Чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение для киевских больниц, будут установлены автономные солнечные электростанции, - Кличко

Ряд киевских медучреждений будут обеспечены бесперебойным энергоснабжением благодаря установке автономных солнечных электростанций.

О совместном проекте киевской власти и Немецкого общества международного сотрудничества рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Прошлый отопительный сезон показал, насколько системными являются обстрелы Россией объектов критической инфраструктуры, от которых зависит энергопитание, в частности, медучреждений Киева. Где отключение оборудования может привести к летальным или тяжелым последствиям. Проект по установке солнечных электростанций обеспечит бесперебойное энергоснабжение 3 медзаведений - одной из городских клинических больниц, роддома, перинатального центра", - отметил Кличко.

По словам мэра Киева, финансирование проекта стоимостью 500 тысяч евро будет обеспечено грантовыми средствами Немецкого общества международного сотрудничества.

"Оборудование позволит также частично заместить объем потребленной энергии из возобновляемых источников, аккумулировать электроэнергию, что нивелирует риски обесточивания заведений. И уменьшить объемы выбросов CO2", - рассказал Кличко.

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