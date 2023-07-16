На південно-східному напрямку активізувалась ворожа авіація. Загроза застосування авіаозброєння, - Повітряні сили (оновлено)
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні.
"Увага! Харківська, Дніпропетровська, Сумська, Полтавська області - загроза застосування балістичного озброєння!", - згодом додали у Повітряних силах.
Станом на 9.15 Повітряні сили заявили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Топ коментарі
+9 Яр Холодний
показати весь коментар16.07.2023 08:49 Відповісти Посилання
+1 Vika Lysenko
показати весь коментар16.07.2023 09:11 Відповісти Посилання
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1 чекати поки залетять на нашу територію, бо ракетами "партнерів" за кордон стріляти нізя
2 хай "партнери" скажуть ***** почекати, доки вони надумають дати ф16