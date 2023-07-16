На південно-східному напрямку активізувалась ворожа авіація. Загроза застосування авіаозброєння, - Повітряні сили (оновлено)

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні.

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"Увага! Харківська, Дніпропетровська, Сумська, Полтавська області - загроза застосування балістичного озброєння!", - згодом додали у Повітряних силах.

Станом на 9.15 Повітряні сили заявили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.