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Чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение для киевских больниц, будут установлены автономные солнечные электростанции, - Кличко

кличко

Ряд киевских медучреждений будут обеспечены бесперебойным энергоснабжением благодаря установке автономных солнечных электростанций.

О совместном проекте киевской власти и Немецкого общества международного сотрудничества рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Прошлый отопительный сезон показал, насколько системными являются обстрелы Россией объектов критической инфраструктуры, от которых зависит энергопитание, в частности, медучреждений Киева. Где отключение оборудования может привести к летальным или тяжелым последствиям. Проект по установке солнечных электростанций обеспечит бесперебойное энергоснабжение 3 медзаведений - одной из городских клинических больниц, роддома, перинатального центра", - отметил Кличко.

По словам мэра Киева, финансирование проекта стоимостью 500 тысяч евро будет обеспечено грантовыми средствами Немецкого общества международного сотрудничества.

"Оборудование позволит также частично заместить объем потребленной энергии из возобновляемых источников, аккумулировать электроэнергию, что нивелирует риски обесточивания заведений. И уменьшить объемы выбросов CO2", - рассказал Кличко.

Читайте также: Площадь нового реабилитационного центра для защитников в Киеве составит 35 000 кв. м, - Кличко

Автор: 

больница (1444) Киев (25800) Кличко Виталий (4661) Тарифы на электроэнергию (2181)


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Топ комментарии
+5
Скільки сонячних днів в зимку клоуни? І який кут нахилу орбіти. В грудні повернуться відключення і будете з бубном бігати біля сонячних станцій за відсутності палива і генераторів.
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17.07.2023 20:07 Ответить
+4
Я про те, що на київських військових заводах давно могли виробляти сонячні батареї, но комусь це не вигодно
Россіяне запустили другий завод по беспилотникам
Питання- а що робила українська влада з 2014 і по сьогодня ?
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17.07.2023 20:46 Ответить
+4
віталька,а де ті десятки штук дизель-генераторів що БЕЗКОШТОВНО передали інші країни в якості допомоги для тих же лікарень?
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17.07.2023 21:07 Ответить
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🤣 автономні від сонця?
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17.07.2023 20:01 Ответить
віталька,а де ті десятки штук дизель-генераторів що БЕЗКОШТОВНО передали інші країни в якості допомоги для тих же лікарень?
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17.07.2023 21:07 Ответить
Ти собі на дачу хочеш ті генератори?
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17.07.2023 21:26 Ответить
Ой-й-й, да успокойтесь. Вы разве не знаете, шо на каждую инициативу Витальки назначат три проверки плюс три раза придут с обыском. (ирония)
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17.07.2023 21:50 Ответить
Скільки сонячних днів в зимку клоуни? І який кут нахилу орбіти. В грудні повернуться відключення і будете з бубном бігати біля сонячних станцій за відсутності палива і генераторів.
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17.07.2023 20:07 Ответить
Якщо панелі та акумулятори не китайський, то - ВИСТАЧИТЬ!
КПД ******** пристроїв це дозволяє
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17.07.2023 20:19 Ответить
Не сміши і нерівняй те КПД сьогодні і 20 грудня. Сьогодні в найкращих системах 15-25 відсотків, в грудні 3-5 відсотків
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17.07.2023 20:25 Ответить
Судячи з твоєї "відповіді" ти й у математики, й у фізики повний ДУБ!
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17.07.2023 20:46 Ответить
Це так - перднув в калюжу і розкусив бульбашку. Факти, сер?
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17.07.2023 20:54 Ответить
Факт у тому, що ти:
Не розумієш що таке КПД, як він вимірюється, як він рахується і від чого залежить.
І сьогодні і у грудні, КПД майже однаковий.
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18.07.2023 00:08 Ответить
КПД- мітли двірника однаковий.
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18.07.2023 07:20 Ответить
будете з бубном бігати біля сонячних станцій
*********
Не переживайте, - бубни вже закупили.
На черзі закупівля ********** паличок для добування струму в несприятливих погодних умовах.
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18.07.2023 00:05 Ответить
Та їх розібʼють шахедами
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17.07.2023 20:10 Ответить
ВСУ бабки лучше отдай
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17.07.2023 20:11 Ответить
У грудні будете запускати, на день енергетика?
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17.07.2023 20:13 Ответить
А день енергетика яким боком до тупих невігласів, які фізику зкурили за шкільним сортиром?
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17.07.2023 20:28 Ответить
Колись вивчала продукцію київського заводу ( радіозавод ?) і вони випускали портативні сонячні батареї .

