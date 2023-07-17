В России увольняют командиров наиболее боеспособных частей, - ISW
Министерство обороны РФ продолжает увольнять командиров из некоторых наиболее боеспособных частей и соединений.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
"Недавнее увольнение командующего 58-й общевойсковой армии генерал-полковника Ивана Попова и сообщение об увольнении командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова побудили к дальнейшим обсуждениям других предполагаемых увольнений и арестов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские источники обнародовали якобы аудиосообщение личного состава 7-й гвардейской горной дивизии ВДВ от 15 июля, в котором личный состав утверждал, что в начале июля российское военное командование уволило командира 7-й дивизии ВДВ генерал-майора Александра Корнева.
Также сообщалось, что был арестован командир 90-й танковой дивизией (Восточный военный округ) генерал-майора Рамиль Ибатуллин, а также двое его заместителей. Один из российских милблогеров предположил, что российское военное командование также планирует уволить командира 31-й бригады ВДВ полковника Сергея Карасева. Также предполагается, что МО РФ готовится к аресту командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского.
Однако аналитики ISW не нашли подтверждения увольнением и арестам вышеперечисленных лиц.
Указанные соединения и части ведут оборонительные и наступательные действия на ключевых участках фронта в Украине. 58-я провела относительно успешную оборону от украинских контрнаступлений в западной Запорожской области, а 106-я дивизия направлена на оборону от украинских наступлений на северном и южном флангах Бахмута. Часть 7-й дивизии ВДВ, дислоцированная на восточном (левом) берегу Херсонской области возле Антоновского моста, а также в неопределенных районах западной Запорожской области. Российские обозреватели утверждают, что 31-я бригада ВДВ также обороняется на Бахмутском направлении и что подразделения 90-й танковой дивизии принимают участие в постоянных ограниченных штурмах к западу от Кременной Луганской области.
"Сообщения об увольнении и арестах командиров, управляющих боевыми частями и формированиями, похоже, связаны со случаями неповиновения. Попов нагло пытался обойти начальника Генштаба России Валерия Герасимова и напрямую донести свои жалобы о линии фронта на западном Запорожье до Путина.
Арест Ибатуллина может быть связан с возобновлением 90-й танковой дивизией наступательных действий в Луганской области, где она вела широкие наступательные операции, которые не смогли достичь территориальных достижений во время российской зимней наступательной кампании 2023 года", - отмечают аналитики ISW.
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"20 лет спустя" Старенькая "Марьванна" , подслеповато щурясь, идёт по междурядьям парт
- О-о-о! Как вы, детки павзраслели! Слышала - Петенька наш уже професор! А Наташенька - врачом знаменитым стала! А чо это у нас за паследней партай блестит и переливается? Там же у нас Вовочка сидел!
- А эта я и есть Марьванна!
- Боже! Вовочка! Да ты у нас уже генерал! Как же ты смог? Ведь ты же у нас ничего не знал и выше двоек не паднимался!
- А я и сейчас ничего не знаю! Глвное - правильно и громко кулаком по столу грохнуть и красиво выматериться: "Ничево не знаю! Но чтоб к утру всё было сделано!"
Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці.
Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А план такий:
1) сконцентрувати в районі Сватове-Кремінна потужне ударне угрупування чисельністю о.с. 120 тис., 800 танків, 1500 бронемашин, 2000 артсистем з БК тощо (виконано).
Завдання - нанесення удару і поразки українським військам в цьому районі з їх розгромом або витісненням за рубіж річок Оскол і Сіверський Донець. А далі зайняти глуху оборону для перекидання військ на Південь задля утримання фронту там;
2) Початок руху рашистських військ за п.1 обумовлюється задіянням українським командуванням на Південному напрямку основних своїх резервів "контрнаступу";
3) В разі перекидання українських резервів на напрямок за п.1 для усунення загрози рашистського прориву на Півночі, утримувати теперішні рубежі до осінніх дощів для створення умов договірняка а-ля "стамбул-1 - мінськ-3".
... ніхто нікуди резервів не перекидав...
... рускій бобік здох уже за неделю...
... тому план герасимова полностью провалился
Ну и замечательно, пусть их увольняют, пачками, и чем больше - тем лучше.. )
Жабогадюкінг продовжується.