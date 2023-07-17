У Росії звільняють командирів найбільш боєздатних частин, - ISW
Міністерство оборони РФ продовжує звільняти командирів із деяких найбільш боєздатних частин і з’єднань.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"Нещодавнє звільнення командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-полковника Івана Попова та повідомлення про звільнення командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії генерал-майора Володимира Селіверстова спонукали до подальших обговорень інших передбачуваних звільнень і арештів", - йдеться у звіті.
Зазначається, що російські джерела оприлюднили нібито аудіоповідомлення особового складу 7-ї гвардійської гірської дивізії ВДВ від 15 липня, в якому особовий склад стверджував, що на початку липня російське військове командування звільнило командира 7-ї дивізії ВДВ генерал-майора Олександра Корнєва.
Також повідомлялось, що був заарештований командувач 90-ю танковою дивізією (Східний військовий округ) генерал-майора Раміль Ібатуллін, а також двоє його заступників. Один з російських мілблогерів припустив, що російське військове командування також планує звільнити командира 31-ї бригади ВДВ полковника Сергія Карасьова. Також припускається, що МО РФ готується до арешту командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплінського.
Проте аналітики ISW не знайшли підтвердження звільненням та арештам вищеперерахованих осіб.
Вищезгадані з’єднання та частини ведуть оборонні та наступальні дії на ключових ділянках фронту в Україні. 58-а провела відносно успішну оборону від українських контрнаступів у західній Запорізькій області, а 106-та дивізія спрямована на оборону від українських наступів на північному та південному флангах Бахмута. Частина 7-ї дивізії ВДВ, дислокована на східному (лівому) березі Херсонської області біля Антонівського мосту, а також у невизначених районах західної Запорізької області. Російські оглядачі стверджують, що 31-ша бригада ВДВ також обороняється на Бахмутському напрямку і що підрозділи 90-ї танкової дивізії беруть участь у постійних обмежених штурмах на захід від Кремінної Луганської області.
"Повідомлення про звільнення та арешти командирів, які керують бойовими частинами та формуваннями, схоже, пов’язані з випадками непокори. Попов нахабно намагався обійти начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова і напряму донести свої скарги про лінію фронту на західному Запоріжжі до Путіна.
Арешт Ібатулліна може бути пов’язаний з відновленням 90-ю танковою дивізією наступальних дій у Луганській області, де вона вела широкі наступальні операції, які не змогли досягти територіальних здобутків під час російської зимової наступальної кампанії 2023 року", - зазначають аналітики ISW.
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"20 лет спустя" Старенькая "Марьванна" , подслеповато щурясь, идёт по междурядьям парт
- О-о-о! Как вы, детки павзраслели! Слышала - Петенька наш уже професор! А Наташенька - врачом знаменитым стала! А чо это у нас за паследней партай блестит и переливается? Там же у нас Вовочка сидел!
- А эта я и есть Марьванна!
- Боже! Вовочка! Да ты у нас уже генерал! Как же ты смог? Ведь ты же у нас ничего не знал и выше двоек не паднимался!
- А я и сейчас ничего не знаю! Глвное - правильно и громко кулаком по столу грохнуть и красиво выматериться: "Ничево не знаю! Но чтоб к утру всё было сделано!"
Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці.
Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А план такий:
1) сконцентрувати в районі Сватове-Кремінна потужне ударне угрупування чисельністю о.с. 120 тис., 800 танків, 1500 бронемашин, 2000 артсистем з БК тощо (виконано).
Завдання - нанесення удару і поразки українським військам в цьому районі з їх розгромом або витісненням за рубіж річок Оскол і Сіверський Донець. А далі зайняти глуху оборону для перекидання військ на Південь задля утримання фронту там;
2) Початок руху рашистських військ за п.1 обумовлюється задіянням українським командуванням на Південному напрямку основних своїх резервів "контрнаступу";
3) В разі перекидання українських резервів на напрямок за п.1 для усунення загрози рашистського прориву на Півночі, утримувати теперішні рубежі до осінніх дощів для створення умов договірняка а-ля "стамбул-1 - мінськ-3".
... ніхто нікуди резервів не перекидав...
... рускій бобік здох уже за неделю...
... тому план герасимова полностью провалился
Ну и замечательно, пусть их увольняют, пачками, и чем больше - тем лучше.. )
Жабогадюкінг продовжується.