цікаво , а хто власник ціх заводів. Може кацапи.? А все знову будуть у китайців з откатом купляти ?
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17.07.2023 20:17 Ответить
Акумуляторів вистачить не на довго.
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17.07.2023 20:33 Ответить
Я про те, що на київських військових заводах давно могли виробляти сонячні батареї, но комусь це не вигодно
Россіяне запустили другий завод по беспилотникам
Питання- а що робила українська влада з 2014 і по сьогодня ?
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17.07.2023 20:46 Ответить
Якщо так піде і далі (з безпілотниками) Україна вже весною буде благати переговорів...
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17.07.2023 21:55 Ответить
А в темний час доби палити свічки.
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17.07.2023 20:31 Ответить
і заодно жарити шашлики з зеленожопих довбодятлів.
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17.07.2023 21:09 Ответить
Мудрий нарід не обтяжений довготривалою пам'яттю і інтелектом вважає що всі проблеми з енергією закінчилися в квітні? Панове,
ця зима буде така ж, якщо не гірше.
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17.07.2023 20:35 Ответить
У мудрого наріду достаньо інтелекту, щоб зрозуміти - ці електростанції потрібні тільки для отримання відкату, а в темну пору і взимку будуть працювати дизельгенератори. Ці падлюки вже таким чином розкрадають гроші, які виділяють партнери. Краще б палива, дизелю і бензину, для лікарень купили за вартість панелей з обладнання і дронів для ЗСУ.
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17.07.2023 22:29 Ответить
Влада накопичує матеріал, щоб спонсори порушили судову справу про доцільність використання
допомоги - де всі ті мобільні електростанції, яких взимку вистачало на великі торгові центри ?
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17.07.2023 21:24 Ответить
У великих торгових центрах твої генератори. Л-логіка.
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17.07.2023 21:29 Ответить
А постачались вони точно НЕ ДЛЯ ЛІКАРЕНЬ ???
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17.07.2023 22:27 Ответить
Сегодня энергетики сообщили, что мощность солнечных электростанций ( присоединённых к сети) у нас достигла 615 мегаватт. При наших климатических условиях это эквивалентно тепловому блоку в 200 мегаватт. Для нашей маленькой страны это уже существенно, тем более, что темпы ввода новых мощностей удваиваются в два раза. Ещё 6 проц. всей необходимой энергии в 2024 году получим от ветра. Это ещё не энергетическая независимость, но на цены на электроэнергию это уже влияет. На прошлой неделе вообще был день, когда цена энергии была отрицательна. Нефтекачки задумались. Мы тоже. Из-за бюрократии эти показатели могли быть достигнуты года на три раньше. Зимой солнечной энергии мало, но в сезон солнце экономит нам бешеные деньги, позволяет создавать запасы топлива без паники.
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17.07.2023 21:50 Ответить
Безперебійність енергопостачання забезпечують не сонячні панелі, а акумулятори або бензо-дизельні генератори. Скільки ж акумуляторів потрібно буде для безперебійного забезпечення лікарень електроенергією від сонячних панелей? В Китаї доведеться всі викупити чи трохи залишиться? Розкажіть хтось Клічку, що прикидатись недоумком з відбитими мізками йому не личить, а розкрадати бюджет під час війни це дно зелених покидьків
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17.07.2023 22:49 Ответить
 
 