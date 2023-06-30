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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Після заколоту Кремль намагається взяти під контроль найманців ПВК "Вагнера", - ISW

вагнер

Кремль може намагатися взяти на себе формальний контроль над бойовиками ПВК "Вагнера" після її збройного заколоту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ISW.

За даними експертів ISW, російська влада вирішила взяти під контроль діяльність "Вагнера" за кордоном. Повідомляється, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін вилетів у Дамаск, щоб повідомити президента Сирії Башара Асада, що ПВК більше не діятиме як незалежна організація в Сирії, і що найманці "Вагнера" прибули на російську військову базу в Латакії.

Повідомляється також, що представники МЗС Росії повідомили президенту Центральноафриканської Республіки Фостену-Арканжу Туадере та керівництву Малі, що ПВК продовжить свою діяльність у їхніх країнах.

Націоналізація "Вагнера", ймовірно, допоможе Міністерству оборони РФ включити бойовиків до регулярних Збройних сил за допомогою контрактів. Націоналізація "Вагнера" навряд чи серйозно порушить його закордонну діяльність.

Також читайте: Переїзд ПВК "Вагнер" до Білорусі не сприяє стабільності країни, - Держдеп США

Як відомо, після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" спікер російського президента Путіна Пєсков заявив, що ця військова компанія переміщується до Білорусі.

У мережу потрапили фото однієї з баз, яку почали готувати для "вагнерівців".

Низка країн НАТО закликала до посилення східного флангу Альянсу. У Литві та Латвії заявили про те, що оборона країн Балтії потребує зміцнення і що передислокацію "вагнерівців" до Білорусі НАТО необхідно оцінювати з погляду безпеки.

Польща також наводила свою армію у підвищену боєздатність при перевороті Пригожина. Президент Анджей Дуда заявив, що передислокація "вагнерівців" до Білорусі є дуже негативним сигналом для Польщі та інших країн НАТО.

Автор: 

Міноборони рф (714) ПВК Вагнер (1541) ISW (653)


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Топ коментарі
+6
тільки масові розстріли дозволять ефективно контролювати ЧВК.
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30.06.2023 07:27
+5
Т.е. параша официально признала, что ведёт военные действия не только в Сирии, но и ещё в нескольких странах. Жду очередную озабоченность...
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30.06.2023 07:30
+4
Судя по тому, что по параш-ТВ после "путча" показывают только двойников Ху#ла (от "бункера в кремле" до Дербента), решение о "преемнике" там принято. Теперь лет 30-40 будут показывать разных двойников (от "служившего в морской пехоте" до "мой отец погиб во время 2МВ"), а парашный народец, видя "бессмертие" своего воШдя, скоро "причислит его к лику святых" и будет носить мощи двойников Ху#ла и лобызать их потом ещё тысячу лет.
Это если этот гадюшник не прихлопнуть насовсем вместе со всем этим народцем.
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30.06.2023 07:38
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тільки масові розстріли дозволять ефективно контролювати ЧВК.
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30.06.2023 07:27 Відповісти
"вагнера" додому прийдуть і порядок наведуть
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30.06.2023 08:28 Відповісти
у них нет дома. У них есть путь.
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30.06.2023 08:40 Відповісти
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30.06.2023 07:29 Відповісти
Т.е. параша официально признала, что ведёт военные действия не только в Сирии, но и ещё в нескольких странах. Жду очередную озабоченность...
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30.06.2023 07:30 Відповісти
Судя по тому, что по параш-ТВ после "путча" показывают только двойников Ху#ла (от "бункера в кремле" до Дербента), решение о "преемнике" там принято. Теперь лет 30-40 будут показывать разных двойников (от "служившего в морской пехоте" до "мой отец погиб во время 2МВ"), а парашный народец, видя "бессмертие" своего воШдя, скоро "причислит его к лику святых" и будет носить мощи двойников Ху#ла и лобызать их потом ещё тысячу лет.
Это если этот гадюшник не прихлопнуть насовсем вместе со всем этим народцем.
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30.06.2023 07:38 Відповісти

"Я скептиком был, и вероятно, им останусь. Но не фиксировать очевидные вещи невозможно. Дагестанские похождения некой особи, именуемой «путин» спесь отрицания с меня несколько сбили. Я не знаю, кто из представленных на фото персонажей -«путин». Я не могу с должной уверенностью утверждать, что на фотографиях разные люди. Но я уверенно и авторитетно могу констатировать, что вижу совершенно разные лбы с разным рисунком, как горизонтальных, так и межбровных сладок.

Это очевидно. Дело в том, мимические морщины лба почти так же индивидуальны, как и отпечатки пальцев.
Мышечная маска, движения которой и создает т.н. морщины -индивидуальна сама по себе, но и кожа всегда имеет почти уникальный отпечаток «среды».

