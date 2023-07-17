Враг активно перебрасывает дополнительные силы под Бахмут, - Сырский

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области остается сложной, враг активно перебрасывает дополнительные силы на это направление.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

"С целью остановить наступательные действия наших войск в районе Бахмута враг активно перебрасывает на это направление дополнительные силы и средства, основу которых составляют части воздушно-десантных войск. В то же время враг перешел в наступление на купянском направлении, поставив перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых рядов", - отметил он.

Сырский добавил, что во время поездки на фронт встретился с военнослужащими в каждой из действующих на восточном направлении боевых бригад и вручил лучшим воинам награды, ценные подарки и сертификаты денежных премий.

Читайте также: За неделю на Бахмутском направлении освобождено 7 кв. км территории. Враг ищет слабые места в нашей обороне на Купянщине, - Минобороны

"Отдельно с командирами отработали и приняли все необходимые решения для стабилизации ситуации на лиманском направлении. Все командиры понимают важность поставленных задач по уничтожению противника, продлению наступательных действий и удержанию оперативной инициативы на нашей стороне", - подчеркнул Сырский.

Напомним, минобороны сообщало, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.