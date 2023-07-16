Естонія закуповує боєприпаси на рекордні 1,2 млрд євро, - міноборони

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур затвердив план розвитку збройних сил на 2024-2027 роки, згідно з яким планується закупити реактивні системи залпового вогню HIMARS, ракетний комплекс ППО середньої дальності, а також боєприпаси на рекордну суму 1,2 млрд євро.

Як інофрмує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба міністерства оборони.

Планами розвитку передбачено також реконструкцію злітно-посадкової смуги на авіабазі Емарі, розпочнеться будівництво нових казарм, складів боєприпасів, а також мобілізаційних військових складів, пройде заміна сторожового корабля Pikker, намічено збільшення співфінансування проектів в оборонній промисловості.

"Інвестиції Естонії в оборону різко зросли у світлі війни в Україні, ми купуємо значно більше зброї, боєприпасів та обладнання, але також важливо, що ми інвестуємо у людей та інфраструктуру", - зазначив Певкур.

Він вважає, що війна в Україні наочно показує, в які можливості Естонії потрібно інвестувати. "Зробити це дозволяє підвищення видатків на державну оборону до 3% ВВП", - наводяться слова глави оборонного відомства.

План розвитку обґрунтований рекомендаціями командувача Сил оборони і базується на цілях і завданнях НАТО, додали в Міноборони країни.

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