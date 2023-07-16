Эстония закупает боеприпасы на рекордные 1,2 млрд евро, - Минобороны

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур утвердил план развития вооруженных сил на 2024-2027 годы, согласно которому планируется закупить реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетный комплекс ПВО средней дальности, а также боеприпасы на рекордную сумму 1,2 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Планами развития предусмотрена реконструкция взлетно-посадочной полосы на авиабазе Эмари, начнется строительство новых казарм, складов боеприпасов, а также мобилизационных военных складов, пройдет замена сторожевого корабля Pikker, намечено увеличение софинансирования проектов в оборонной промышленности.

"Инвестиции Эстонии в оборону резко выросли в свете войны в Украине, мы покупаем гораздо больше оружия, боеприпасов и оборудования, но также важно, что мы инвестируем в людей и инфраструктуру", - отметил Певкур.

Он считает, что война на Украине наглядно показывает, в какие возможности Эстонии нужно инвестировать. "Сделать это позволяет повышение расходов на государственную оборону до 3% ВВП", – приводятся слова главы оборонного ведомства.

План развития обоснован рекомендациями командующего Силами обороны и базируется на целях и задачах НАТО, добавили в Минобороны страны.

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