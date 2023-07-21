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Новости Война
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Подразделения "Гвардии наступления" расформируют по окончании войны, - Клименко

клименко

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отверг обвинения в том, что МВД хочет превратить "Гвардию наступления" в "собственную армию" и заверил, что ее расформируют после победы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Клименко "Радио свобода".

Отвечая на вопрос, не видит ли он рисков того, что "Гвардия наступления" может превратиться в собственную армию под крылом гражданского Министерства внутренних дел, он отметил следующее: "Нет. Эти подразделения будут расформированы (по окончании войны. – Ред.). Эти военнослужащие и полицейские будут выполнять свои функции и пограничники, согласно функционалу той или иной".

Он добавил, что предположение о формировании МВД собственной армии, которая в будущем может быть использована в политической борьбе, - "не имеет никакого основания".

"Опасения некоторых политиков, что мы формируем какую-то свою армию, не имеет под собой никакой подоплеки. Эти люди (члены "Гвардии наступления". - Ред,) идут на войну, они гибнут на войне... О какой мы армии на улице говорим? Мы говорим о серьезной войне. И мы очень рано начали говорить о политике".

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Он заверил, что никто не намерен использовать эти подразделения в политических целях.

"И это не оправдание, а факт. Я хотел бы еще раз отметить, что некоторые наши политики забегают немножко вперед, что касается ведения войны и возможности политической жесткой работы на территории нашей страны. И поэтому некоторые люди забывают, что у нас идет война. МВД на сегодня не принимает участия в каких-либо политических течениях, политических разборках и так далее. Это, я считаю, безнравственно на сегодняшний день. Это касается всех: и министров, и политиков, пытающихся на этом завоевать сейчас какие-нибудь очки", – резюмировал Клименко.

Напомним, "Гвардия наступления" – это элитные штурмовые подразделения в структуре МВД, которые начали формироваться перед контрнаступлением Украины.

Автор: 

МВД (9317) Национальная гвардия (2109) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+15
Це структури яки створювалися виключно з метою протидіяти потенційним масовим заворушенням. До фронту там як рачки до Києва. Доказом служить те яка складна і довга процедура перевірки, головне питання якої - чи не був кандидат актіваістом націоналістом
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21.07.2023 12:58
+13
Ці люди (члени "Гвардії наступу". - Ред,) йдуть на війну, вони гинуть на війні... Джерело:
Так вони вже "пішли на війну" і воюють?!
Гарний спіч, пане міністр, особливо про "деяких аморальних політиків" влучно згадано.
До речі, як там "честь мундиру" поліцейських і ваша, зокрема?
Не постраждала від того, що ви досі не розслідували вбивство Монастирського, вашого попередника?
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21.07.2023 12:38
+12
А де воює цей підрозділ ? ??
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21.07.2023 12:58
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Та що ви? Якщо є питання, значить така думка мала початок. Читала,що вони уже почали діяти і досить якісно. Разом до Перемоги.
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21.07.2023 12:34 Ответить
Де діють???? І куди поділися нацдружини???
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21.07.2023 13:14 Ответить
100%...і отримають нову назву...
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21.07.2023 12:34 Ответить
«Коли дурень робить щось, чого він соромиться, він завжди заявляє, що це його обов'язок.» (Аполлодор)
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21.07.2023 12:37 Ответить
Ці люди (члени "Гвардії наступу". - Ред,) йдуть на війну, вони гинуть на війні... Джерело:
Так вони вже "пішли на війну" і воюють?!
Гарний спіч, пане міністр, особливо про "деяких аморальних політиків" влучно згадано.
До речі, як там "честь мундиру" поліцейських і ваша, зокрема?
Не постраждала від того, що ви досі не розслідували вбивство Монастирського, вашого попередника?
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21.07.2023 12:38 Ответить
Гвардія наступу це спроба в добровільно-примусовому порядку залучити поліцейських до війни. Але замість того щоб їх мобілізувати через ТЦК вирішили створити окремі підрозділи, на основі уже існуючих підрозділів НГ які вирішили укрупнити і переназвати( хто придумував ті дурні назви хз), але получилось недуже. Що прогнозовано. Бо неможна взяти один батальйон який воює і має бойовий досвід сказати що це тепер бригада гвардії наступу і набрати ще три батальйона людей без досвіду. При тому що той батальйон з бойовим босвідом як був батальйоном так і залишився і з фронту не знімався і злагодження в складі бригади не проходив. Зато можна сказати що бригада уже воює і ніби і не брехня.
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21.07.2023 12:46 Ответить
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21.07.2023 13:18 Ответить
ТА НЕ ЗАЛІВАЙ
Бєркут нікуди не відпустять
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21.07.2023 12:51 Ответить
Там де п'ють, там і л'ють
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21.07.2023 13:02 Ответить
Девіз Зе влади - Де п`ють, там і сруть
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21.07.2023 18:21 Ответить
Це структури яки створювалися виключно з метою протидіяти потенційним масовим заворушенням. До фронту там як рачки до Києва. Доказом служить те яка складна і довга процедура перевірки, головне питання якої - чи не був кандидат актіваістом націоналістом
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21.07.2023 12:58 Ответить
А де воює цей підрозділ ? ??
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21.07.2023 12:58 Ответить
Какаяразніцца, головне щоб платили вчасно
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21.07.2023 13:02 Ответить
В Закарпатті-ловлять ухилянтів !
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21.07.2023 14:00 Ответить
маладесс...поднял боевой дух підлеглих......
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21.07.2023 13:03 Ответить
З мусорів вояки, як з гівна куля..
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21.07.2023 13:16 Ответить
може так статися, що Перемога України і перемога Зеленського - це дві великі рАзніци
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21.07.2023 13:18 Ответить
Навіть якщо перемога України, то потім все одно підписується капітуляція. Бо Зеля має право на помилку !
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21.07.2023 13:55 Ответить
Це як кадирівці в московії. Загород загони та тік-токовці.
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21.07.2023 13:52 Ответить
дебіли, бл.

розформування підрозділу це ознака того що підрозділ або був геть повністю розбитий або намагався скинути законну владу.
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21.07.2023 15:09 Ответить
Гуд схема) Вкинути купу грошей в навчання, забезпечення, замісь того щоб відправити це на нуль діючим підрозділам які можуть дати результат відразу. Час для нас дуже ціний ресурс. Це робиться навмисне щоб ресурси розпорошити, і як найменьше іх потрапило до працючих підрозділів. Техника, озброєння і т/д.
І така інфа від людини, яка займає посаду міністра, схоже диверсія...
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21.07.2023 15:19 Ответить
що воно меле яка власна армія,

піднімали б питання про забезпечення інвалідів цієї армії, поранених буде багато і їх потім залишать напризволяще без роботи і грошей
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21.07.2023 21:16 Ответить
Огромная буханка ещё горячего хлеба под френчем согревала чекиста в январскую стужу. Пдбежал не по зимнему одетый безпризорный малец - Дяденька дайте кусочек хлеба. Нету у меня хлеба сынок. А глаза такие честные, честные.
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21.07.2023 22:11 Ответить
 
 