У Білорусі будують наметовий табір для "вагнерівців". СУПУТНИКОВІ ФОТО

Неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір для бойовиків ПВК "Вагнер".

Такого висновку дійшли, проаналізувавши знімки з супутника, журналісти Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Роботи тривають на території колишньої військової частини №61732. Раніше там була розташована 465-та ракетна бригада збройних сил білорусі. Це десь за 90 км від Мінська.

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Колишня військова частина в Осиповичах у Білорусі

На території колишньої в/ч ведуться будівельні роботи

Motolko.help повідомляє, що будівельні роботи там розпочалися в неділю чи понеділок. З різних районів Білорусі туди везуть робітників та будівельну техніку. На території колишньої в/ч поклали новий асфальт, проводять лінію електропередачі, ставлять намети, дворівневі нари, лавки й столи.

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На супутникових знімках помітні багаточисельні об’єкти. Це можуть бути намети або техніка.

Багато однакових об'єктів на території колишньої в/ч можуть бути наметами або військовою технікою

Журналісти підрахували, що на території колишньої військової частини може бути встановлено близько 130 наметів. Якщо вони великі, то табір може бути розрахований на 6,5 тис. бойовиків.

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За непідтвердженою інформацією, польові табори можуть також з’явитися в Гродненській, Мінській та Вітебській областях.