Після заколоту Кремль намагається взяти під контроль найманців ПВК "Вагнера", - ISW

Кремль може намагатися взяти на себе формальний контроль над бойовиками ПВК "Вагнера" після її збройного заколоту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ISW.

За даними експертів ISW, російська влада вирішила взяти під контроль діяльність "Вагнера" за кордоном. Повідомляється, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін вилетів у Дамаск, щоб повідомити президента Сирії Башара Асада, що ПВК більше не діятиме як незалежна організація в Сирії, і що найманці "Вагнера" прибули на російську військову базу в Латакії.

Повідомляється також, що представники МЗС Росії повідомили президенту Центральноафриканської Республіки Фостену-Арканжу Туадере та керівництву Малі, що ПВК продовжить свою діяльність у їхніх країнах.

Націоналізація "Вагнера", ймовірно, допоможе Міністерству оборони РФ включити бойовиків до регулярних Збройних сил за допомогою контрактів. Націоналізація "Вагнера" навряд чи серйозно порушить його закордонну діяльність.

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Як відомо, після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" спікер російського президента Путіна Пєсков заявив, що ця військова компанія переміщується до Білорусі.

У мережу потрапили фото однієї з баз, яку почали готувати для "вагнерівців".

Низка країн НАТО закликала до посилення східного флангу Альянсу. У Литві та Латвії заявили про те, що оборона країн Балтії потребує зміцнення і що передислокацію "вагнерівців" до Білорусі НАТО необхідно оцінювати з погляду безпеки.

Польща також наводила свою армію у підвищену боєздатність при перевороті Пригожина. Президент Анджей Дуда заявив, що передислокація "вагнерівців" до Білорусі є дуже негативним сигналом для Польщі та інших країн НАТО.