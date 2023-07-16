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Эстония закупает боеприпасы на рекордные 1,2 млрд евро, - Минобороны

естонія

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур утвердил план развития вооруженных сил на 2024-2027 годы, согласно которому планируется закупить реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетный комплекс ПВО средней дальности, а также боеприпасы на рекордную сумму 1,2 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Планами развития предусмотрена реконструкция взлетно-посадочной полосы на авиабазе Эмари, начнется строительство новых казарм, складов боеприпасов, а также мобилизационных военных складов, пройдет замена сторожевого корабля Pikker, намечено увеличение софинансирования проектов в оборонной промышленности.

"Инвестиции Эстонии в оборону резко выросли в свете войны в Украине, мы покупаем гораздо больше оружия, боеприпасов и оборудования, но также важно, что мы инвестируем в людей и инфраструктуру", - отметил Певкур.

Он считает, что война на Украине наглядно показывает, в какие возможности Эстонии нужно инвестировать. "Сделать это позволяет повышение расходов на государственную оборону до 3% ВВП", – приводятся слова главы оборонного ведомства.

План развития обоснован рекомендациями командующего Силами обороны и базируется на целях и задачах НАТО, добавили в Минобороны страны.

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Автор: 

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А могли б просто " прібахлітца для внукав".
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16.07.2023 18:48 Ответить
Так тоді в Естоніії буде меньше асфальту!
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16.07.2023 19:22 Ответить
зате в Естонії зовсім немає картавих,бородатих чуваків з ізраїльськими ксівами в кармані....а у нас їх,як солі в Мертвому морі!
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16.07.2023 19:53 Ответить
Та пішов ти нах зі своїми асфальтом , заїжджені дибілоїди. Постійно тут сидить кацапська нечисть тільки щоби родмухати внутрішньо-політичну ситуацію в Україні . Та вас нелюдів видно як на долоні
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16.07.2023 20:47 Ответить
тобто для країни з 1,3 млн жителів це 300 млн Є/рік...Тобто для України з населенням 40 млн. перед війною це було-б 9 млрдЄ/рік,а чомусь було 0 Є/рік і багато розмов про шашлики....чому ж так,що ж відбувалося? Не розумію....
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16.07.2023 19:51 Ответить
Як казав підер Задротов "надо было брать"
https://www.youtube.com/watch?v=_bih6aQmqD4 https://www.youtube.com/watch?v=_bih6aQmqD4

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16.07.2023 20:22 Ответить
За Естонію можна тільки порадіти.
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17.07.2023 01:22 Ответить
 
 