УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13154 відвідувача онлайн
Новини
2 390 7

Естонія закуповує боєприпаси на рекордні 1,2 млрд євро, - міноборони

естонія

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур  затвердив план розвитку збройних сил на 2024-2027 роки, згідно з яким планується закупити реактивні системи залпового вогню HIMARS, ракетний комплекс ППО середньої дальності, а також боєприпаси на рекордну суму 1,2 млрд євро.

Як інофрмує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба міністерства оборони.

Планами розвитку передбачено також реконструкцію злітно-посадкової смуги на авіабазі Емарі, розпочнеться будівництво нових казарм, складів боєприпасів, а також мобілізаційних військових складів, пройде заміна сторожового корабля Pikker, намічено збільшення співфінансування проектів в оборонній промисловості.

"Інвестиції Естонії в оборону різко зросли у світлі війни в Україні, ми купуємо значно більше зброї, боєприпасів та обладнання, але також важливо, що ми інвестуємо у людей та інфраструктуру", - зазначив Певкур.

Він вважає, що війна в Україні наочно показує, в які можливості Естонії потрібно інвестувати. "Зробити це дозволяє підвищення видатків на державну оборону до 3% ВВП", - наводяться слова глави оборонного відомства.

План розвитку обґрунтований рекомендаціями командувача Сил оборони і базується на цілях і завданнях НАТО, додали в Міноборони країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї Конощенка

Автор: 

боєприпаси (2309) Естонія (1658)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А могли б просто " прібахлітца для внукав".
показати весь коментар
16.07.2023 18:48 Відповісти
Так тоді в Естоніії буде меньше асфальту!
показати весь коментар
16.07.2023 19:22 Відповісти
зате в Естонії зовсім немає картавих,бородатих чуваків з ізраїльськими ксівами в кармані....а у нас їх,як солі в Мертвому морі!
показати весь коментар
16.07.2023 19:53 Відповісти
Та пішов ти нах зі своїми асфальтом , заїжджені дибілоїди. Постійно тут сидить кацапська нечисть тільки щоби родмухати внутрішньо-політичну ситуацію в Україні . Та вас нелюдів видно як на долоні
показати весь коментар
16.07.2023 20:47 Відповісти
тобто для країни з 1,3 млн жителів це 300 млн Є/рік...Тобто для України з населенням 40 млн. перед війною це було-б 9 млрдЄ/рік,а чомусь було 0 Є/рік і багато розмов про шашлики....чому ж так,що ж відбувалося? Не розумію....
показати весь коментар
16.07.2023 19:51 Відповісти
Як казав підер Задротов "надо было брать"
https://www.youtube.com/watch?v=_bih6aQmqD4 https://www.youtube.com/watch?v=_bih6aQmqD4

показати весь коментар
16.07.2023 20:22 Відповісти
За Естонію можна тільки порадіти.
показати весь коментар
17.07.2023 01:22 Відповісти
 
 