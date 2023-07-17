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Новини
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Щоб забезпечити безперебійне енергопостачання для київських лікарень, будуть встановлені автономні сонячні електростанції, - Кличко

кличко

Ряд київських медзакладів будуть забезпечені безперебійним енергопостачанням завдяки встановленню автономних сонячних електростанцій.

Про спільний проект київської влади та Німецького товариства міжнародного співробітництва розповів мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулий опалювальний сезон показав, наскільки системними є обстріли росією об'єктів критичної інфраструктури, від яких залежить енергоживлення, зокрема, медзакладів Києва. Де відключення обладнання може призвести до летальних чи тяжких наслідків. Проект із встановлення сонячних електростанцій забезпечить безперебійне енергопостачання наразі 3 медзакладам - одній з міських клінічних лікарень, пологовому будинку, перинатальному центру", - зазначив Кличко.

За словами мера Києва, фінансування проекту вартістю 500 тисяч євро буде забезпечене грантовими коштами Німецького товариства міжнародного співробітництва.

"Обладнання дозволить також частково замістити обсяг спожитої енергії з відновлювальних джерел, акумулювати електроенергію, що знівелює ризики знеструмлення закладів. Та зменшити обсяги викидів CO2", - розповів Кличко.

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Автор: 

лікарня (1368) Київ (19799) Кличко Віталій (3537) електроенергія (6289)


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Топ коментарі
+5
Скільки сонячних днів в зимку клоуни? І який кут нахилу орбіти. В грудні повернуться відключення і будете з бубном бігати біля сонячних станцій за відсутності палива і генераторів.
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17.07.2023 20:07 Відповісти
+4
Я про те, що на київських військових заводах давно могли виробляти сонячні батареї, но комусь це не вигодно
Россіяне запустили другий завод по беспилотникам
Питання- а що робила українська влада з 2014 і по сьогодня ?
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17.07.2023 20:46 Відповісти
+4
віталька,а де ті десятки штук дизель-генераторів що БЕЗКОШТОВНО передали інші країни в якості допомоги для тих же лікарень?
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17.07.2023 21:07 Відповісти
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🤣 автономні від сонця?
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17.07.2023 20:01 Відповісти
віталька,а де ті десятки штук дизель-генераторів що БЕЗКОШТОВНО передали інші країни в якості допомоги для тих же лікарень?
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17.07.2023 21:07 Відповісти
Ти собі на дачу хочеш ті генератори?
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17.07.2023 21:26 Відповісти
Ой-й-й, да успокойтесь. Вы разве не знаете, шо на каждую инициативу Витальки назначат три проверки плюс три раза придут с обыском. (ирония)
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17.07.2023 21:50 Відповісти
Скільки сонячних днів в зимку клоуни? І який кут нахилу орбіти. В грудні повернуться відключення і будете з бубном бігати біля сонячних станцій за відсутності палива і генераторів.
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17.07.2023 20:07 Відповісти
Якщо панелі та акумулятори не китайський, то - ВИСТАЧИТЬ!
КПД ******** пристроїв це дозволяє
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17.07.2023 20:19 Відповісти
Не сміши і нерівняй те КПД сьогодні і 20 грудня. Сьогодні в найкращих системах 15-25 відсотків, в грудні 3-5 відсотків
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17.07.2023 20:25 Відповісти
Судячи з твоєї "відповіді" ти й у математики, й у фізики повний ДУБ!
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17.07.2023 20:46 Відповісти
Це так - перднув в калюжу і розкусив бульбашку. Факти, сер?
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17.07.2023 20:54 Відповісти
Факт у тому, що ти:
Не розумієш що таке КПД, як він вимірюється, як він рахується і від чого залежить.
І сьогодні і у грудні, КПД майже однаковий.
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18.07.2023 00:08 Відповісти
КПД- мітли двірника однаковий.
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18.07.2023 07:20 Відповісти
будете з бубном бігати біля сонячних станцій
*********
Не переживайте, - бубни вже закупили.
На черзі закупівля ********** паличок для добування струму в несприятливих погодних умовах.
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18.07.2023 00:05 Відповісти
Та їх розібʼють шахедами
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17.07.2023 20:10 Відповісти
ВСУ бабки лучше отдай
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17.07.2023 20:11 Відповісти
У грудні будете запускати, на день енергетика?
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17.07.2023 20:13 Відповісти
А день енергетика яким боком до тупих невігласів, які фізику зкурили за шкільним сортиром?
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17.07.2023 20:28 Відповісти
Колись вивчала продукцію київського заводу ( радіозавод ?) і вони випускали портативні сонячні батареї .

