УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11702 відвідувача онлайн
Новини Фото
6 583 23

У Білорусі будують наметовий табір для "вагнерівців". СУПУТНИКОВІ ФОТО

Неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір для бойовиків ПВК "Вагнер".

Такого висновку дійшли, проаналізувавши знімки з супутника, журналісти Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Роботи тривають на території колишньої військової частини №61732. Раніше там була розташована 465-та ракетна бригада збройних сил білорусі. Це десь за 90 км від Мінська.

Читайте: Пригожин - загроза для Білорусі, - Тіхановська

У Білорусі будують наметовий табір для вагнерівців 01

У Білорусі будують наметовий табір для вагнерівців 02

Колишня військова частина в Осиповичах у Білорусі

У Білорусі будують наметовий табір для вагнерівців 03

У Білорусі будують наметовий табір для вагнерівців 04

На території колишньої в/ч ведуться будівельні роботи

Motolko.help повідомляє, що будівельні роботи там розпочалися в неділю чи понеділок. З різних районів Білорусі туди везуть робітників та будівельну техніку. На території колишньої в/ч поклали новий асфальт, проводять лінію електропередачі, ставлять намети, дворівневі нари, лавки й столи.

Читайте: Переміщення ПВК "Вагнер" та Пригожина до Білорусі вимагає твердої відповіді НАТО, - Дуда

На супутникових знімках помітні багаточисельні об’єкти. Це можуть бути намети або техніка.

У Білорусі будують наметовий табір для вагнерівців 05У Білорусі будують наметовий табір для вагнерівців 06

Багато однакових об'єктів на території колишньої в/ч можуть бути наметами або військовою технікою

Журналісти підрахували, що на території колишньої військової частини може бути встановлено близько 130 наметів. Якщо вони великі, то табір може бути розрахований на 6,5 тис. бойовиків.

Також читайте: Польща укріплює кордон із Білоруссю через "вагнерівців"

За непідтвердженою інформацією, польові табори можуть також з’явитися в Гродненській, Мінській та Вітебській областях.

У Білорусі будують наметовий табір для вагнерівців 07

Автор: 

Білорусь (7963) ПВК Вагнер (1541)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
90 км від мінська - це у декілька разів ближче, ніж від ростова до москви.
Так, на замітку.
показати весь коментар
29.06.2023 13:33
+6
Щиро співчуваю мешканцям тих Осиповичів.
показати весь коментар
29.06.2023 13:35
+5
Ну той що? Попутного вітру, в горбаті спини...
показати весь коментар
29.06.2023 13:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну той що? Попутного вітру, в горбаті спини...
показати весь коментар
29.06.2023 13:31 Відповісти
А кожному по ямі з хрестом не простіше?
показати весь коментар
29.06.2023 13:31 Відповісти
усім кульки
показати весь коментар
29.06.2023 13:53 Відповісти
Пластикові мішки. Кулька - шарік московською))
показати весь коментар
29.06.2023 14:09 Відповісти
я про "маєчки" - їм вистачить
показати весь коментар
29.06.2023 15:30 Відповісти
Ето же законная военная цель не так ли?
показати весь коментар
29.06.2023 13:32 Відповісти
90 км від мінська - це у декілька разів ближче, ніж від ростова до москви.
Так, на замітку.
показати весь коментар
29.06.2023 13:33 Відповісти
Вагнерівці вбивці українців вони терористи мирового маштабу тому це законна ціль для НАТО
показати весь коментар
29.06.2023 13:33 Відповісти
Щиро співчуваю мешканцям тих Осиповичів.
показати весь коментар
29.06.2023 13:35 Відповісти
Багато цікавого їх чекає...
показати весь коментар
29.06.2023 13:54 Відповісти
А я не співчуватиму, Були осіповічі а стануть затрахнці.
показати весь коментар
29.06.2023 16:52 Відповісти
навколишнім ********** жити стане веселіше, а в подальшому можливо і не тільки навколишнім.
показати весь коментар
29.06.2023 13:39 Відповісти
показати весь коментар
29.06.2023 13:45 Відповісти
они хотят сказать что шторм шедл туда не достанет? или опять горбатого будут лепить и видосики снимать...
показати весь коментар
29.06.2023 13:46 Відповісти
Давайте пофантазуємо.... Коли Лукафюрер здасть Прігожина ще теплим...?
Чи може в холодному соусі предасть?
показати весь коментар
29.06.2023 13:49 Відповісти
Табори то не для вагнерівців, вони своє вже відсиділи
То для драніков.
Вагнер в хату, сусідоньки
показати весь коментар
29.06.2023 13:50 Відповісти
В БРСР різко виросте "поголів"я зеків" Вони там займуться стройовою підготовкою та вивченям статутів А у вільний час будуть вирізать дерев"яні сувенірні ложки і вишивать хрестиком! З чим "сябрів" і поздоровляю!!!
показати весь коментар
29.06.2023 13:57 Відповісти
А часом не з теріторії Білорусі прилетіли ракети на навчальний військовий табір Десна, коли там в казармах розташувались тисячі призивників? То хіба сам бог не велить відповісти тим самим?
показати весь коментар
29.06.2023 14:00 Відповісти
В цій ситуації для лукашенка підходить гарне українське прислів'я: "не мала баба клопоту, купила порося"
показати весь коментар
29.06.2023 14:10 Відповісти
Вагнер без техники и тяжёлого вооружения? Хмм.
показати весь коментар
29.06.2023 14:25 Відповісти
ганяти полохливих бульбашів по картопляних полях....багато техніки не потрібно.
показати весь коментар
29.06.2023 15:24 Відповісти
На кого цей бред розрахований? Бунт Вагнера закінчився в п'ятницю. Минуло тільки 5 діб, а там вже і асфальт проклали?
показати весь коментар
29.06.2023 16:33 Відповісти
"ВЁСКА ЦЭЛЬ" - це, я так розумію, якщо перевести на нашу мову, буде "Військова ціль" ? )
показати весь коментар
29.06.2023 16:40 Відповісти
 
 