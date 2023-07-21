Подразделения "Гвардии наступления" расформируют по окончании войны, - Клименко
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отверг обвинения в том, что МВД хочет превратить "Гвардию наступления" в "собственную армию" и заверил, что ее расформируют после победы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Клименко "Радио свобода".
Отвечая на вопрос, не видит ли он рисков того, что "Гвардия наступления" может превратиться в собственную армию под крылом гражданского Министерства внутренних дел, он отметил следующее: "Нет. Эти подразделения будут расформированы (по окончании войны. – Ред.). Эти военнослужащие и полицейские будут выполнять свои функции и пограничники, согласно функционалу той или иной".
Он добавил, что предположение о формировании МВД собственной армии, которая в будущем может быть использована в политической борьбе, - "не имеет никакого основания".
"Опасения некоторых политиков, что мы формируем какую-то свою армию, не имеет под собой никакой подоплеки. Эти люди (члены "Гвардии наступления". - Ред,) идут на войну, они гибнут на войне... О какой мы армии на улице говорим? Мы говорим о серьезной войне. И мы очень рано начали говорить о политике".
Он заверил, что никто не намерен использовать эти подразделения в политических целях.
"И это не оправдание, а факт. Я хотел бы еще раз отметить, что некоторые наши политики забегают немножко вперед, что касается ведения войны и возможности политической жесткой работы на территории нашей страны. И поэтому некоторые люди забывают, что у нас идет война. МВД на сегодня не принимает участия в каких-либо политических течениях, политических разборках и так далее. Это, я считаю, безнравственно на сегодняшний день. Это касается всех: и министров, и политиков, пытающихся на этом завоевать сейчас какие-нибудь очки", – резюмировал Клименко.
Напомним, "Гвардия наступления" – это элитные штурмовые подразделения в структуре МВД, которые начали формироваться перед контрнаступлением Украины.
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Так вони вже "пішли на війну" і воюють?!
Гарний спіч, пане міністр, особливо про "деяких аморальних політиків" влучно згадано.
До речі, як там "честь мундиру" поліцейських і ваша, зокрема?
Не постраждала від того, що ви досі не розслідували вбивство Монастирського, вашого попередника?
Бєркут нікуди не відпустять
розформування підрозділу це ознака того що підрозділ або був геть повністю розбитий або намагався скинути законну владу.
І така інфа від людини, яка займає посаду міністра, схоже диверсія...
піднімали б питання про забезпечення інвалідів цієї армії, поранених буде багато і їх потім залишать напризволяще без роботи і грошей