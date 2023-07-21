Подразделения "Гвардии наступления" расформируют по окончании войны, - Клименко

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отверг обвинения в том, что МВД хочет превратить "Гвардию наступления" в "собственную армию" и заверил, что ее расформируют после победы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Клименко "Радио свобода".

Отвечая на вопрос, не видит ли он рисков того, что "Гвардия наступления" может превратиться в собственную армию под крылом гражданского Министерства внутренних дел, он отметил следующее: "Нет. Эти подразделения будут расформированы (по окончании войны. – Ред.). Эти военнослужащие и полицейские будут выполнять свои функции и пограничники, согласно функционалу той или иной".

Он добавил, что предположение о формировании МВД собственной армии, которая в будущем может быть использована в политической борьбе, - "не имеет никакого основания".

"Опасения некоторых политиков, что мы формируем какую-то свою армию, не имеет под собой никакой подоплеки. Эти люди (члены "Гвардии наступления". - Ред,) идут на войну, они гибнут на войне... О какой мы армии на улице говорим? Мы говорим о серьезной войне. И мы очень рано начали говорить о политике".

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Он заверил, что никто не намерен использовать эти подразделения в политических целях.

"И это не оправдание, а факт. Я хотел бы еще раз отметить, что некоторые наши политики забегают немножко вперед, что касается ведения войны и возможности политической жесткой работы на территории нашей страны. И поэтому некоторые люди забывают, что у нас идет война. МВД на сегодня не принимает участия в каких-либо политических течениях, политических разборках и так далее. Это, я считаю, безнравственно на сегодняшний день. Это касается всех: и министров, и политиков, пытающихся на этом завоевать сейчас какие-нибудь очки", – резюмировал Клименко.

Напомним, "Гвардия наступления" – это элитные штурмовые подразделения в структуре МВД, которые начали формироваться перед контрнаступлением Украины.