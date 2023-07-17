Щоб забезпечити безперебійне енергопостачання для київських лікарень, будуть встановлені автономні сонячні електростанції, - Кличко
Ряд київських медзакладів будуть забезпечені безперебійним енергопостачанням завдяки встановленню автономних сонячних електростанцій.
Про спільний проект київської влади та Німецького товариства міжнародного співробітництва розповів мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулий опалювальний сезон показав, наскільки системними є обстріли росією об'єктів критичної інфраструктури, від яких залежить енергоживлення, зокрема, медзакладів Києва. Де відключення обладнання може призвести до летальних чи тяжких наслідків. Проект із встановлення сонячних електростанцій забезпечить безперебійне енергопостачання наразі 3 медзакладам - одній з міських клінічних лікарень, пологовому будинку, перинатальному центру", - зазначив Кличко.
За словами мера Києва, фінансування проекту вартістю 500 тисяч євро буде забезпечене грантовими коштами Німецького товариства міжнародного співробітництва.
"Обладнання дозволить також частково замістити обсяг спожитої енергії з відновлювальних джерел, акумулювати електроенергію, що знівелює ризики знеструмлення закладів. Та зменшити обсяги викидів CO2", - розповів Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
КПД ******** пристроїв це дозволяє
Не розумієш що таке КПД, як він вимірюється, як він рахується і від чого залежить.
І сьогодні і у грудні, КПД майже однаковий.
*********
Не переживайте, - бубни вже закупили.
На черзі закупівля ********** паличок для добування струму в несприятливих погодних умовах.
цікаво , а хто власник ціх заводів. Може кацапи.? А все знову будуть у китайців з откатом купляти ?
Россіяне запустили другий завод по беспилотникам
Питання- а що робила українська влада з 2014 і по сьогодня ?
ця зима буде така ж, якщо не гірше.
допомоги - де всі ті мобільні електростанції, яких взимку вистачало на великі торгові центри ?