Да, с обоими лбами «работали» диспортовыми инъекциями. Заметны усилия гримеров и косметологов, но добиться идеальной тождественности лбов им не удалось.(А. Невзоров)
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30.06.2023 08:28 Відповісти
Это была бы хорошая тема для муссирования в прессе с нашей стороны, мол, запад имеет дело с двойником, и не понятно, в живых ли оригинал. Это ещё больше подорвало бы позиции росии.
Но наша влада думает уже о выборах, им некогда
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30.06.2023 08:48 Відповісти
Я когда увидел это фото(справа) в первый раз, то сразу сказал - "Это не путин". Даже и без всякого анализа рисунка лобовых морщин.
Просто совсем другое выражение лица, эмоции, путину не свойственные.
Если провести аналогию с собаками, то слева спокойный, но злобный доберман, в любую минуту готовый к прыжку, а справа дворняжка, которая ласково льнет к любому, кто ее погладит
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30.06.2023 08:56 Відповісти
Там ещё один маркер. Двойники больше акцентируют речевые особенности и мимику х*ла, типа как пародисты. Если очень старательная артикуляция и мимика (губки, лобик, желвачки) - точно двойник.
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30.06.2023 08:49 Відповісти
То, что Ху#ла играют двойники, уже давно доказано ЦРУ, которые имеют мощнейшую компьютерную программу распознавания лиц, при которой даже ДНК из чемоданов Ху#ла и его двойников с говном лишнее. Но мой пост не о том, что у Ху#ла были и есть двойники, а о том, что на параше только что принято решение полностью заменить ими настоящее Ху#ло. При таком раскладе парашей десятки лет будет "руководить" кто попало, маскируясь двойниками под Ху#ло, а местный биомусор будет им всем аплодировать.
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30.06.2023 12:53 Відповісти
Питання: А в якості КОГО Росія збирається контролювать пару десятків тисяч кримінальників?
1) в якості роззброєного військового контингенту? І скільки часу вони це збираються робить? Яким буде їх правовий статус?
2) в якості арештованих? А за що? Справу проти них оголошено закритою!
3) в якості засуджених? На якій підставі? Вони воювали згідно з умовами контракту визначеними державою - РФ Тепер влада визнала ці контракти анульованими Але це була її ініціатива - адже воювать вони не відмовлялися
Коротше кажучи - "куди не кинь - всюди клин!"
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30.06.2023 07:45 Відповісти
Перекупить -- хто більше заплатить -- того і вагнера .
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30.06.2023 08:08 Відповісти
Що буде далі з бізнесом ПВК «Вагнер» в Африці? Цей бізнес занадто вигідний і важливий для Москви, щоб відмовитися від нього, вважають експерти.
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30.06.2023 08:13 Відповісти
Tak i budet peredut soigu pocynenije, vagner nebudet imet deneg.Vyderzyvalsia s kacapskogo biudzeta,plius oruzyjem torgoval povar toze s kacapskix zapasov.Povar tolko afrikoj budet zanimatsia,gde jest ego licni interes
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30.06.2023 08:13 Відповісти
Кувалда "Вагнера" вдарила по рублю
Стабільно тяжке становище пацієнта на ім'я рубль різко погіршилося після заколоту ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, танки якого не дійшли лише 200 км до Москви
. Долар та євро подорожчали на 3 рублі з початку тижня і в четвер оновили максимуми з першого місяця війни в Україні - 87,47 рубля за долар та 95,52 рубля за євро.
Хоча перший шок від подій минулих вихідних швидко зійшов нанівець, емоційний осад у інвесторів залишиться на якийсь час, зазначає аналітик БКС Ігор Галактіонов.
За словами джерел Bloomberg серед кремлівських інсайдерів, російські еліти вперше почали сумніватися, що президент Володимир Путін насправді контролює країну.
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30.06.2023 08:23 Відповісти
За масштабами девальвації - більш ніж на 20% за 6 місяців - рубль увійшов до топу найслабших валют світу і майже наздогнав турецьку ліру (курс долара до неї зріс на 30%). І це ще не кінець: наступна станція - 90 рублів за долар, прогнозує UniCredit.
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30.06.2023 08:26 Відповісти
Вечером 24.06 на москві обмінники працювали лише на покупку. "З рук" $ йшов по 180÷200 руб. Курс виріс у двічи за кілька годин.
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30.06.2023 09:04 Відповісти
Чому ж намагається? Бере! За обидві щоки! Як "гондони дона" під ростовом
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30.06.2023 09:01 Відповісти
Это освоболительный поход от банды захватившую власть в Кремле и совершившая массовые преступления против человечности. На главного гандона выдан ордер в международном суде.
А мятеж это кремляди придумали, намекая на то как поступали с мятежниками на красной площади. Эти ***** приписывают себе всю историю вселенной. Эрэфии 31 год, где не действуют законы, что это?
Мятеж-Вооруженное выступление в результате заговора против существующей государственной власти. Происхождение от болг. метеж, но там слово с другим значением
Метеж - это акт или состояние вооруженного, открытого сопротивления властям или правительству, управляющему страной (или ее частью). Метеж также может принимать форму открытого неповиновения или противодействия любому контролю. Если такие действия (или условия) продолжаются или усиливаются, беспорядки могут принять форму гражданской войны или революции.
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30.06.2023 10:22 Відповісти
 
 