цікаво , а хто власник ціх заводів. Може кацапи.? А все знову будуть у китайців з откатом купляти ?
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17.07.2023 20:17 Відповісти
Акумуляторів вистачить не на довго.
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17.07.2023 20:33 Відповісти
Я про те, що на київських військових заводах давно могли виробляти сонячні батареї, но комусь це не вигодно
Россіяне запустили другий завод по беспилотникам
Питання- а що робила українська влада з 2014 і по сьогодня ?
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17.07.2023 20:46 Відповісти
Якщо так піде і далі (з безпілотниками) Україна вже весною буде благати переговорів...
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17.07.2023 21:55 Відповісти
А в темний час доби палити свічки.
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17.07.2023 20:31 Відповісти
і заодно жарити шашлики з зеленожопих довбодятлів.
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17.07.2023 21:09 Відповісти
Мудрий нарід не обтяжений довготривалою пам'яттю і інтелектом вважає що всі проблеми з енергією закінчилися в квітні? Панове,
ця зима буде така ж, якщо не гірше.
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17.07.2023 20:35 Відповісти
У мудрого наріду достаньо інтелекту, щоб зрозуміти - ці електростанції потрібні тільки для отримання відкату, а в темну пору і взимку будуть працювати дизельгенератори. Ці падлюки вже таким чином розкрадають гроші, які виділяють партнери. Краще б палива, дизелю і бензину, для лікарень купили за вартість панелей з обладнання і дронів для ЗСУ.
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17.07.2023 22:29 Відповісти
Влада накопичує матеріал, щоб спонсори порушили судову справу про доцільність використання
допомоги - де всі ті мобільні електростанції, яких взимку вистачало на великі торгові центри ?
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17.07.2023 21:24 Відповісти
У великих торгових центрах твої генератори. Л-логіка.
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17.07.2023 21:29 Відповісти
А постачались вони точно НЕ ДЛЯ ЛІКАРЕНЬ ???
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17.07.2023 22:27 Відповісти
Сегодня энергетики сообщили, что мощность солнечных электростанций ( присоединённых к сети) у нас достигла 615 мегаватт. При наших климатических условиях это эквивалентно тепловому блоку в 200 мегаватт. Для нашей маленькой страны это уже существенно, тем более, что темпы ввода новых мощностей удваиваются в два раза. Ещё 6 проц. всей необходимой энергии в 2024 году получим от ветра. Это ещё не энергетическая независимость, но на цены на электроэнергию это уже влияет. На прошлой неделе вообще был день, когда цена энергии была отрицательна. Нефтекачки задумались. Мы тоже. Из-за бюрократии эти показатели могли быть достигнуты года на три раньше. Зимой солнечной энергии мало, но в сезон солнце экономит нам бешеные деньги, позволяет создавать запасы топлива без паники.
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17.07.2023 21:50 Відповісти
Безперебійність енергопостачання забезпечують не сонячні панелі, а акумулятори або бензо-дизельні генератори. Скільки ж акумуляторів потрібно буде для безперебійного забезпечення лікарень електроенергією від сонячних панелей? В Китаї доведеться всі викупити чи трохи залишиться? Розкажіть хтось Клічку, що прикидатись недоумком з відбитими мізками йому не личить, а розкрадати бюджет під час війни це дно зелених покидьків
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17.07.2023 22:49 Відповісти
 
 