумська, Полтавська області - загроза застосування балістичного озброєння!", - згодом додали у Повітряних силах.

Станом на 9.15 Повітряні сили заявили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Автор: 

обстріл (29612) Повітряні сили (2825)


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Топ коментарі
+9
Ну так "активізуйте" свою ППО та збивайте "носіїв авіаційного озброєння"!
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16.07.2023 08:49 Відповісти
+1
Бейте на упреждение , а не констатируйте преступления зверств 🇷🇺Рашистских мразей ,на своей территории !
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16.07.2023 09:11 Відповісти
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Ну так "активізуйте" свою ППО та збивайте "носіїв авіаційного озброєння"!
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16.07.2023 08:49 Відповісти
Мабуть недарма,у Великій Британії прозвучала заява головного маршала авіації ВПС про те,що британські льотчики готові брати участь у повітряних боях проти РФ. "Ми готові летіти й битися, і вони програють", - заявив Найтон у контексті повномасштабної війни, яку розв'язала проти України країна-агресорка Росія. https://www.express.co.uk/news/uk/1790908/RAF-Russia-British-fighters-budget-cuts
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16.07.2023 09:02 Відповісти
маршал готовий, а його уряд? маршал такі рішення не приймає
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16.07.2023 09:29 Відповісти
Такі люди,,такого рівня,просто так,ніколи,нічого не говорять,поживем-побачим,
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16.07.2023 09:50 Відповісти
тут два варіанти
1 чекати поки залетять на нашу територію, бо ракетами "партнерів" за кордон стріляти нізя
2 хай "партнери" скажуть ***** почекати, доки вони надумають дати ф16
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16.07.2023 09:23 Відповісти
Одна справа - наносить удари по "об"єктах на території Росії" (аеродроми наприклад - з введенням систем ППО іноземного виробництва на територію РФ) І зовсім інша - збивать ЛА які рухаються в бік державного кордону України в умовах ведення бойових дій!
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16.07.2023 09:31 Відповісти
Бейте на упреждение , а не констатируйте преступления зверств 🇷🇺Рашистских мразей ,на своей территории !
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16.07.2023 09:11 Відповісти
Це попередження мабуть для "мирняка". Загальний рівень загрози ще підвищився.
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16.07.2023 09:24 Відповісти
По Харькову ночью были прилеты. Слышал 3. Вроде без раозрушений и пострадавших на данный момент, как пишут.. Похоже на С-300.
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16.07.2023 09:36 Відповісти
що одна що друга справа заборонена з використанням їх зброї
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16.07.2023 09:36 Відповісти
 
 