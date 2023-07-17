У Росії звільняють командирів найбільш боєздатних частин, - ISW

Міністерство оборони РФ продовжує звільняти командирів із деяких найбільш боєздатних частин і з’єднань.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавнє звільнення командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-полковника Івана Попова та повідомлення про звільнення командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії генерал-майора Володимира Селіверстова спонукали до подальших обговорень інших передбачуваних звільнень і арештів", - йдеться у звіті.

Зазначається, що російські джерела оприлюднили нібито аудіоповідомлення особового складу 7-ї гвардійської гірської дивізії ВДВ від 15 липня, в якому особовий склад стверджував, що на початку липня російське військове командування звільнило командира 7-ї дивізії ВДВ генерал-майора Олександра Корнєва.

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Також повідомлялось, що був заарештований командувач 90-ю танковою дивізією (Східний військовий округ) генерал-майора Раміль Ібатуллін, а також двоє його заступників. Один з російських мілблогерів припустив, що російське військове командування також планує звільнити командира 31-ї бригади ВДВ полковника Сергія Карасьова. Також припускається, що МО РФ готується до арешту командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплінського.

Проте аналітики ISW не знайшли підтвердження звільненням та арештам вищеперерахованих осіб.

Вищезгадані з’єднання та частини ведуть оборонні та наступальні дії на ключових ділянках фронту в Україні. 58-а провела відносно успішну оборону від українських контрнаступів у західній Запорізькій області, а 106-та дивізія спрямована на оборону від українських наступів на північному та південному флангах Бахмута. Частина 7-ї дивізії ВДВ, дислокована на східному (лівому) березі Херсонської області біля Антонівського мосту, а також у невизначених районах західної Запорізької області. Російські оглядачі стверджують, що 31-ша бригада ВДВ також обороняється на Бахмутському напрямку і що підрозділи 90-ї танкової дивізії беруть участь у постійних обмежених штурмах на захід від Кремінної Луганської області.

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"Повідомлення про звільнення та арешти командирів, які керують бойовими частинами та формуваннями, схоже, пов’язані з випадками непокори. Попов нахабно намагався обійти начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова і напряму донести свої скарги про лінію фронту на західному Запоріжжі до Путіна.

Арешт Ібатулліна може бути пов’язаний з відновленням 90-ю танковою дивізією наступальних дій у Луганській області, де вона вела широкі наступальні операції, які не змогли досягти територіальних здобутків під час російської зимової наступальної кампанії 2023 року", - зазначають аналітики ISW.