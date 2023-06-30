Після заколоту Кремль намагається взяти під контроль найманців ПВК "Вагнера", - ISW
Кремль може намагатися взяти на себе формальний контроль над бойовиками ПВК "Вагнера" після її збройного заколоту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ISW.
За даними експертів ISW, російська влада вирішила взяти під контроль діяльність "Вагнера" за кордоном. Повідомляється, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін вилетів у Дамаск, щоб повідомити президента Сирії Башара Асада, що ПВК більше не діятиме як незалежна організація в Сирії, і що найманці "Вагнера" прибули на російську військову базу в Латакії.
Повідомляється також, що представники МЗС Росії повідомили президенту Центральноафриканської Республіки Фостену-Арканжу Туадере та керівництву Малі, що ПВК продовжить свою діяльність у їхніх країнах.
Націоналізація "Вагнера", ймовірно, допоможе Міністерству оборони РФ включити бойовиків до регулярних Збройних сил за допомогою контрактів. Націоналізація "Вагнера" навряд чи серйозно порушить його закордонну діяльність.
Як відомо, після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" спікер російського президента Путіна Пєсков заявив, що ця військова компанія переміщується до Білорусі.
У мережу потрапили фото однієї з баз, яку почали готувати для "вагнерівців".
Низка країн НАТО закликала до посилення східного флангу Альянсу. У Литві та Латвії заявили про те, що оборона країн Балтії потребує зміцнення і що передислокацію "вагнерівців" до Білорусі НАТО необхідно оцінювати з погляду безпеки.
Польща також наводила свою армію у підвищену боєздатність при перевороті Пригожина. Президент Анджей Дуда заявив, що передислокація "вагнерівців" до Білорусі є дуже негативним сигналом для Польщі та інших країн НАТО.
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Это если этот гадюшник не прихлопнуть насовсем вместе со всем этим народцем.
"Я скептиком был, и вероятно, им останусь. Но не фиксировать очевидные вещи невозможно. Дагестанские похождения некой особи, именуемой «путин» спесь отрицания с меня несколько сбили. Я не знаю, кто из представленных на фото персонажей -«путин». Я не могу с должной уверенностью утверждать, что на фотографиях разные люди. Но я уверенно и авторитетно могу констатировать, что вижу совершенно разные лбы с разным рисунком, как горизонтальных, так и межбровных сладок.
Это очевидно. Дело в том, мимические морщины лба почти так же индивидуальны, как и отпечатки пальцев.
Мышечная маска, движения которой и создает т.н. морщины -индивидуальна сама по себе, но и кожа всегда имеет почти уникальный отпечаток «среды».
Да, с обоими лбами «работали» диспортовыми инъекциями. Заметны усилия гримеров и косметологов, но добиться идеальной тождественности лбов им не удалось.(А. Невзоров)
Но наша влада думает уже о выборах, им некогда
Просто совсем другое выражение лица, эмоции, путину не свойственные.
Если провести аналогию с собаками, то слева спокойный, но злобный доберман, в любую минуту готовый к прыжку, а справа дворняжка, которая ласково льнет к любому, кто ее погладит
1) в якості роззброєного військового контингенту? І скільки часу вони це збираються робить? Яким буде їх правовий статус?
2) в якості арештованих? А за що? Справу проти них оголошено закритою!
3) в якості засуджених? На якій підставі? Вони воювали згідно з умовами контракту визначеними державою - РФ Тепер влада визнала ці контракти анульованими Але це була її ініціатива - адже воювать вони не відмовлялися
Коротше кажучи - "куди не кинь - всюди клин!"
Стабільно тяжке становище пацієнта на ім'я рубль різко погіршилося після заколоту ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, танки якого не дійшли лише 200 км до Москви
. Долар та євро подорожчали на 3 рублі з початку тижня і в четвер оновили максимуми з першого місяця війни в Україні - 87,47 рубля за долар та 95,52 рубля за євро.
Хоча перший шок від подій минулих вихідних швидко зійшов нанівець, емоційний осад у інвесторів залишиться на якийсь час, зазначає аналітик БКС Ігор Галактіонов.
За словами джерел Bloomberg серед кремлівських інсайдерів, російські еліти вперше почали сумніватися, що президент Володимир Путін насправді контролює країну.
А мятеж это кремляди придумали, намекая на то как поступали с мятежниками на красной площади. Эти ***** приписывают себе всю историю вселенной. Эрэфии 31 год, где не действуют законы, что это?
Мятеж-Вооруженное выступление в результате заговора против существующей государственной власти. Происхождение от болг. метеж, но там слово с другим значением
Метеж - это акт или состояние вооруженного, открытого сопротивления властям или правительству, управляющему страной (или ее частью). Метеж также может принимать форму открытого неповиновения или противодействия любому контролю. Если такие действия (или условия) продолжаются или усиливаются, беспорядки могут принять форму гражданской войны или революции.